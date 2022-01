6 cây cảnh có hoa nở rộ đêm Giao thừa, có ý nghĩa tốt lành, rực rỡ, lại không đắt

Tết tới gần, mọi người sẽ thích mua những cây cảnh có hoa lá tươi tốt, rực rỡ để trưng bày trong nhà. Các loài cây này không chỉ có ý nghĩa tốt cành, cầu tài, ước lộc, giúp gia đình thịnh vượng, bình an mà còn làm cho không khí gia đình đêm náo nhiệt, vui mừng.

Dưới đây là những cây cảnh có hoa rực rỡ, giá rẻ hoặc vừa phải với túi tiền mọi người. Những loài hoa này sẽ nở rộ, rực rỡ trong đêm giao thừa, mang không khí Xuân tràn vào nhà bạn.

Có rất nhiều giống hoa trà và thường nở rộ vào Tết Nguyên đán hoặc mùa xuân.

Hoa trà thường nở vào những ngày cuối thu và đầu đông, thời điểm mà hầu như tất cả các loài cây đều khô héo và rụng lá. Chính vì thế nó khiến cho người ta có cảm giác vô cùng ấm áp.

Về ý nghĩa phong thủy: hoa trà có màu đỏ màu của sự may mắn và lạc quan, tràn ngập sức sống cho những ngày đông lạnh lẽo và ảm đạm. Chính vì thế, trưng một bình hoa trà trong nhà sẽ giúp gia chủ có thêm động lực để phấn đấu, và tự nâng cao tinh thần của bản thân.

Hoa trà cũng thường được bày ở cửa giúp chiêu tài nạp phúc, nghênh đón cát khí cho ngôi nhà, khai thông tài vận mà còn mang đến sự tươi vui, mới mẻ trong năm mới.

Cách chăm sóc cây cảnh này cũng khá đơn giản. Chỉ cần bạn phun nước đều đặn hàng ngày là đảm bảo thông thoáng cho cây. Khi đất khô khoảng 2cm thì cần tưới nước kịp thời.

Bạn cần dùng phân có hàm lượng lân và kali cao để bón thúc cho cây cảnh nhanh chóng ra chồi. Chồi sẽ phát triển nhanh, càng bung nở nhiều hoa hơn trong thời gian Tết.

Bạn hay mua ngay một cây cảnh này về nhà để chúng nhanh chóng thích nghi với môi trường trong nhà và "kích hoạt" thêm nhiều hoa hơn vào đúng Tết nhé.

Lan Quân tử cũng là loài hoa nở rộ từ dịp cận Tết, là loài hoa thích hợp với không khí lễ hội.

Cây cảnh này cho hoa màu cam đỏ rực rõ, từng chùm trĩu trịt, thể hiện cho sự sung túc và may mắn. Khi để trên bàn làm việc, người trồng cây sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân giúp công danh, sự nghiệp tiến triển không ngừng.

Ngoài màu cam, lan quân tử còn có màu đỏ tươi, vàng hoặc kem sẽ nở hoa vào giữa mùa đông và mùa xuân. Đây là loài hoa rất bền, từ khi có nụ đến khi hoa nở diễn ra hàng tháng trời mà không hề héo, đem đến cho chúng ta một mùa xuân rực rỡ.

Cách chăm sóc cây cũng dễ dàng. Đây là cây cảnh ưa bóng, kỵ ánh sáng mạnh. Để chăm sóc tốt cho cây lan quân tử, cần có chế độ chiếu sáng phù hợp cho cây cảnh.

Nếu chiếu sáng quá dài và quá mạnh hoặc bị cớm nắng lâu ngày, không đủ ánh sáng đều ảnh hưởng đến việc tích lũy tạo chất dinh dưỡng của cây, khiến cho cây không thể ra nụ, nở hoa.

Cây cảnh lan quân tử

Cây thích hợp ở nhiệt độ từ 15 - 20 độ C, khi nhiệt độ dưới 5 độ C hoặc trên 30 độ C thì cây sẽ ngừng sinh trưởng, đây là loại cây vừa sợ nóng vừa không chịu được lạnh.

Đây là loại cây ưa ẩm nên bạn chỉ cần tưới 2 lần/tuần vào mùa hè, 1 lần/tuần vào mùa đông và mùa thu để giữ ẩm cho đất.



3. Cây cảnh: Lan hồ điệp

Lan hồ điệp là loài hoa cao cấp trong đêm Giao thừa. Hoa có nhiều màu rực rỡ, có khí chất sang trọng nên nhiều người ưa thích trưng bày chúng trong dịp Tết. Một cành lan hồ điệp giá không đắt hơn nữa có thể chơi vài tháng sau Tết.

Cây cảnh lan hồ điệp. Ảnh PIXABAY

Về ý nghĩa phong thủy, cây cảnh lan hồ điệp tượng trưng cho sự sung túc, đầy đủ con cháu trong gia đình.



