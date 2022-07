5 cây cảnh lá lớn, sức sống bừng bừng, đặt ở phòng khách mang hồng phúc, tài lộc cho gia đình

Trong vài năm gần đây, những cây cảnh có lá to được ưa chuộng trồng trong nhà. Những loại cây lá to xanh mướt này không chỉ mang ý nghĩa tốt lành, hút tài, chiêu lộc, gia đình thịnh vượng mà còn có hình dáng ấn tượng, xanh mướt qanh năm, lá dày và xanh bóng, thực sự cho bạn không gian gia đình tuyệt đẹp.

Ngoài ra, hầu hết các cây cảnh có lá to đều là chuyên gia trong việc lọc sạch không khí, giúp gia đình trong lành và thích hợp trồng trong nhà.



Những cây cảnh có lá lớn cực thích hợp trồng trong phòng khách

Nếu không gian phòng khách tại nhà rộng rãi, bạn có thể trồng ngay tại nhà một chậu cây cảnh lá lớn, xanh mướt để tô điểm thêm chút “màu sắc” cho phòng khách của mình.

Hãy xem những cây cảnh lá lớn nào vừa đẹp vừa có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, thịnh vượng phù hợp với phòng khách nhé!

1. Cây cảnh: Thiên điểu

Cây cảnh thiên điểu có kích cỡ lớn, lá lớn, màu xanh ngát, nhìn vào là thấy hơi hướng của thiên nhiên, rừng rậm.

Thiên điểu là loại cây xanh rất đẹp, thích hợp trưng trong một số phòng khách rộng, chịu bóng rất tốt, dù ánh sáng trong phòng khách không tốt lắm vẫn có thể phát triển bình thường.

Ngoài vẻ ngoài đẹp ấn tượng, cây cảnh thiên điểu mang ý nghĩa hạnh phúc, điềm lành, là loài cây xanh có khả năng thanh lọc không khí tốt, được nhiều người ưa thích.

Ngoài khả năng chịu bóng tương đối, cây cảnh này còn ưa ẩm nhưng không chịu úng nên khi chăm sóc chúng cần lưu ý về điểm này.

Cây cảnh này mang phong cách nhiệt đới vào gia đình

Sau mỗi lần tưới nước, bạn cần phải thông gió cho cây nhiều hơn. Ngoài ra, cần lưu ý nếu môi trường quá tối cũng sẽ khiến lá của nó dài ra, hẹp lại và bị vàng.



2. Cây cảnh: Trầu bà thanh xuân

Cây cảnh trầu bà thanh xuân là loại cây xanh trồng trong chậu có kích thước lớn, là loại cây thân lá rất thông dụng, thích hợp trồng trong nhà.

Khi cây trầu bà thanh xuân phát triển đến chiều cao hơn 1 mét thì thân cây phía dưới của nó có tiếp tục phát triển cao hơn và những chiếc lá ở gần thân rễ sẽ tiếp tục rủ xuống, tạo thành hình “vảy rồng” rất đẹp.

Cây cảnh trầu bà thanh xuân giúp lọc không khí, hấp thụ CO2 và nhả ra oxy, đồng thời có khả năng hút các tia có hại từ cái thiết bị ngoại vi và lò vi sóng.

Trong phong thủy, cây cảnh trầu bà thanh xuân được xem là loại cây mang đến hồng phúc, tài lộc cho người trồng. Sự sum sê của tán lá giúp gia chủ thịnh vượng hơn về tài chính.



Vẻ đẹp quyền uy của cây cảnh lại rất thích hợp với những người làm ở chức vụ cao, cầu mong sự thăng tiến. Đồng thời, trồng cây nơi đại sảnh hoặc phòng khách sẽ giúp gia tăng vận khí cho căn nhà cũng như vẻ sang trọng cho kiến trúc.

Đây là loại cây cảnh rất có giá trị rất được mọi người ưa thích. Đặc biệt, cây cảnh trầu bà thanh xuân nếu trồng lâu năm còn có hình dáng độc đáo, làm cảnh càng ấn tượng hơn nữa.

Cây cảnh này cũng dễ nhân giống và chịu bóng tốt. Miễn là phòng khách của bạn có ánh sáng tán xạ thì cây cảnh này có thể phát triển xanh tốt và đem lại vẻ tươi sáng cho phòng khách.

Tuy nhiên, bạn phải chú ý đến ánh sáng, nếu trong môi trường quá tối, cành trầu bà thanh xuân sẽ rũ xuống do thiếu ánh sáng, ảnh hưởng đến vẻ đẹp và sức sống của nó.

3. Cây cảnh: Đa búp đỏ

Đa búp đỏ có khả năng hút bụi và các loại khí độc như: carbon monoxide, hydrogen fluoride… trong không khí. Cây có khả năng hút cả những khói thuốc lá thải ra môi trường. Do đó nếu trồng cây cảnh này trong nhà sẽ vô cùng tốt cho sức khỏe gia đình bạn.

Dù là phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ đều là môi trường tốt cho cây đa búp đỏ. Tuy nhiên, cây cảnh này có một nhược điểm là không chịu được rét lạnh.

Cây cảnh đa búp đỏ sinh trưởng mạnh trong nhiệt độ ấm áp. Nếu ở môi trường dưới 10 độ C thì cây có thể bị chết cóng.



