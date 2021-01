5 "ác nữ" trong phim Trung Quốc khiến khán giả “ghét cay ghét đắng”

Ngoài những nhân vật tạo được sự đồng cảm, yêu thương của khán giả thì có không ít những vai diễn trong phim Trung Quốc khiến người xem "ghét cay ghét đắng" vì sự mưu mô, thủ đoạn. Cùng điểm danh một số "ác nữ" bị khán giả "ghét nhất" màn ảnh Hoa ngữ thời gian gần đây:

Vệ Yến Uyển phim "Hậu cung Như Ý truyện"

Trong "Hậu cung Như Ý truyện", Lệnh phi Vệ Yến Uyển do Lý Thuần đóng là một trong những nhân vật độc ác chốn thâm cung. Để giành được sủng ái của Hoàng thượng, nuôi tham vọng trở thành người đứng đầu hậu cung, Vệ Yến Uyển ngày đêm mưu tính.

Tuy không thông minh hay sở hữu nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành", gia thế "khủng" như các phi tần khác nhưng Lệnh phi do Lý Thuần đóng trong "Hậu cung Như Ý truyện" khiến người xem phải ngỡ ngàng dã tâm, tham vọng quá lớn.



Lệnh Phi sẵn sàng từ bỏ thanh mai trúc mã của mình là Lăng Vân Triệt, ham vinh hoa phú quý, nuôi mộng "gà hóa phượng hoàng". Yến Uyển độc ác đến nỗi sẵn sàng ra tay hãm hại Hoàng tử, hại Như Ý mất đi đứa con trai mới lọt lòng. Sau khi ngồi lên ngôi vị quyền lực nhất hậu cung, Vệ Yến Uyển do Lý Thuần thủ vai đã bị các vị phi tần khác tố cáo tội trạng, truất quyền quản lý hậu cung, bị chính Càn Long ban chết bằng thuốc độc.

Nhân vật Vệ Yến Uyển trong phim "Hậu cung Như Ý truyện" khiến khán "ghét cay ghét đắng" vì dã tâm, tham vọng lớn.

Trong phim "Hậu cung Như Ý truyện", thuốc do vua ban không làm Vệ Yến Uyển chết ngay mà giày vò, hành hạ từ từ Lệnh phi. Sau cùng, Hoàng đế Càn Long vẫn truy phong cho Vệ Yến Uyển là Lệnh Ý Hoàng quý phi sau khi qua đời.

Trúc Nhi – "Như Ý Phương Phi"

Trúc Nhi.

Trúc Nhi là bạn thân từ thuở nhỏ của nữ chính tên Phó Dung. Cô có nhan sắc xinh đẹp, thông minh, tài trí nhưng vì thù hận mà nhận giặc làm mẹ. Anh trai của Trúc Nhi làm việc dưới quyền của bọn tham quan gồm Thành Vương Từ Mậu, được sự hỗ trợ của Đoan phi. Khi phát hiện, anh trai Trúc Nhi bị Thành Vương Từ Mậu ép chết nhằm bịt đầu mối.

Thế nhưng, Trúc Nhi lại đem lòng căm hận đặt lên người Phó Dung. Cô cắt đứt tình nghĩa thân thiết với Phó Dung, trở thành con gái nuôi của Đoan phi. Từ đó, cô bày mưu tính kế giúp Đoan phi trừ khử Phó Dung, Túc vương Từ Tấn và người của Như Ý lầu. Trải qua nhiều biến cố, Trúc Nhi phát hiện ra hung thủ thực sự giết hại anh trai cô là ai. Lúc Trúc Nhi đang hạnh phúc khi được ở bên em trai Túc vương Từ Tấn cũng là lúc cô bị trúng độc và chết.

Khán giả cho rằng cái chết này là kết quả phù hợp dành cho Trúc Nhi. Bởi xuyên suốt nội dung phim, Trúc Nhi bị thù hận làm mờ mắt, không phân biệt được phải trái, đúng sai. Mưu kế cô bày ra đã hãm hại không ít mạng người.

Trần Đình phim "Lấy danh nghĩa người nhà"

Trần Đình là nhân vật với tính cách khó hiểu và cực đoan khiến người xem tức tối vô cùng. Bà là mẹ ruột của Lăng Tiêu – anh của "Ba đứa trẻ vô tư". Bị ám ảnh bởi cái chết của con gái, Trần Đình ngày nào cũng gây chuyện cãi vã với chồng, hành hạ Lăng Tiêu. Một ngày, bà quyết định ra đi và bỏ mặc con trai nhỏ. Bà kết hôn với người chồng giàu có trong khi chồng cũ và Lăng Tiêu ở cùng với hai bố con Lý Hải Triều.