Để giữ lan hồ điệp luôn tươi tốt, rạng rỡ, bạn nên duy trì nhiệt độ 18-29 độ C vào ban ngày, ban đêm thì là 13-18 độ C. Tuy nhiên nhiệt độ tốt nhất cho hoa là 21-32 độ C và độ ẩm tương đối cao.

Cây cảnh này là loài ưa bóng râm, thích độ ẩm không khí từ 50-80% nhưng đêm xuống thì loài lan này lại không thích đọng nước trên lá vì lá dễ nhiễm bệnh.

Cây cảnh lan hồ điệp. Ảnh PIXABAY

Lan hồ điệp cũng cần ánh sáng để phát triển tốt nên để nơi có ánh sáng vừa phải như vị trí gần cửa sổ, phòng khách có đèn chiếu sáng nhân tạo,…

Tuy nhiên, bạn không để cho ánh sáng trực tiếp chiếu vào vì cây sẽ bị vàng lá, cháy thân và hoa nhanh tàn…

4. Cây cảnh: Sen cạn

Cây cảnh sen cạn cũng là loài hoa nở rực rỡ trong đêm Giao thừa. Hoa có số lượng nhiều, màu sắc rực rỡ, phù hợp với không khí lễ hội.

Hoa sen cạn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự chiến thắng sau bao cố gắng nỗ lực, vượt qua gian khó để vươn tới thành công.

Cây cảnh sen cạn. Ảnh SH

Những bông hoa sen cạn chính là một thông báo để nói đến sự chiến thắng qua một trận chiến và sự chinh phục.

Hoa nở vào mùa thu đến mùa xuân lại tiếp tục nở cho đến tận tháng 4, tháng 5. Như vậy, mua cây cảnh này bạn có thể ngắm hoa rất lâu dài.

Để chăm sóc cây cảnh này, bạn để hoa ở nơi có đủ ánh sáng, đảm bảo bề mặt đất khô ráo và tưới nước kịp thời. Nếu bón phân cho cây, bạn cố gắng sử dụng một số hàm lượng phốt pho cao càng tốt và bổ sung 1 số nguyên tố khác.

Miễn là nhiệt độ không thấp hơn 15 độ, cây cảnh này có thể tiếp tục phát triển ra lá và nở hoa ngay cả sau Tết.



5. Cây cảnh: Sống đời

Cây cảnh sống đời. Ảnh Istockphoto

Cây cảnh sống đời cũng là loài hoa Tết rất đẹp, bắt đầu nở vào mùa thu có thể kéo dài đến tháng 4, tháng 5. Có nghĩa bạn mua 1 chậu hoa là ngắm được nửa năm.

Cây cảnh sống đời, còn gọi là cây trường thọ, là loại cây nhỏ nhắn nhưng với sức sống bền bỉ, khi lá rụng xuống mặt đất là mọc rễ và thành một cây con tượng trưng cho sự trường thọ, trường tồn theo thời gian.

Do đó, cây thường được trồng khắp nơi để làm cảnh và là một món quà tặng vào dịp lễ, Tết.

Cây cảnh sống đời. Ảnh Istockphoto

Đối với gia đình, đặt chậu cây sống đời trong nhà như một lời cầu chúc gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Cây còn thể hiện sự sinh sôi, nảy nở và tình đoàn kết của các thành viên trong gia đình.

Khi chăm sóc cây cảnh sống đời, có 1 điều quạn trọng phải lưu ý là cây cảnh này thích nhiều ánh sáng, không được cắt tỉa cây và phải bón phân có hàm lượng lân cao. Như vậy, cây sẽ phát triển tươi tốt, cho hoa nhiều.

6. Cây cảnh: Lan càng cua

Lan càng cua nở hoa rất đẹp, cũng là loài hoa đẹp để trưng bày trong giờ khắc đón mừng năm mới.

Về ý nghĩa phong thủy, lan càng cua được xem như đem lại sư may mắn và điều tốt lành cho gia chủ, giúp chủ nhà rất có thể cải vận, thu về vượng khí, mang lại nhiều may mắn, tài lộc.

Cây cảnh lan càng cua

Cây rất có thể hấp thụ CO2, những loại khí độc có hại cho sức khỏe của con người. Nhờ đó mà giúp bầu không khí trong ngôi nhà của bạn trở thành trong lành hơn.

Để chăm sóc cây cảnh này, bạn phải thường xuyên mang cây đi phơi nắng, đảm bảo khô ráo, tưới nước kỹ, bón bổ sung phân có hàm lượng lân cao.

Trên đây là 6 cây cảnh cho hoa nở rực rỡ vào đêm giao thừa. Mọi người muốn có một cây cảnh có ý nghĩa tốt lành, rực rỡ để bày trong năm mới thì hãy mua nhé!