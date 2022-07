Cây cảnh mang điềm lành được săn đón, có cây này tại gia, nhiều thế hệ sẽ không nghèo

Nếu bạn có sân nhà thì đều cần trồng cây cảnh trang trí. Bạn có thể trồng 1 cây cảnh chính trong sân và thiết kế 1 vài cây nhỏ hơn xung quanh, thêm 1 số loài hoa đẹp. Bằng cách này, sân vườn nhà bạn có nhiều lớp lang, đẹp và sinh động hơn.

Nếu bạn muốn tự tay làm và tự bố trí sân vườn thì khi chọn cây cảnh để trồng cũng cần hết sức lưu ý. Trồng cây trong sân còn nhiều điều kiêng kỵ, có 1 số cây cảnh không nên trồng nhưng có 1 số cây đặc biệt nên trồng.

Cây cảnh tùng La Hán có tuổi thọ rất cao

Hôm nay, tôi muốn gợi ý cho bạn 1 cây cảnh bạn nhất định nên trồng ở sân nhà vì chúng có khả năng sống lâu, càng già càng có giá trị. Đó là cây cảnh tùng La Hán. Đây là cây cảnh mà ngày xưa chỉ có gia đình quyền quý mới trồng. Nó tượng trưng phong thái thanh tao, quyền quý nên thể hiện cho sự giàu sang, phú quý.

Những chậu cây tùng la hán bonsai khi trồng trong nhà không những mang lại mảng xanh mà còn giúp trấn trạch, xua đuổi điềm xấu và mang lại may mắn cho gia chủ.

Đối với chậu cây tùng nhỏ trồng theo kiểu để bàn thường là những cây con nhỏ trồng chung với nhau, mang lại sự mới lạ, phong cách, giúp gia đình luôn yên vui, ấm no và hạnh phúc.

Đây cũng là cây cảnh "gia truyền" được cha ông để lại cho con cháu, có ý nghĩa tốt đẹp, tạo phúc cho thế hệ mai sau.

1. Trồng cây cảnh tùng La Hán trong nhà, nhiều thế hệ không nghèo.

Một cây cảnh tùng La Hán có thể truyền từ đời này qua đời khác, cây cành nhiều tuổi càng có giá. Từ xa xưa đến nay, cây cảnh tùng La Hán thường được các gia đình giàu có yêu thích. Dù là khu vườn nhỏ, trong sân hay trong nhà, nhiều gia đình giàu có đều thích bày cây cảnh tùng La Hán.

Cây tùng La Hán sinh trưởng khá chậm nhưng có tuổi thọ rất cao. Trong dân gian, cây tùng La Hán còn được mệnh danh là “cây cất giữ của cải” bởi vì khi cây cảnh này nhiều tuổi rất có giá trị về kinh tế.

Đây cũng là cây cảnh "gia truyền" được cha ông để lại cho con cháu, có ý nghĩa tốt đẹp, tạo phúc cho thế hệ mai sau.

Cây cảnh này còn có ý nghĩa về sự phồn vinh, thịnh vượng bởi vì cây có sức sống bền bỉ,

Về ý nghĩa phong thủy, cây tùng La Hán mang lại may mắn, bình an. Quả của cây cảnh này không khác những bức tượng La Hán nên mọi người thường cho rằng đây là loài cây linh thiêng, trồng trong vườn sẽ bảo trợ bình an, may mắn cho gia đình. hông khác

Hơn nữa, cây cảnh này còn có ý nghĩa về sự phồn vinh, thịnh vượng bởi vì cây có sức sống bền bỉ, luôn xanh tốt, tràn đầy sức sống, bất chấp mọi nghịch cảnh, khó khăn.

Các gia đình giàu có thường trồng trong nhà cây cảnh tùng La Hán vì nó thể hiện sự giàu sang phú quý. Cây được chăm sóc càng xanh tốt có nghĩa tài lộc của gia đình không ngừng tăng trưởng dồi dào.

Cây cảnh cũng có tuổi thọ cao nên mang ý nghĩa trường thọ...