Trong phong thủy, cây cảnh đa búp đỏ cũng mang ý nghĩa của sự may mắn, an lành.

Về ý nghĩa phong thủy, cây đa là biểu tượng của sự trường tồn, sức sống dẻo dai, nơi chứa đựng thần quyền và tâm linh của con người. Cây đa thường được trồng ở đầu làng như vị thần bảo hộ cho vạn vật, mang bình an đến cho mọi nhà.

Chính lẽ đó mà trong phong thủy, cây cảnh đa búp đỏ cũng mang ý nghĩa của sự may mắn, an lành. Trồng một chậu cây này trông nhà giống như sẽ có được sự bao bọc, che chở vậy.

4. Cây cảnh: Ráy Alocasia

Cây ráy Alocasia có thể không quen thuộc với mọi người, nhưng nó vẫn rất nổi tiếng trên thị trường cây cỏ. Mọi người thường kiêng dè vì chúng có độc nhưng hình dáng ấn tượng, cao lớn với những chiếc lá to như cái ô, xanh mướt vẫn khiến nhiều người lưu luyến, yêu nó, nuôi nó.

Trong phong thủy, cây ráy cảnh mang ý nghĩa may mắn và tài lộc tới cho chủ nhà. Cây vươn cao với tán lá to rộng, ý nghĩa cho công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, thịnh vượng an khang cho gia chủ. Ngoài ra, cây còn mang tới mong ước cho cuộc sống bình yên, an lạc, sự tĩnh tâm trong tâm hồn.

Cây ráy làm tốt nhiệm vụ của một cây xanh, thanh lọc không khí, hấp thụ bụi bẩn, mang lại bầu không khí trong lành, tươi mát, tốt cho sức khỏe con người.

Thân cây ráy chắc khỏe, mang lại phong cách nhiệt đới mạnh mẽ cho môi trường gia đình. Loại cây xanh lớn này thích hợp để trong phòng khách để ngắm cảnh.

Tuy nhiên, cây cảnh này có độc nên bạn phải đề phòng khi nuôi ở nhà, nếu có trẻ nhỏ ở nhà thì tốt nhất không nên nuôi.

Cây ráy Alocasia thích môi trường sinh trưởng ẩm ướt, nhiệt độ môi trường quá cao nên phải tưới nước thường xuyên. Trong trường hợp không khí khô, cần phải phun thêm sương nước để nó phát triển tốt hơn trong môi trường gia đình.

5. Cây cảnh: Bàng Singapore

Cây bàng Singapore ngày càng trở nên phổ biến hơn trong giới yêu cây cảnh, Lá của nó không chỉ đủ lớn mà còn mọc từng lớp 1 rất ấn tượng. Chúng được đặt trong phòng khách có ý nghĩa là tốt lành và thịnh vượng.

Điều quý hiếm nhất là bàng Singapore phù hợp với mọi phong cách trang trí nhà cửa, bạn đừng lo khi mua về sẽ khó bài trí

Cây cảnh này có một đặc điểm là lá của nó có khả năng thoát hơi nước rất mạnh. Ở nơi có diện tích nhỏ độ ẩm không khí sẽ cao hơn những nơi khác, chúng ta có thể tận dụng sự chênh lệch này trong môi trường để trồng nhiều cây bàng Singapore hơn để tăng độ ẩm cho không khí.

Bàng Singapore có tán lớn, lá to và rộng, xanh tốt quanh năm. Điều này thể hiện cho sự đầy đặn và tròn đầy. Người ta cho rằng, trồng cây cảnh trong nhà sẽ mang lại sự giàu sang, phú quý, sung túc, tài lộc dồi dào.

Dáng cây mọc thẳng, tượng trưng cho sự cần cù, chịu khó. Đây cũng chính là động lực giúp con người vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống.

Bàng Singapore có khả năng chống ô nhiễm, điều hòa khí hậu, có thể hấp thu chất độc hại Aldehyde formic và giải phóng oxy để không khí luôn trong lành.

Cây cảnh này cũng hấp thụ CO2 thải ra ngoài môi trường, đồng thời cung cấp lượng O2 cần thiết cho quá trình hô hấp. Loài cây cảnh này cũng giúp xua tan những vận đen u ám cho không gian và cả người sở hữu nó.

Tuy nhiên, bàng Singapore thích ánh sáng và không chịu bóng cho lắm. Nếu không đủ ánh sáng thì cây cảnh sẽ có hiện tượng biến dạng lá. Do đó, khi trồng cây cảnh này bạn nên chú ý về ánh sáng kẻo lại làm giảm vẻ đẹp của chúng.

Hơn nữa, bàng Singapore không chịu lạnh, nhưng nhìn chung không có vấn đề gì khi mùa đông trong nhà. Mùa đông bạn chỉ cần chú ý kiểm soát nước cho cây cảnh là được.

Trên đây là những loại cây xanh có lá to hơn hẳn những cây cảnh khác. Ngoài ra loại này còn có 1 số cây cảnh được yêu thích trồng trong phòng khách khác như cây kim tiền, cây kim ngân, ngũ gia bì... Đây đều là những cây có lá rất đẹp và mang ý nghĩa phong thủy thịnh vượt, tốt lành.