Mười năm sau, Trần Đình trở về đòi đưa Lăng Tiêu ra nước ngoài sống cùng bà và con gái riêng. Bà còn tỏ thái độ coi thường chồng cũ và Lý Hải Triều (bố ruột Lý Tiêm Tiêm). Khi bị tai nạn, không thể đi lại, Trần Đình đổ hết trách nhiệm, sự bất công lên đầu Lăng Tiêu.

Phía Lăng Tiêu sống cuộc sống như một cái máy, không ước mơ, không hi vọng, bị hành hạ về thể chất và tinh thần nặng nề đến mức trầm cảm. Theo dõi "Lấy danh nghĩa người nhà", khán giả không ít lần tức "nghẹn cổ" vì tính cách và tính khí thất thường, cực đoan của nhân vật Trần Đình.

"Bà mẹ đáng ghét nhất màn ảnh Hoa ngữ" Trần Đình.

Triệu Sắt Sắt phim "Đông cung"

Tình yêu của Triệu Sắt Sắt dành cho Ngũ Hoàng tử Lý Thừa Ngân không hề thua kém nữ chính tên Tiểu Phong. Sau khi khán giả biết được Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong là một đôi, Triệu Sắt Sắt mới xuất hiện. Vì thế, Triệu Sắt Sắt bị xem là kẻ thứ ba, không nhận được thiện cảm từ khán giả.

Đem lòng yêu Lý Thừa Ngân, luôn mong muốn được trở thành Thái tử phi nhưng kết quả không được như ý. Tiểu Phong trở thành Thái tử phi, Triệu Sắt Sắt ngộ nhận tình yêu của Lý Thừa Ngân, không ngừng mong ngày lật đổ chính thất. Triệu Sắt Sắt dùng mọi cách để đổ tội cho Tiểu Phong, ra sức lấy lòng Lý Thừa Ngân.

Mặc dù dành nhiều tình cảm cho Lý Thừa Ngân nhưng Triệu Sắt Sắt chỉ nhận về sự lợi dụng. Từ khi được gả vào Đông cung, Triệu Sắt Sắt luôn bị Lý Thừa Ngân dùng làm "bia đỡ đạn", giải quyết mọi rắc rối. Anh lợi dụng Triệu Sắt Sắt như một con rối rồi khiến cô tan cửa nát nhà. Vì thế, sự oán hận trong Triệu Sắt Sắt dành cho Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân ngày một lớn. Theo hầu hết khán giả, nhân vật Triệu Sắt Sắt trong "Đông cung" vừa đáng ghét, vừa đáng thương.

Triệu Sắt Sắt trong "Đông cung" dùng mọi cách để đổ tội cho Tiểu Phong, ra sức lấy lòng Lý Thừa Ngân.

An Lăng Dung phim "Chân Hoàn truyện"

Ban đầu, An Lăng Dung là một tiểu thư, nhan sắc không nổi bật. Cha của An Lăng Dung làm một chức quan nhỏ. Vì thế, cô luôn tự ti và mặc cảm về thân phận của mình. Trong ngày tuyển tú, nhờ sự giúp đỡ của Chân Hoàn, cô được phong là An đáp ứng. Từ đó, An Lăng Dung và Chân Hoàn, Thẩm My Trang trở thành chị em tốt. Sau ngày nhập cung, An Lăng Dung không được vua Ung Chính để mắt đến. Một lần nữa, Chân Hoàn giúp đỡ, An Lăng Dung được Ung Chính sủng hạnh.

An Lăng Dung.

Do mặc cảm về thân phận và bị Hoàng hậu lôi kéo, An Lăng Dung đã phản bội Chân Hoàn và Thẩm My Trang. Cô tìm cách chia rẽ tình chị em thân thiết của hai người chị nhưng không thành. An Lăng Dung tiếp tục tận dụng khả năng thêu thùa, điều chế hương liệu để hãm hại phi tần, độc hại long thai. Long thai của Chân Hoàn, cái chết của Thẩm My Trang cũng do một tay An Lăng Dung hãm hại.

Gần cuối phim, tội ác của An Lăng Dung bị vạch trần. Vua Ung Chính giam cầm An Lăng Dung trong Diên Hi cung. Tại đây, An Lăng Dung ăn hạnh nhân đắng tự tử. Trước khi chết, An Lăng Dung tiết lộ bí mật "Hoàng hậu giết Hoàng hậu" cho Chân Hoàn. Bí mật này khiến Chân Hoàn tiếp tục phải đối mặt với "cuộc chiến" chốn hậu cung.