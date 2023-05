5 cuộc so tài đáng chờ đợi trận Real Madrid vs Man City 5 cuộc so tài đáng chờ đợi trận Real Madrid vs Man City

Trận bán kết lượt đi UEFA Champions League mùa giải 2022/2023 giữa hai đối thủ đầy duyên nợ Real Madrid và Man City diễn ra vào 2h ngày mai (10/5). Dưới đây là 5 cuộc so tài rất đáng chờ đợi giữa những ngôi sao của hai đội bóng đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Real Madrid vs Man City: Cuộc so tài đỉnh cao Đây là mùa giải thứ 3 trong 4 mùa giải gần nhất, Real Madrid và Man City đối đầu với nhau tại Champions League. Mùa giải trước, Real Madrid đã xuất sắc đảo ngược tình thế trước Man City để tiến vào chung kết và lên ngôi vô địch. Lá thăm may rủi một lần nữa đưa họ gặp lại nhau trong cùng một nhánh đấu và lại đụng độ nhau tại bán kết. The Citizens đang rất khát khao giành lấy chiếc cúp tai voi đầu tiên trong lịch sử với đội hình rất mạnh. Về phía Real, Champions League cũng là đấu trường duy nhất họ còn phải bận tâm và dành toàn bộ sức lực cho trận đấu này. Carlo Ancelotti vs Pep Guardiola Carlo Ancelotti không phải mẫu huấn luyện viên có bản sắc chiến thuật như Jurgen Klopp hay Pep Guardiola. Ông thành công dựa những giá trị và phẩm chất của riêng mình. Người duy nhất có 4 danh hiệu Champions League trên cương vị HLV và vô địch ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1) đủ để nói lên tất cả. Chính sự điềm tĩnh và kinh nghiệm trận mạc dày dặn của Carletto với những pha thay người đẳng cấp đã giúp ông 4 lần lội ngược dòng ở mùa giải trước, trong đó Pep Guardiola chính là một nạn nhân. Nhưng Pep cũng không cần tỏ ra quá lo lắng và sợ hãi. Thống kê từ Opta chỉ ra rằng, Ancelotti chưa bao giờ vô địch liên tiếp 2 lần trong tất cả các đấu trường ở các đội bóng mà ông dẫn dắt. Chưa kể, trong tay của cựu HLV Barca đang có một đội hình đang toàn thắng trong 20 trận gần nhất với phong độ hủy diệt. Đây rõ ràng là một màn đấu trí hết sức đáng để chờ đợi giữa một bậc thầy về chiến thuật như Pep và một bậc thầy về khả năng thích ứng, đọc trận đấu là Ancelotti. Karim Benzema vs Erling Haaland Karim Benzema vẫn đang là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất hiện tại. Việc chấn thương trong mùa giải này đã hạn chế phần nào số lượng bàn thắng của tiền đạo người Pháp. Anh vẫn đang có 17 bàn thắng sau 21 lần ra sân tại La Liga và 4 bàn sau 8 lần góp mặt tại Champions League. Erling Haaland rõ ràng là con quái vật rất khó để ngăn cản ở thời điểm hiện tại. Kỷ lục 35 bàn thắng mới được xác lập tại một đấu trường như EPL đủ để thấy tiền đạo người Na Uy đáng sợ thế nào. Tại Champions League, Haaland cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 12 bàn. Một màn so tài giữa hai tiền đạo xuất sắc nhất của hai thế hệ rất đáng để được mong chờ. Toni Kroos vs Kevin De Bruyne Với việc Luka Modric mới trở lại sau chấn thương và khả năng cao sẽ không đá chính, gánh nặng tuyến giữa của Real được dồn lên vai của Toni Kroos. Đây cũng là cuộc so tài của hai trong số những tiền vệ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại về khả năng thực hiện những đường chuyền vừa đẹp mắt vừa chính xác. Toni Kroos đã có 5 lần lên ngôi vô địch Champions League trong màu áo Real Madrid. Phía bên kia chiến tuyến, dù rất tài năng nhưng De Bruyne cùng Man City vẫn đang gặp nhiều những gian nan tìm cho mình danh hiệu Champions League đầu tiên. Không thể giành được Champions League là một điều rất đáng tiếc đối với sự nghiệp của tiền vệ người Bỉ. Vinicius vs Jack Grealish Vinicius đang là ngôi sao sáng ở thế hệ cầu thủ trẻ hiện tại. Khả năng đi bóng tốc độ, lắt léo để vượt qua các hậu vệ đối phương chính là điểm mạnh của tiền đạo trẻ người Brazil. Phía ngược lại, Jack Grealish không phải là mẫu cầu thủ sử dụng tốc độ như Vinicius. Pep thích sử dụng Grealish cũng bởi khả năng rê bóng, nhưng đi bóng từ tốn, kiểm soát nhịp độ trước khi đưa ra quyết định. Điểm chung của hai cầu thủ này đều là khả năng quấy đảo hành lang biên trái của đối thủ và mở ra những cơ hội. Và hãy cùng đón chờ hành lang biên trái nào sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn trong trận đấu sắp tới. Eder Militao vs Ruben Dias Dù không được đánh giá cao nhưng những thống kê về số điểm, số lần cứu thua của Militao lúc này là tốt nhất trong số các trung vệ của Real Madrid. Trung vệ người Brazil đang có tới 5 bàn thắng tại La Liga và 3,1 lần cứu thua mỗi trận. Hiệu số này thậm chí cao hơn so với Ruben Dias (0 bàn thắng 2.0 lần cứu thua mỗi trận) tại Premier League trong màu áo Man City. Dù có một giai đoạn ngắn phải ngồi dự bị, nhưng Dias vẫn là trung vệ đáng tin cậy số một của Pep ở hàng phòng ngự. Đây cũng là màn so tài rất đáng kỳ vọng của hai trung vệ trẻ hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Vượt qua Newcastle, Arsenal kiên trì bám đuổi Man City 08/05/2023 07:03

