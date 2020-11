5 ứng cử viên sáng giá trở thành người kế nhiệm Trần Tiểu Vy trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Chỉ còn ít giờ nữa, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ chính thức diễn ra. 35 cô gái cùng nhau tranh tài, khoe sắc để có thể trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Trước giờ G, fan sắc đẹp cùng nhau điểm qua những gương mặt sáng giá, có khả năng cao trở thành tân Hoa hậu Việt Nam.

Đỗ Thị Hà (SBD 245)

Đỗ Thị Hà (sinh năm 2001) là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô sở hữu chiều cao 1,75m, số đo hình thể lần lượt là 80 – 60 – 90cm. Đỗ Thị Hà là mỹ nữ sở hữu đôi chân dài 1,11m, thẳng và thon. Nó trở thành thế mạnh của cô tại Hoa hậu Việt Nam. Tại các phần thi, Đỗ Thị Hà biết cách tận dụng và phát huy thế mạnh của bản thân. Nhờ vậy, cô được đánh giá là một "chiến binh" mạnh.

Đỗ Thị Hà giành được thành tích kép trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà giành được thành tích kép. Đó là top 5 "Người đẹp Thời trang" và top 5 "Người đẹp Biển". Theo cộng đồng fan sắc đẹp nhận xét, Đỗ Thị Hà có kỹ năng biểu diễn tốt, gương mặt sáng sân khấu. Họ dự đoán người đẹp 10x dễ có cơ hội lọt top 5 chung cuộc nếu tiếp tục phát huy lợi thế của bản thân.

Doãn Hải My (SBD 319)

Doãn Hải My (sinh năm 2001) đang là sinh viên của trường Đại học Luật (Hà Nội). Thành tích học tập tốt cùng số điểm IELTS 7.5 là điểm cộng của cô nàng tại Hoa hậu Việt Nam. Doãn Hải My sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Đáng chú ý, Doãn Hải My là thí sinh sở hữu vòng eo nhỏ nhất tại Hoa hậu Việt Nam.

Nhiều khán giả nhận xét Doãn Hải My có gương mặt hao hao giống Hoa hậu Lương Thùy Linh và diễn viên Nhã Phương. Vì thế, có người gọi cô là "bản sao Lương Thùy Linh" hoặc "bản sao Nhã Phương".

Phạm Ngọc Phương Quỳnh (SBD 146)



Phạm Ngọc Phương Quỳnh (Đồng Nai) đang là sinh viên chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế trường Đại học Tài chính – Marketing (TP.HCM). Cô sở hữu nhan sắc trong sáng, thân hình cân đối. Vừa qua, Phạm Ngọc Phương Quỳnh có cơ hội lọt top 5 phần thi phụ "Người đẹp biển".

Phạm Ngọc Phương Quỳnh.

Nguyễn Thị Thu Phương (SDB 433)

Nguyễn Thị Thu Phương gây ấn tượng với công chúng nhờ gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, thân thiện. Số đô hình thể của cô lần lượt là 82-62-90cm. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, Nguyễn Thị Thu Phương từng có cơ hội tham gia một vài cuộc thi sắc đẹp. Cô từng giành được nhiều danh hiệu như: "Người đẹp Kinh Bắc 2019", "Top 5 Miss World Việt Nam 2019". Vì thế, Nguyễn Thị Thu Phương được xem là một trong những đối thủ đáng gờm tại cuộc thi.

Nhan sắc xinh đẹp của Nguyễn Thị Thu Phương.

Nguyễn Hà My (SBD 335)

Nguyễn Hà My (sinh năm 1999, Phú Thọ), là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Năm 2019, Nguyễn Hà My từng tham gia và trở thành Hoa khôi Đại học Ngoại thương. Với danh hiệu này, cô trở thành thí sinh nhận được tấm vé vào thẳng vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nhan sắc cuốn hút của Nguyễn Hà My.

Theo đánh giá, Nguyễn Hà My sở hữu gương mặt khá Tây. Tuy chiều cao không quá nổi bật nhưng bù lại, hình thể cân đối. Cô gái này được kỳ vọng viết tiếp truyền thống của Đại học Ngoại Thương tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Việt Nam năm nay.