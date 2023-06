5 giai nhân Việt đình đám bậc nhất thập kỷ 90 trở thành mẹ đơn thân sau đổ vỡ tình duyên

Giáng My



Giáng My (sinh năm 1971) đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1989. Cô là một trong những hoa hậu nổi tiếng và cũng đặc biệt nhất của Việt Nam với thời gian đương nhiệm kéo dài, cho đến nay là 34 năm. Vì sau khi Giáng My giành vương miện, cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng chưa được tổ chức thêm một lần nào nữa.

Người đẹp cũng từng "gây thương nhớ" khi xuất hiện trong loạt phim đình đám như: Kế hoạch 99, Sài Gòn trong trái tim em, Phi vụ phượng hoàng... Vẻ đẹp kiều diễm của Giáng My xuất hiện trên một loạt bức ảnh lịch một thời.

Thập niên 1990, Giáng My cùng với Lý Hùng là cặp đôi màn ảnh nổi tiếng, đảm bảo sự ăn khách cho những bộ phim ra rạp. Cô là một trong những bạn diễn nữ ăn ý nhất của Lý Hùng, đóng chung với nhau 7 phim. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Giáng My có hơn 40 vai diễn ghi dấu trong lòng khán giả.

Giáng My kết hôn năm 22 tuổi nhưng nhanh chóng ly hôn sau một năm. (Ảnh: FBNV)

Giáng My kết hôn năm 22 tuổi nhưng nhanh chóng ly hôn sau một năm. Hoa hậu Đền Hùng trở thành mẹ đơn thân, nuôi một cô con gái. Chia sẻ trên một show truyền hình vào năm 2016, Giáng My thừa nhận cô bước chân vào hôn nhân khi còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Cô quá "lý tưởng hóa" tình yêu của mình và vỡ mộng bởi những điều nhỏ nhặt.

Dù đã ở tuổi ngũ tuần nhưng nhan sắc bất chấp thời gian của Giáng My vẫn là chủ đề được quan tâm trên khắp các diễn đàn. (Ảnh: FBNV)

Sau những năm lao động miệt mài, nay ở tuổi 52, Giáng My có cuộc sống giàu sang, yên bình. Dù đã ở tuổi ngũ tuần nhưng nhan sắc bất chấp thời gian của Giáng My vẫn là chủ đề được quan tâm trên khắp các diễn đàn. Sau tất cả, mỹ nhân vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Chia sẻ về điều này, Giáng My cho biết, cô quá bận rộn với công việc: "Khi bạn dành sự quan tâm cho điều gì, những việc khác luôn bị nhòa đi và có lẽ đàn ông cũng không để ý đến những người phụ nữ quá bận rộn với công việc hay quá độc lập như tôi".

Việt Trinh

Nhắc đến các mỹ nhân màn bạc những năm thập niên 90, không thể không nói tới Việt Trinh. Việt Trinh (sinh năm 1972) sở hữu gương mặt đẹp với đôi mắt to tròn. Cô từng được coi là biểu tượng nhan sắc thời bấy giờ.

Với đôi mắt to tròn, gương mặt toát lên nét thơ mộng và đậm chất điện ảnh, Việt Trinh trở thành "của hiếm" trong làng giải trí Việt Nam lúc bấy giờ. (Ảnh: Đoàn Minh Tuấn)

Ở thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc, Việt Trinh từng là cái tên bảo chứng thành công cho loạt phim đình đám như: Công tử Bạc Liêu, Sao em vội lấy chồng, Người đẹp Tây Đô... Ngoài ra, nữ diễn viên cũng từng là gương mặt được săn đón của nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng, xuất hiện dày đặc trên các tờ lịch treo tường, bìa sổ lưu bút, pano, băng rôn... thời bấy giờ.

Thành công rực rỡ nhưng Việt Trinh lại khá lận đận đường tình duyên khi vướng vào 2 mối tình ồn ào cùng hai đại gia Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao - một người đã bị tử hình, một người từ tử hình giảm xuống chung thân. Sau những sóng gió liên tiếp trong chuyện tình cảm, Việt Trinh chọn cách “ở ẩn”.



Sau hơn 20 năm, nữ diễn viên "Người đẹp Tây Đô" vẫn khiến nhiều người say đắm với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. (Ảnh: FBNV)

Khi nói về việc có đi bước nữa sau 2 mối tình không trọn vẹn, người đẹp tuyên bố sẽ chọn cuộc sống độc thân suốt đời khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Hiện tại, cô đang sống cùng con trai tại biệt thự nhà vườn phủ đầy cây xanh ở Bình Dương. Cô dành nhiều thời gian nghiên cứu Phật pháp, chăm sóc vườn tược và nuôi dạy con cái.

