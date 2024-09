Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được chỉ định chức vụ Đảng

Chiều 17/9, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ đối với Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Văn Bình đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Hữu Hợp. Ảnh: CAQN

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị là Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại tá Nguyễn Hữu Hợp phát huy vai trò nêu gương, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phát huy trí tuệ, đoàn kết, thống nhất. Quán triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn diện, hiệu quả các mặt công tác của Đảng bộ Công an tỉnh và lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam; góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn đặt niềm tin vào lực lượng Công an tỉnh nhà.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: T.H

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh tại lễ nhận quyết định, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng, ngành và nhân dân. Bản thân sẽ hết sức cố gắng, phấn đấu kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ tiền nhiệm, trên cơ sở quyền hạn được giao và sự nỗ lực của cá nhân, đem hết tâm sức cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích của Đảng bộ Công an tỉnh và lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam; chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; quán triệt sâu sắc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; nỗ lực cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Trước đó, ngày 20/8/2024, đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.