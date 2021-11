5 người mang án oan ở Quảng Bình: Tôi được giải oan sau 34 năm, đúng lúc bị mắc ung thư giai đoạn cuối

5 người mang án oan ở Quảng Bình đều ở xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), gồm: Ông Đinh Xuân Hồ (SN 1961), ông Đinh Xuân Kỳ (SN 1955), ông Trần Văn Ổn (SN 1954), ông Hoàng Trọng Lưu (SN 1955) và ông Đinh Xuân Tạo (SN 1927, đã mất).

5 người mang án oan ở Quảng Bình là thủ phạm trong vụ án trộm 187kg lạc vỏ và 34kg tiêu hạt xảy ra tại kho nông sản của Hợp tác xã mua bán xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vào tối 17/6/1987.

5 người mang án oan được giải oan sau 34 năm

5 nông dân, gia đình nông dân nhận lời xin lỗi, cải chính công khai sau 34 năm mang án oan. Ảnh: TAND

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Đinh Xuân Hồ (SN 1961, ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Trước thời điểm xảy ra sự việc, tôi nguyên là Kế toán trưởng Hợp tác xã mua bán Liên Trạch. Trong vụ án oan năm 1987, tôi bị xác định là chủ mưu. Hơn 34 năm chờ đợi, nhiều lần gửi đơn cầu cứu trong tuyệt vọng, đến hôm nay, tôi mới được minh oan. Nhiều bà con, nhân dân trong vùng chúc mừng tôi".

Ông Đinh Xuân Hồ nhớ lại, vào đêm 17/6/1987, ông đang làm việc nhà, bỗng đâu có nhiều công an ập tới thông báo tạm giam vì liên quan đến vụ trộm cắp ở kho nông sản của Hợp tác xã mua bán Liên Trạch. Sau đó, ông Hồ tạm giam 2 ngày ở Công an xã rồi tiếp tục tạm giam 5 tháng ở Công an huyện.

"5 tháng bị tạm giam, tôi như người điên, ở trong phòng tối, không có ánh sáng, da bong tróc từng lớp. Phòng tạm giam chỉ có một lỗ nhỏ để cho nước vào, buổi ngày họ dẫn đi hỏi cung, buổi tối chân tôi bị còng lại" - ông Hồ khóc, đắng đót chia sẻ.

4 người trong vụ án oan ở xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được giải oan vì đã nhận được lời cải chính, xin lỗi sau 34 năm. Ảnh: Trần Anh

Sau 5 tháng tạm giam, ông Đinh Xuân Hồ được cho về nhà và bắt đầu viết đơn kêu oan.

Thế nhưng, sau 2 lần xét xử, Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch đều cho rằng ông Hồ cùng 4 người trong xã phạm tội danh "Trộm cắp tài sản XHCN" và tuyên án tù, trong đó, ông Hồ lần 1 nhận mức án 36 tháng tù giam, lần xét xử thứ 2 "gánh" mức án 48 tháng tù giam.

Không chấp nhận mình mang án oan, ông Hồ cùng 3 người khác trong vụ án tiếp tục kêu oan, viết đơn kháng cáo. Lần này, Tòa cấp trên sau khi xem xét toàn diện vụ án, quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Bố Trạch, rút hồ sơ giao cho Viện KSND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Bình điều tra bổ sung, truy tố, xét xử sơ thẩm lại ở cấp tỉnh.

Trong vụ án oan này, ông Đinh Xuân Hồ (SN 1961, ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị xác định là chủ mưu. Ảnh: Trần Anh

Qua điều tra lại không có cơ sở buộc tội những nông dân này nên tháng 6/1991, Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 08 đình chỉ điều tra vụ án.

"Sau năm đó, tôi nhiều lần viết đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng nhưng không nhận được phản hồi. Đến năm 2020, thấy nhiều vụ oan sai được minh oan, tôi như thắp lên hy vọng và liền gọi các bạn liên quan đến vụ việc viết lại đơn kêu oan gửi cơ quan chức năng. Hơn 1 năm làm đơn, tôi được Toà án nhân dân huyện Bố Trạch tuyên không có tội và công khai xin lỗi vào ngày 12/11", ông Đinh Xuân Hồ vui mừng thông tin với Dân Việt.

"Anh em chúng tôi được giải oan sau 34 năm. Tôi xin cảm ơn Nhà nước đã gieo lại cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Hơn 34 năm qua, tôi và gia đình sống trong tự ti, lúc nào cũng mang tiếng trộm cắp, danh dự mất sạch, tổn hại về vật chất lẫn tinh thần rất lớn, khó để bù đắp. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng có liên quan bồi thường cho chúng tôi. Việc Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch trả lời rằng, chúng tôi không đủ điều kiện để được bồi thường là thiếu thuyết phục" - nông dân Đinh Xuân Hồ - người được cho là chủ mưu trong vụ án oan này chia sẻ.



Có những lúc tưởng như tuyệt vọng



Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Đinh Xuân Kỳ (SN 1955, ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xúc động nhớ lại hành trình đi kêu oan: "Trong vụ án oan này, tôi 1 lần bị tuyên phạt 18 tháng tù giam và 1 lần 24 tháng tù giam. Hơn 34 năm mang oan sai, nhiều lần làm đơn cầu cứu, có lúc rơi vào tuyệt vọng, nhưng đến hôm nay tôi đã nhận được lời cải chính, xin lỗi".

"Tôi đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, không biết sẽ chết lúc nào, nhưng được giải oan và nhận được lời xin lỗi tôi vui lắm. Gần cuối đời, danh dự của tôi đã được trả lại" - ông Kỳ nói.

PV Dân Việt trò chuyện với 4 người trong vụ án oan ở xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Trần Anh

Cũng nhận mức án như ông Kỳ sau 2 lần xét xử, ông Trần Văn Ổn (SN 1954, ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho hay: "Vào thời điểm xảy ra sự việc, tôi đang ru con ngủ liền bị công an đến đọc lệnh bắt tạm giam. Từ đó, cuộc đời của tôi rơi vào bế tắc. Sau chuỗi ngày đằng đẵng cùng anh em chúng tôi kêu oan, đến nay tôi cũng được minh oan".

"Hơn 34 năm mang án oan, thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần rất lớn. Chúng tôi cần cơ quan chức năng có liên quan bồi thường cho chúng tôi", ông Ổn giãi bày.

Còn ông Hoàng Trọng Lưu (SN 1955, ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thì tâm sự: "Vụ án oan năm 1987, tôi bị tuyên lần đầu 24 tháng tù giam, lần tiếp theo bị tuyên nặng hơn là 36 tháng tù giam. Hơn 34 năm kêu oan, cuộc đời tôi vất vả lắm, đi nhiều nơi để gửi đơn, mất mát về vật chất lẫn tinh thần vô cùng lớn".

"Khi được cải chính, xin lỗi, tôi rất sung sướng. Nhưng mong cấp phải xem xét, đền bù vất chất để bù đắp cho bản thân những tháng ngày, tôi và gia đình sống trong nỗi oan ức, tủi nhục", ông Lưu thổ lộ.

Clip: 4 nông dân mang án oan ở xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ với phóng viên Dân Việt.