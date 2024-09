Bùi Thị Xuân Hạnh nhận "tin vui" đầu tiên tại Miss Cosmo 2024, dự đoán thứ hạng gây ngỡ ngàng

Bùi Thị Xuân Hạnh nhận "tin vui" đầu tiên tại Miss Cosmo 2024

Khép lại phần thi Trang phục dân tộc và "Hello Cosmo From Vietnam" trong khuôn khổ Miss Cosmo 2024, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor gây chú ý khi đưa ra bảng dự đoán dàn thí sinh được yêu thích nhất ở chặng đầu tiên của cuộc thi sắc đẹp này. Theo Sash Factor, người đẹp Ketut Permata Juliastrid Sari - Miss Cosmo Indonesia 2024 có phần trình diễn nổi bật nhất tại sự kiện "Hello Cosmo From Vietnam". Xếp sau đại diện Indonesia là các thí sinh đến từ Colombia, Cộng hòa Dominica và đại diện Việt Nam có phần trình diễn được yêu thích nhất.

Theo bảng xếp hạng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp này, Bùi Thị Xuân Hạnh xếp Top 5 thí sinh có phần trình diễn nổi bật nhất tại phần thi Trang phục dân tộc tại Miss Cosmo 2024 gồm các đại diện Campuchia, Philippines, Indonesia, Việt Nam và New Zealand.

Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán Bùi Thị Xuân Hạnh - đại diện Việt Nam lọt Top 5 thí sinh có màn trình diễn được yêu thích nhất tại sự kiện "Hello Cosmo From Vietnam". (Ảnh: BTC Miss Cosmo Vietnam, Sash Factor)



Dù bảng xếp hạng dự đoán của Sash Factor chưa phải kết quả chính thức từ BTC Miss Cosmo, nhưng đây hẳn là tin vui với Bùi Thị Xuân Hạnh khi cô được các chuyên gia của chuyên trang sắc đẹp này đánh giá cao sau những phần thi mở màn Miss Cosmo 2024.

Trước đó, đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2024 khiến cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi lo lắng khi hé lộ tình trạng sức khỏe chưa thật sự tốt trước phần thi Trang phục dân tộc và "Hello Cosmo From Vietnam". Thậm chí, trước giờ diễn ra phần thi Trang phục dân tộc vào tối 19/9, Xuân Hạnh nằm trên giường bệnh và phải truyền nước; trong khi tại đêm thi quan trọng này, cô vừa phải hoàn thành phần thi của mình cũng như trình diễn tiết mục hát mở màn ca khúc "Giai điệu Việt Nam mình".

Kết quả, Xuân Hạnh không phụ sự kỳ vọng của các khán giả có mặt tại Ninh Bình nhiệt tình cổ vũ dưới cơn mưa nặng hạt, cô đã hoàn thành phần trình diễn trang phục mang tên "Tý Hỷ" được lấy cảm hứng từ bức tranh Đám cưới chuột của dòng tranh dân gian Đông Hồ. Đại diện Việt Nam thực hiện động tác xoay mình khi cầm lọng nặng 5kg phun hoa lửa.

Clip phần thi Trang phục dân tộc tại Miss Cosmo 2024 của Bùi Thị Xuân Hạnh được Sash Factor dự đoán lọt Top 5 phần trình diễn được yêu thích nhất. (Nguồn: Miss Cosmo Vietnam)

Tại sự kiện "Hello Cosmo From Vietnam", Xuân Hạnh cùng với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê trình diễn mở trên thuyền đi giữa dòng nước đảo Khê Cốc thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. "Màn xuất hiện của 3 thế hệ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính lời chào nồng hậu từ nước chủ nhà gửi đến bạn bè và khán giả quốc tế của Miss Cosmo 2024", đại diện BTC cuộc thi chia sẻ.

Phần trình diễn của 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Hoa hậu H'Hen Niê (váy đỏ), Ngọc Châu (váy hồng) và Xuân Hạnh (váy xanh) tại sự kiện thuộc khuôn khổ Miss Cosmo 2024. (Ảnh: BTC Miss Cosmo Vietnam)

Sau đó, đại diện Việt Nam và hơn 50 thí sinh tranh tài tại cuộc thi Miss Cosmo 2024 trình diễn những thiết kế haute couture (thời trang cao cấp) mang hơi thở thế giới nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét Việt. Được biết, sân khấu ban đầu được thiết kế dưới hình dạng chiếc cầu nổi trên mặt nước. Tuy nhiên, do mưa lớn tại Ninh Bình khiến đường diễn này bị chìm dưới mặt nước.

Các thí sinh Miss Cosmo 2024 tự tin trình diễn những bộ trang phục đa sắc màu trên trên sàn diễn đặc biệt giữa lòng di sản thế giới Tràng An. (Ảnh: (Ảnh: BTC Miss Cosmo Vietnam))

Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh: "Tôi đặt mục tiêu cao nhất tại Miss Cosmo 2024"

Chia sẻ với PV Dân Việt sau khi theo dõi phần trình diễn của Bùi Thị Xuân Hạnh tại sự kiện "Hello Cosmo From Vietnam", Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp này.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến với Ninh Bình. Tôi xúc động trước sự cố gắng của BTC Miss Cosmo trong điều kiện mưa lớn suốt những ngày qua nhưng vẫn cố gắng tạo dựng được sân khấu hoành tráng với không gian tuyệt đẹp "có 1-0-2". Trong đó, phần trình diễn của các thí sinh Miss Cosmo vô cùng lộng lẫy và chị Xuân Hạnh đã có màn thể hiện đầy ấn tượng. Tôi cầu chúc cho chị Xuân Hạnh sẽ giành thứ hạng cao nhất tại Miss Cosmo 2024", Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ với Dân Việt.

Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy và Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh. (Ảnh: BTC Miss Cosmo Vietnam)

Đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2024 tự tin "đọ sắc" với các đối thủ. (Ảnh: FBNV)

Trao đổi với Dân Việt tại hậu trường đêm thi Trang phục dân tộc, Hoa hậu Xuân Hạnh thừa nhận, cô đối mặt với không ít áp lực sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và khi tham gia hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Cosmo 2024.

"Khoảng thời gian đầu tiên sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, có những lúc tôi đóng cửa ở nhà một mình và không nói chuyện với ai. Tuy nhiên, những áp lực đó giúp tôi trưởng thành hơn. Nếu nói về mục tiêu tại Miss Cosmo 2024 thì tôi đặt mục tiêu cao nhất vì chỉ có như vậy năng lượng của bản thân mới ở mức cao nhất. Tôi quan niệm mình đi thi để thắng chứ không phải để thua", Bùi Thị Xuân Hạnh chia sẻ.

Theo BTC Miss Cosmo, sau Ninh Bình, điểm đến kế tiếp của các thí sinh Miss Cosmo 2024 là Đà Lạt, Lâm Đồng. Tại đây, Bùi Thị Xuân Hạnh và dàn thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia trình diễn trang phục áo dài của trong sự kiện ‘‘Best Of Vietnam Exhibition” và nhiều hoạt động khác thuộc khuôn khổ cuộc thi. Bán kết và chung kết Miss Cosmo 2024 dự kiến sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 2/10 và ngày 5/10 tại TP.HCM.