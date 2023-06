52 cây gỗ bị đốn hạ trong rừng phòng hộ ở Gia Lai

Ngày 9/6, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phát hiện một vụ phá rừng tại tiểu khu 644 và 648 (thuộc địa phận xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội quản lý .

Trước đó, vào ngày 1/6, lực lượng chức năng phát hiện tại hai tiểu khu trên có nhiều cây gỗ rừng tự nhiên bị cắt hạ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 52 cây gỗ rừng tự nhiên (trong đó có 35 cây gỗ bời lời, 7 cây gỗ ké, 1 cây trám trắng và 9 cây gỗ SP) bị cắt hạ, cưa xẻ lấy gỗ trái phép.

Hiện trường của vụ phá rừng địa phận xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai (trong 52 cây gỗ rừng bị chặt hạ, cưa xẻ có 35 cây gỗ bời lời, 7 cây gỗ ké, 1 cây trám trắng và 9 cây gỗ SP) bị cắt hạ, cưa xẻ lấy gỗ trái phép.. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai



Qua kiểm tra, mỗi cây gỗ có đường kính gốc từ 26 cm đến 80 cm, khối lượng gỗ bị thiệt hại ban đầu xác định khoảng hơn 48m3, trong đó khối lượng gỗ tròn còn lại tại hiện trường là hơn 2,7m3.

Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng gồm: Công an huyện, Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 và Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.