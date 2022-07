Theo Entertainment Tonight, Dwayne Johnson được ban tổ chức trao giải thưởng truyền hình đề nghị làm MC sự kiện thường niên lần thứ 74, dự kiến diễn ra vào ngày 12/9 nhưng anh đã từ chối.



"Tôi rất vinh dự khi nhận được lời đề nghị này từ phía ban tổ chức. Nhưng lịch trình của tôi đã kín và không thể sắp xếp được nữa. Đó thực sự là điều đáng tiếc", ngôi sao loạt phim "Fast and Furious" nói.

Theo một số nguồn tin từ Deadline, ban tổ chức Emmy 2022 đã dự định mời Chris Rock và Dwayne Johnson làm hai người dẫn chương trình của sự kiện. Tuy nhiên, Johnson đã quá bận bịu với "Ego Death World Tour" cũng như lịch quay một bộ phim hài sắp tới của Netflix. Chương trình trao giải hiện tại vẫn chưa công bố người dẫn chương trình.

Dwayne Johnson đang là một trong những ngôi sao hành động đắt giá nhất Hollywood. (Ảnh: IG)

Ngôi sao "The Rock" từ chối dẫn chương trình Emmy 2022

Các đề cử giải Emmy đã được công bố hồi đầu tuần, với "Succession" giành được những đề cử cao nhất. Bộ phim truyền hình của HBO đã giành được 25 đề cử trên tất cả các hạng mục với "The White Lotus" và "Ted Lasso" giành vị trí thứ hai với 20 đề cử cho mỗi bộ phim.

"Squid Game" trở thành bộ phim không phải tiếng Anh đầu tiên được đề cử giải Emmy cho Phim chính kịch xuất sắc sau những thành công vang dội kể từ khi ra mắt.

Đối với kênh truyền hình, HBO đã nhận được 140 đề cử, tăng so với con số 130 mà nó nhận được vào năm ngoái. Netflix đứng ở vị trí thứ hai với 105, đánh dấu sự sụt giảm so với 129 lượt của năm ngoái.

Dwayne "The Rock" Johnson sinh năm 1972 trong một gia đình có truyền thống đấu vật. Cha anh là Rocky Johnson - nhà vô địch đô vật gốc Phi đầu tiên còn ông ngoại của nam nghệ sĩ là tù trưởng Peter Maivia, người Samoa tiên phong chơi đấu vật.

Đầu thập niên 2000, ngôi sao 48 tuổi quyết định bước khỏi hào quang của sự nghiệp đô vật để chuyển hướng sang diễn xuất và may mắn thay, lĩnh vực này tiếp tục khiến tên tuổi của anh vang danh khắp thế giới. Tài tử đình đám lần đầu xuất hiện với vai trò diễn viên trong The Mummy Returns (Xác ướp trở lại) phát hành năm 2001. Không lâu sau bộ phim đầu tay, nam diễn viên tiếp tục nhận lời tham gia dự án The Scorpion King (Vua bọ cạp) và đạt thành công vang dội với vai diễn này.

Tính đến nay, các bộ phim có sự tham gia của Dwayne Johnson đã thu về tổng cộng hơn 3,5 tỷ USD tại thị trường Bắc Mỹ và hơn 10,5 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. Những con số biết nói này đã đưa tên tuổi của The Rock gắn liền với danh sách những ngôi sao đắt giá nhất lịch sử phòng vé.