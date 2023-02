Sau khi đến thành phố Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ), 24 chiến sĩ của Bộ Công an Việt Nam (5 chiến sĩ Công an TP.HCM) được phân công cứu nạn cứu hộ tại hiện trường đổ nát. Ảnh: PC07

Sau khi đến thành phố Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ), 24 chiến sĩ của Bộ Công an Việt Nam (5 chiến sĩ Công an TP.HCM) được phân công cứu nạn cứu hộ tại một đống đổ nát. Clip: PC07

Thông tin từ Phòng PC07 cho biết: Mặc dù các chiến sĩ chưa quen với nhiệt độ khắc nhiệt - 6 độ C, nhưng vẫn giữ vững tinh thần cao nhất quyết tâm tìm kiếm nạn nhân khi đến thành phố Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ) – nơi được nhận định có 15 thi thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Cụ thể, hơn 15h chiều 11/2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ gần 1h trưa), đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adıyaman Merkez, Adıyaman (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo PC07, đây là địa chỉ mà đoàn Việt Nam được Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) phân công thực hiện công tác cứu nạn, tìm kiếm 15 người đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát trong điều kiện thời tiết -6 độ C.

"Trước mắt, các đồng chí là hàng ngàn tấn gạch đá, bên tông. Đoàn đã dùng thiết bị camera đặc biệt nhỏ, có thể luồn lách vào các khe nhỏ sâu bên trong đống đổ nát", một cán bộ phòng PC07 thông tin.

Cũng theo PC07, tại hiện trường, đoàn công tác chia làm 2 nhóm do Đại tá Nguyễn Minh Khương (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an) chỉ đạo trực tiếp nhóm tìm kiếm cứu nạn.

Nhóm thứ 2 do Đại tá Phan Mạnh Hà chỉ đạo sắp xếp các thiết bị, phương tiện, rà soát trang thiết bị y tế hỗ trợ, chuẩn bị các điều kiện để thay ca cho nhóm trực tiếp cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) cho biết: Hơn 1h20 giờ cùng ngày, đoàn tiếp cận hiện trường tòa nhà đổ nát trong khu vực. "Qua khảo sát, bên trong vẫn còn nhiều người mắc kẹt, có mùi hôi bốc ra và khả năng sống sót của các nạn nhân rất mong manh", đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nói.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 9/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động 5 cán bộ chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp nước bạn đang bị thiệt hại do động đất. 5 cán bộ này sẽ gia nhập đoàn của Bộ Công an đi máy bay sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.