Như Quỳnh

Như Quỳnh tên thật là Quỳnh Như, sinh năm 1970 tại Quảng Trị. Năm 1993, cô sang Mỹ định cư cùng gia đình và sau đó bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại đây với những ca khúc trữ tình. Là một trong những ca sĩ hải ngoại được yêu thích vì tiếng hát thanh trong, cao vút, tên tuổi của cô gắn gắn liền với dòng nhạc trữ tình và những bài hát buồn như: Chuyện hoa sim, Nỗi buồn Châu Pha, Chuyện tình người thiếu nữ tên Thi... và đặc biệt là ca khúc Người tình mùa đông.

Là một trong những ca sĩ hải ngoại được yêu thích vì tiếng hát thanh trong, cao vút, tên tuổi của Như Quỳnh gắn gắn liền với dòng nhạc trữ tình. (Ảnh: TN)

Bên cạnh giọng hát ngọt ngào, Như Quỳnh còn khiến khán giả "thương nhớ" bởi vẻ đẹp trong sáng, kiều diễm, mang đậm chất Việt. Trải qua một vài mối tình thời trẻ, đến năm 37 tuổi nữ danh ca mới chịu lấy chồng. Như Quỳnh từng kết hôn với một chàng kỹ sư phong lưu điển trai tại Mỹ. Họ từng là cặp đôi được ngưỡng mộ vì trai tài gái sắc. Tuy nhiên, mối tình này cũng chấm dứt mặc dù cả hai đã có với nhau một cô con gái.

Hiện tại, Như Quỳnh đang hạnh phúc bên người tình trẻ kém cô 12 tuổi. Theo tiết lộ của Quang Lê, sự chăm sóc của người đàn ông này đã khiến Như Quỳnh trẻ trung hơn và không còn bị chứng mất ngủ theo đuổi.

Ở tuổi 53, danh ca Như Quỳnh vẫn giữ được nhan sắc mặn mà của mình dù trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. (Ảnh: FBNV)

Mộng Vân

Mộng Vân sinh năm 1969 tại Huế. Khi tròn 20 tuổi, cô dự thi Hoa hậu Báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày nay) và lọt vào vòng chung kết.

Mộng Vân cũng là gương mặt quen thuộc trên các bìa báo, lịch treo tường thời bấy giờ. (Ảnh: Đoàn Minh Tuấn)

Cuối thập niên 80 - đầu thập niên 90, Mộng Vân là một trong những ngôi sao màn ảnh được khán giả yêu thích. Tên tuổi cô gắn với những bộ phim như Tình khúc 68, Bông hồng đẫm lệ, Nước mắt học trò, Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La, Tây Sơn hiệp khách, Kiều Nguyệt Nga...

Năm 1992, Mộng Vân quyết định giải nghệ khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao do vướng vào một vụ tai tiếng lớn. Nữ diễn viên bị bắt vào trại tạm giam chờ xét xử. Mặc dù được tòa xử trắng án nhưng cô mất hết danh tiếng và sự nghiệp. Sau đó, Mộng Vân quyết định lập gia đình với một đại gia Hong Kong hơn cô 17 tuổi và lần lượt sinh ba con, hai trai một gái.

Hiện tại, ở tuổi 54, Mộng Vân vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, cuốn hút của mình. (Ảnh: FBNV)

Năm 2017, Mộng Vân bất ngờ tiết lộ cô đã ly hôn chồng Hong Kong và về Việt Nam sinh sống. Kể từ sau ly hôn, cô tự thân nuôi 3 con khôn lớn. Hiện tại, ở tuổi 54, Mộng Vân vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, cuốn hút của mình. Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên càng mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô từng giành giải nhất cuộc thi "Nữ sinh duyên dáng Hà Nội" năm 1992, sau đó là "Hoa khôi Noel Hà Nội". Năm 1995, cô tiếp tục giành giải Người mẫu ăn ảnh nhất cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu châu Á" và "Hoa hậu thời trang Quốc tế" tại Ai Cập. Vẻ đẹp và khả năng diễn xuất của cô tiếp tục chinh phục công chúng qua các bộ phim như: Em còn nhớ hay em đã quên, Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên...

Hình ảnh Trương Ngọc Ánh vào năm 1995. (Ảnh: FBNV)

Sau khi ly hôn diễn viên, doanh nhân Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh vẫn chưa kết hôn lần nữa, dù nhiều năm nay cô xác nhận tình cảm với diễn viên trẻ Anh Dũng. Người đẹp chú trọng tới việc chăm sóc sức khỏe, vóc dáng nhờ chế độ ăn khoa học và tập luyện thường xuyên.

Người đẹp Trương Ngọc Ánh ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 47, cô vẫn sở hữu nhan sắc lộng lẫy. Nói về tương lai, cô thổ lộ: "Tôi chưa có dự định gì cả, cứ thế mà yêu thôi, đến khi nào đủ duyên thì "cây trái nở hoa".