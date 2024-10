5 đại tá công an được bổ nhiệm, chỉ định giữ trọng trách mới

Tại Thái Bình, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã nhận quyết định của Ban Bí thư, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2025.

Đại tá Trần Xuân Ánh, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, ông nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vào ngày 16/8/2024.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an Thái Bình nhận quyết định của Ban Bí thư.

Tại trà Vinh, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã nhận quyết định của Ban Bí thư, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải nguyên là Phó Giám đốc Công an Đồng Tháp, ông nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Trà Vinh vào tháng 8/2024.

Giám đốc Công an Trà Vinh Nguyễn Thanh Hải nhận quyết định của Ban Bí thư.

Tại Đắk Nông, Đại tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Hồ Song Ân (trái) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Đắk Nông.

Tại Hà Nội, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Hoà Quang Tưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Buổi lễ cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao quyết định cho Đại tá Hòa Quang Tưng, giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, tại Đồng Nai, ông Hồ Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Biên Hòa nhận quyết định chuẩn y của Ban Bí thư tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Bạc Liêu, ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm ông Hà Tấn Linh, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm lại ông Hoàng Phương Thảo tiếp tục giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; bổ nhiệm lại ông Hàn Ái Tiến tiếp tục giữ chức Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu cho đến tuổi nghỉ hưu.