Cây cảnh này có sức sống bền bỉ

2. Những lưu ý khi trồng cây cảnh tùng La Hán trong sân nhà

Thay đất trồng cây cảnh

Trong khoảng sân nhỏ ở nhà, không có vấn đề gì nếu bạn trồng 1 số cây cảnh nhỏ. Nhưng nếu bạn trồng cây cảnh lớn như cây tùng La Hán thì cần phải bổ sung đất dinh dưỡng cho nền đất.

Như bạn biết, đất ở mặt sân chỉ có vài chục cm là đất tốt còn dưới có thể là đá sỏi để lấp đầy chỗ trống, thậm chí cả phế thải xây dựng. Do đó, để trồng cây lớn, bạn cần phải thay đất để đảm bảo cây cảnh được phát triển lâu dài.

Cần lựa chọn vị trí tốt trong sân để trồng cây cảnh tùng La Hán

Lựa chọn môi trường phù hợp cho cây cảnh



Việc quyết định trồng cây cảnh tùng La Hán ở vị trí nào trong sân rất quan trọng. Ví dụ bạn không được trồng cây cảnh này ở chính giữa sân, đối diện với cửa hay không trồng quá sát tường bao sân...

Bạn cũng phải chọn địa hình không được trũng thấp, có tích tụ nước. Khi xác định được vị trí thì cần trồng cây cảnh này thì cần nâng cao nền đất ở vị trí đó để ngăn tích nước.

Sau khi trồng cây cảnh xong cần đảm bảo môi trường rễ thông thoáng, thoáng khí, đủ ánh sáng, thông thoáng,… để cây tùng nhanh chóng phục hồi, sinh trưởng.

Cây cảnh này không ưa ẩm, không được để nước tích rễ

Đáp ứng nhu cầu ấm và ẩm cho cây cảnh

Cây cảnh tùng La Hán ưa môi trường ấm và ẩm. Cây cảnh này khi được trồng trên mặt đất có vẻ giống như các loại cây trên mặt đất khác, không cần tưới nước và phân bón.

Tuy nhiên, việc tưới nước lâu dài và duy trì môi trường ẩm có thể làm cho cây cảnh phát triển nhanh chóng hơn. Vào mùa mưa không cần tưới nước bổ sung cho cây cảnh nhưng cần đào rãnh thoát nước xung quanh để tránh tích nước.

Ngoài ra, vào mùa, mùa khô, bạn cũng nên tưới nước kịp thời vì cây tùng La Hán chịu hạn cũng không được tốt lắm.

Cây cảnh này có thể trồng thành cây bonsai cũng rất đẹp

Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây cảnh

Có vẻ như những cây tùng La Hán mọc trên mặt đất có thể hấp thụ chất dinh dưỡng của trái đất thông qua hệ thống rễ. Tuy nhiên, ở thành phố, dưới lòng đất chứa đầy chất thải xây dựng nên chất dinh dưỡng không có nhiều.

Cây cảnh không đủ dinh dưỡng sẽ phát triển rất chậm. Do đó, bạn cần bón phân cho cây cảnh vào thời điểm bình thường. Các loại phân cần bón như phân hữu cơ hoai mục, phân bón hỗn hợp, có thể bón gốc hoặc pha nước tưới.

Nên cắt tỉa định kỳ cho cây cảnh

Cắt tỉa cây cảnh cẩn thận

Vì tùng La Hán có thể được gọi là một cây cảnh nên hình dáng của nó cũng có giá trị trang trí. Cây cảnh trồng trong sân vườn thường được tạo hình nhất định.

Do đó, sau một thời gian, khi các cành lá đã mọc lủa tủa, bạn nên thuê người am hiểu về cây cảnh để cắt tỉa và tạo dáng cho nó.

Nếu bạn không quá cầu kỳ thì có thể đặt lịch 2-3 năm cắt tỉa một lần cũng được vì tốc độ sinh trưởng của tùng La Hán tương đối chậm.

(Theo SH)