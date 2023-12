5 mỹ nhân đình đám của showbiz Việt "gặp nạn" năm 2023: Người bị tạm giam, người rời showbiz

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh

Ngày 6/9, những phát ngôn của Hoàng Thùy Linh trong buổi họp báo chương trình Vietnamese Concert trở thành tâm điểm của dư luận. Với hai câu hỏi về khả năng hát live và vai trò của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong chương trình, nữ ca sĩ có phần trả lời lan man, dài dòng, thậm chí cô lôi cả phóng viên lên sân khấu để "dạy dỗ" về trí tuệ, sự sâu sắc.

Màn ứng xử của Hoàng Thùy Linh nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận, khiến cô bị hàng loạt diễn đàn trên mạng xã hội lên tiếng chỉ trích. Không chỉ đăng tải lại một loạt phát ngôn bị cho là "trịch thượng" của nữ ca sĩ nhiều năm qua, khán giả còn tìm ra những clip "hát live" với chất giọng yếu, thiếu nội lực của Hoàng Thùy Linh. Trước "cơn bão" lớn, sáng 18/9, Hoàng Thùy Linh đưa ra lời xin lỗi. Cô viết: "Tôi hiểu rằng bản thân có trách nhiệm gửi lời xin lỗi đến khán giả yêu thương vì lòng tốt nhận được từ mọi người. Đó cũng là động lực để tôi nỗ lực và cố gắng qua từng ấy năm. Trong suốt quãng đường hoạt động nghệ thuật, tôi luôn biết ưu và nhược điểm của mình, cố gắng hoàn thiện phong cách trong dòng nhạc mà tôi đã chọn".

Hoàng Thùy Linh tự làm khó mình bởi những phát ngôn trong năm 2023. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, lời xin lỗi của Hoàng Thùy Linh không được dư luận đồng cảm. Không ít khán giả và chuyên gia truyền thông đánh giá là không thật tâm, có phong cách của "văn mẫu".

Nhiều năm qua, Hoàng Thùy Linh vốn luôn được coi là một nghệ sĩ thông minh, khôn khéo. Cách cô vượt qua scandal "động trời" một thời, từng bước chinh phục cả hai giải thưởng âm nhạc quan trọng là Cống hiến và Làn sóng xanh, đưa ca khúc See tình lan tỏa khắp thế giới khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, scandal phát ngôn vào năm 2023 đã khiến vị trí của cô lung lay. Việc Vietnamese Concert không thật sự thu hút công chúng dù đầu tư khủng, cũng như cách Hoàng Thùy Linh bị "quên lãng" dù đóng chính trong phim truyền hình giờ Vàng trên VTV sau đó cho thấy hình ảnh của người đẹp này năm qua đã "tụt dốc" trong mắt khán giả.

Người mẫu Ngọc Trinh

Chiều 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) và bị can Trần Xuân Đông. Liên quan sự việc, Trần Xuân Đông (36 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) bị khởi tố về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bức ảnh Ngọc Trinh bị tạm giam được chia sẻ ồ ạt trên mạng xã hội trong năm 2023. (Ảnh: CQ)

Theo Công an TP.HCM, việc khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh được đưa ra sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Phòng CSGT, Công an TP.Thủ Đức và các Phòng nghiệp vụ giải quyết nguồn tin về tội phạm, đối với hành vi "trình diễn" mô tô phân khối lớn bằng những hành động nguy hiểm do Ngọc Trinh thực hiện, sau đó đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Làm việc với cơ quan điều tra, Ngọc Trinh đã thừa nhận những sai phạm của mình và cho biết không hình dung mình lại vi phạm pháp luật nghiêm trọng tới vậy. Cô chia sẻ việc đang chuẩn bị thi bằng lái hạng A2 (phân khối lớn) nên thuê người tập lái. Từ đầu tháng 10/2023, cô và huấn luyện viên chọn các tuyến đường vắng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm và Khu công nghệ cao tập lái môtô Ducati và BMW.

Vụ việc của Ngọc Trinh gây chấn động dư luận. Nhiều người cho rằng, đây là hậu quả của việc mỹ nhân này thản nhiên sử dụng những trò lố suốt hành trình hoạt động showbiz của cô nhiều năm qua.

