5 mỹ nhân nổi bật nhất tại Miss Cosmo 2024

Mới đây, một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế gây chú ý khi đưa ra bảng dự đoán xếp hạng ban đầu tại Miss Cosmo 2024. Cụ thể, sau phần thi Trang phục dân tộc và "Hello Cosmo From Vietnam" diễn ra tại Ninh Bình; chương trình "Best of Vietnam" diễn ra tại Lâm Đồng... các chuyên trang sắc đẹp quốc tế và cộng đồng yêu nhan sắc gọi tên những mỹ nhân nổi bật tại Miss Cosmo 2024 như: Franki Russell - Miss Cosmo New Zealand; María Alejandra Salazar - Miss Cosmo Colombia 2024; Ketut Permata Juliastrid Sari - Miss Cosmo Indonesia; Bùi Thị Xuân Hạnh - Miss Cosmo Vietnam...

Người đẹp Franki Russell - Miss Cosmo New Zealand gây chú ý trước bán kết Miss Cosmo 2024

Ban đầu Franki Russell sẵn sàng để tranh tài tại Miss Universe 2024. Tuy nhiên, do quốc gia này và phía công ty sở hữu bản quyền Miss Universe xảy ra bất đồng nên không cử đại diện tham dự. Sau đó, Franki Russell được trao danh hiệu Miss Cosmo New Zealand 2024 và đến Việt Nam tham gia Miss Cosmo 2024.

Vóc dáng gợi cảm của Miss Cosmo New Zealand trong phần thi Trang phục dân tộc tại Miss Cosmo 2024. (Ảnh: Miss Cosmo)

Ngay từ những ngày đầu tham gia "đường đua" Miss Cosmo 2024, người đẹp Franki Russell đã được đánh giá cao về nhan sắc. Theo bảng dự đoán Top 5 người đẹp nổi bật tại Miss Cosmo 2024 của chuyên trang Missosology, Miss Cosmo New Zealand dẫn đầu. Xếp sau đại diện New Zealand lần lượt là các đại diện Peru, Indonesia, Dominican Republic và Chile.

Được biết, Franki Russell có cha là người New Zealand và mẹ là người Philippines nên cô sở hữu vẻ đẹp lai rất ấn tượng. Franki Russell cũng trải qua nhiều năm làm người mẫu, diễn viên ở Philippines. Năm 2021, cô còn lọt vào Top 30 của Miss Universe United Arab Emirates nhưng cuộc thi lại bị hủy bỏ giữa chừng nên Franki Russell lỡ cơ hội tiếp tục tỏa sáng.

Người đẹp Franki Russell đã được đánh giá cao về nhan sắc ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2024. (Ảnh: Instagram missfranki)

Miss Cosmo New Zealand 2024 sở hữu làn da khỏe khoắn, vóc dáng quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. Mỹ nhân sinh năm 1994 khéo lựa chọn trang phục, kiểu tóc phù hợp với từng phần thi và các hoạt động thuộc khuôn khổ Miss Cosmo 2024 nên cô ghi điểm trong lòng cộng đồng yêu nhan sắc.

Cận gương mặt xinh đẹp của người đẹp Franki Russell - Miss Cosmo New Zealand 2024. (Nguồn clip: Instagram missfranki)

Đời thường, mỹ nhân New Zealand cũng khiến người đối diện khó rời mắt vì phong cách thời trang gợi cảm. (Ảnh: Instagram missfranki)

María Alejandra Salazar - Miss Cosmo Colombia 2024



Đại diện Colombia tại Miss Cosmo 2024 là María Alejandra Salazar (26 tuổi) hiện là một nhà báo kiêm người mẫu. Được biết, Miss Cosmo Colombia 2024 sở hữu chiều cao 1,75m cùng vóc dáng nóng bỏng. Trước khi tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2024, cô từng là Á hậu 1 Miss Universe Colombia 2024 và từng giành vị trí Á hậu 1 Senorita Colombia 2019 - một trong những cuộc thi nhan sắc lâu đời và uy tín nhất tại Colombia. María Alejandra Salazar cũng được cử làm đại diện Colombia tại Miss International 2020.

Theo bảng xếp hạng dự đoán đầu tiên của chuyên trang Missosology, Miss Cosmo Colombia 2024 được xếp ở vị trí cao nhất tại Miss Cosmo 2024.

María Alejandra Salazar - Miss Cosmo Colombia 2024. (Ảnh: Instagram alejasalazar28)

Miss Cosmo Colombia 2024 sở hữu chiều cao 1,75m cùng vóc dáng nóng bỏng. (Ảnh: Instagram alejasalazar28)

María Alejandra Salazar được Missosology xếp ở vị trí cao nhất khi chuyên trang này đưa ra bảng xếp hạng dự đoán đầu tiên tại Miss Cosmo 2024. (Ảnh: Instagram alejasalazar28)

Ketut Permata Juliastrid Sari - Miss Cosmo Indonesia

Theo chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor, người đẹp Ketut Permata Juliastrid Sari - Miss Cosmo Indonesia 2024 có phần trình diễn nổi bật nhất tại sự kiện "Hello Cosmo From Vietnam". Xếp sau đại diện Indonesia là các thí sinh đến từ Colombia, Cộng hòa Dominica và đại diện Việt Nam và đại diện Indonesia có phần trình diễn được yêu thích nhất.

Người đẹp Ketut Permata Juliastrid Sari - Miss Cosmo Indonesia 2024. (Ảnh: Miss Cosmo)

Mới đây, chuyên trang Missosology đưa ra bảng dự đoán thứ 2 về Top 5 người đẹp nổi bật tại Miss Cosmo 2024, trong đó, Ketut Permata Juliastrid Sari được xếp ở vị trí thứ 3.

Được biết, Ketut Permata Juliastrid Sari là Á hậu 2 Puteri Indonesia 2024. Người đẹp 20 tuổi đang theo học và nghiên cứu chuyên ngành thiết kế thời trang. Miss Cosmo Indonesia từng cam kết ủng hộ các chương trình du lịch có trách nhiệm mang lại lợi ích cho môi trường và cộng đồng địa phương.

Vẻ đẹp quyến rũ của Miss Cosmo Indonesia 2024. (Ảnh: Instagram tatajuliastrid)



Leakena In - Miss Cosmo Campuchia

Chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor đánh giá cao phần trình diễn Trang phục dạ hội của người đẹp Leakena In. Cô được chuyên trang sắc đẹp này xếp vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng dự đoán dàn thí sinh có phần trình diễn nổi bật nhất tại phần thi Trang phục dân tộc tại Miss Cosmo 2024. Xếp sau đại diện Campuchia lần lượt là các thí sinh đến từ Philippines, Indonesia, Việt Nam và New Zealand.

Người đẹp Leakena In - Miss Cosmo Campuchia 2024. (Ảnh: Miss Cosmo)

Leakena In bắt đầu sự nghiệp với tư cách là vận động viên bơi lội khi 14 tuổi. Cô từng đại diện Campuchia tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 tại Ba Lan. Tuy nhiên, do gặp trục trặc về visa nên Leakena In đến muộn, không kịp tham gia hầu hết phần thi phụ. Kết quả, Leakena In ra về trắng tay tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.

Năm 2023, cô dự thi Hoa hậu Hòa bình Campuchia để giành tấm vé tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tổ chức ở Việt Nam. Dù được đánh giá cao nhưng In Leakena chỉ giành ngôi vị Á hậu 2. Trong đêm chung kết, Leakena In khóc nức nở khi không thể chạm tới vương miện.

Miss Cosmo Campuchia ghi điểm nhờ sở hữu chiều cao ấn tượng 1,78m cùng ngoại hình nuột nà quyến rũ. Leakena In được xem là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á tại Miss Cosmo 2024.

Miss Cosmo Campuchia ghi điểm nhờ sở hữu chiều cao ấn tượng 1,78m cùng ngoại hình nuột nà quyến rũ. (Ảnh: Instagram leakena_in)

Miss Cosmo 2024: Cơ hội nào cho Bùi Thị Xuân Hạnh?

Khép lại phần thi Trang phục dân tộc và "Hello Cosmo From Vietnam" trong khuôn khổ Miss Cosmo 2024, Bùi Thị Xuân Hạnh nhận "tin vui" khi đều có tên trong Top 5 thí sinh nổi bật nhất trong bảng xếp hạng của chuyên trang sắc đẹp Sash Factor.

Sau chương trình Best of Vietnam nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2024, Xuân Hạnh được xếp ở vị trí 11 trong bảng dự đoán xếp hạng lần 2 của chuyên trang Missosology.

Bùi Thị Xuân Hạnh - Miss Cosmo Vietnam 2024. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Xuân Hạnh (sinh năm 2001) từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô sở hữu chiều 1,71m cùng số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 82-60-87cm. Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, mỹ nhân gốc Ninh Bình từng là Á quân The Face Vietnam 2023. Cô cũng giành giải thưởng phụ Người đẹp Thời trang, lọt Top 6 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Bùi Thị Xuân Hạnh sở hữu hình thể cân đối với chiều cao 1,71m, số đo ba vòng quyến rũ lần lượt là 82-60-87cm. (Ảnh: FBNV)

Xuân Hạnh có tên trong Top 5 thí sinh nổi bật nhất trong bảng xếp hạng của chuyên trang sắc đẹp Sash Factor sau phần thi Trang phục dân tộc và "Hello Cosmo From Vietnam" trong khuôn khổ Miss Cosmo 2024. (Ảnh: FBNV)