Ca sĩ Hiền Hồ

Sau scandal tình ái, lộ mối quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình, Hiền Hồ bị đông đảo khán giả quay lưng. Dù vẫn tham gia sự kiện, nhận show diễn, hoạt động nghệ thuật của cô gần như bị đình trệ. Tối 29/3, đêm nhạc của cô và Trịnh Thăng Bình tại Hạ Long bị hủy do khán giả phản ứng quá mạnh mẽ. Tháng 4/2023, buổi biểu diễn của Hiền Hồ và Đạt G tiếp tục thông báo hoãn. Lý do ê-kíp sản xuất đưa ra là Hiền Hồ rút khỏi sự kiện nên họ phải tính phương án mới.

Hiền Hồ chật vật quay trở lại showbiz. (Ảnh: FBNV)

Một cửa hàng kinh doanh sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo sản phẩm cũng bị vạ lây. Nhiều khán giả cho biết, họ sẽ không mua mặt hàng này vì cửa hàng đã sử dụng hình ảnh của Hiền Hồ để giới thiệu sản phẩm.

Nóng lòng trở lại địa vị trước đó, Hiền Hồ còn cho ra mắt EP "Từ bỏ - nhắm mắt - lao đi" với 4 MV được đầu tư kỹ lưỡng: Khóc ở trong Club; Phóng xe đêm; Tao với Mày chấm hết; Từ bỏ - nhắm mắt - lao đi. Để tuyên truyền cho sản phẩm, cô không ngại mang scandal cũ ra nhắc lại, tuy vậy, phản ứng của đông đảo công chúng vẫn là sự lạnh nhạt.

Những sóng gió Hiền Hồ gặp phải trong năm 2023 là hậu quả của những lùm xùm cô gặp phải trong năm trước đó. Điều này phần nào cho thấy khán giả Việt đã khắt khe hơn và đến lúc nghệ sĩ phải cẩn trọng trong việc giữ gìn đạo đức nếu muốn duy trì danh tiếng.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh

Đầu tháng 1, clip Dương Cẩm Lynh bị nhóm người chặn đường đòi nợ lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, cô livestream thừa nhận do gặp biến cố cuộc sống nên vướng vào nợ nần.

Dương Cẩm Lynh khiến nhiều khán giả giật mình với khoản nợ lớn. (Ảnh: FBNV)

Nữ diễn viên giải thích, hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video được lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải trả cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ. Sau sự việc, cô cho biết bị đoàn phim Giai nhân hủy hợp đồng. Ngoài ra, cô cũng mất hợp đồng trị giá 60 triệu đồng để dự sự kiện.

Hiện tại, Dương Cẩm Lynh đang nỗ lực làm việc để trả nợ và nuôi con. Cô cho biết mình đã được các chủ nợ thông cảm và đang cố gắng từng bước để ổn định lại cuộc sống.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi

Huỳnh Trần Ý Nhi là người đẹp được xướng tên cho vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Vào thời điểm đăng quang, cô được không ít khán giả ủng hộ bởi cho rằng người đẹp đến từ Bình Định có vẻ đẹp hài hòa, cách trò chuyện điềm đạm. Việc cô công khai bạn trai ngay sau khi giành chiến thắng cũng được đánh giá cao.

Ý Nhi rút khỏi showbiz Việt sau scandal phát ngôn "vạ miệng". (Ảnh: FBNV)

Thế nhưng, hào quang đến với Ý Nhi rất vội. Chỉ với vài ba cuộc phỏng vấn với truyền thông, cô đã trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Những phát ngôn của người đẹp này như: "Bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi" đến "Khi bạn bè dành thời gian để ngủ, uống trà sữa thì tôi đã thi hoa hậu" hay nói về 3 người nổi tiếng quê Bình Định là "Em, nhà thơ Hà Mặc Tử và vua Quang Trung"... đều khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Trên mạng xã hội, Ý Nhi bị chỉ trích, tẩy chay, lập hàng chục nhóm antifan (hội những người phản đối). Nhiều nhà văn, nghệ sĩ lên tiếng đánh giá thấp khả năng ứng xử của tân hoa hậu.

Dù đã 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng mỹ nhân quê Bình Định vẫn không thể tìm lại hào quang. Cô phải ở ẩn, hạn chế xuất hiện trước truyền thông trong thời gian dài. Đến cuối năm 2023, Ý Nhi mới hoạt động mạng xã hội trở lại và cho biết đã sang Úc du học. Cô cũng lập kênh TikTok, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống đời thường ở nơi xứ người.