6 loại cây phong thủy ở đâu lộc theo đến đấy, nhà nào cũng nên có ít nhất 1 cây

Cây thường xuân



Cây thường xuân được mọi người biết đến là cây cảnh trồng trong phòng ngủ có khả năng thanh lọc không khí tốt, cây có thể hút được các chất độc hại như formaldehyde. Đây là nguồn khí độc hại do các đồ dùng bằng gỗ, hay gỗ ép, gỗ dán tường, đồ nhựa có trong phòng thải ra.

Từ đó có thể giảm thiểu được khí hại đến sức khỏe cho chúng ta, mang đến bầu không khí trong lành, giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Trong phong thủy phòng ngủ, loại cây này biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, mang lại may mắn và bình an cho gia chủ.

Cây nha đam

Trong phong thủy, cây nha đam giúp hóa giải hình sát mạnh bên ngoài. Cây nha đam có ngũ hành thuộc mệnh Mộc mà mệnh Mộc tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, từ đó đem đến vượng khí cho bản thân gia chủ.

Phát ra oxy vào ban đêm, cây cảnh này giúp mọi người có giấc ngủ sâu hơn. Một điểm thú vị của loại cây này là khi hàm lượng chất độc trong nhà ở mức cao, thân cây sẽ xuất hiện những đốm nâu. Khi đó, chủ nhà có thể dễ dàng nhận biết để khắc phục. Nha đam còn có tác dụng điều trị các vết bỏng, vết côn trùng cắn.

Cây cảnh: Oải hương

Loại cây này có thể sử dụng để điều trị chứng mất ngủ, lo lắng. Hoa oải hương làm chậm nhịp tim, hạ huyết áp và giảm căng thẳng. Theo kết quả nghiên cứu, ngửi mùi cây cảnh này giúp con người an thần và ngủ sâu giấc. Về mặt phong thủy, cây oải hương giúp tăng nguồn năng lượng mới, thu hút vượng khí.

Cây cảnh: Lưỡi hổ

Trong phong thủy, đây là loại cây mang ý nghĩa may mắn, giúp chủ nhà phát tài, phát lộc. Chính vì ý nghĩa này, nhiều người còn chọn cây cảnh này làm quà tặng người thân, bạn bè nhân dịp năm mới hay tân gia.

Lưỡi hổ là loài cây được Nasa chứng minh có tác dụng lọc sạch không khí, hấp thụ 107 loại khí độc và đem lại không gian trong sạch: có thể hút được formaldehyde 0,938 gram/h. Đặc biệt, nó có thể hấp thu cả các độc tố gây ung thư như formaldehyde và nitrogen oxide.

Theo quan niệm phương Đông, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh loài hổ nên có khả năng xua đuổi ma quỷ, chống tà ma. Bên cạnh đó, dáng vẻ dũng mãnh của loài cây này cũng khiến cho gia chủ thêm cứng cáp và mạnh mẽ.

Nhất mạt hương

Trong phong thủy, cây nhất mạt hương mang đến cho gia chủ tài lộc, may mắn, tiền tài danh vọng. Bên cạnh đó, nó còn tránh làm mất đi tiền bạc, giúp nắm bắt được thời cơ, vận may đến kịp thời (nhất là người tuổi Hợi). Do đó, bạn nên trồng một chậu nhất mạt ương mini trong phòng ngủ.

Cây nhất mạt hương với mùi thơm dịu nhẹ có khả năng xua đuổi muỗi, giúp không gian phòng ngủ trong lành mà thơm ngát. Cây cảnh chịu bóng và chịu hạn khá tốt, sức sống mạnh mẽ nên không cần chăm sóc nhiều.

Cây cảnh: trầu bà

Theo các chuyên gia phong thủy, cây trầu bà mang đến tài lộc thịnh vượng và may mắn cho gia chủ. Trầu bà được tin sẽ giúp gia chủ tránh được thị phi, do đó cây nà còn có tên gọi khác là "cây tiền tài".

Với người mệnh mộc, cây trầu bà đặc biệt tốt. Vì người mệnh mộc tuy thông minh, khéo léo, tốt bụng nhưng lại dễ tin người, bị tình cảm chi phối. Cây trầu bà lại giúp người mện mộc khắc phục được điểm yếu này.

Với người tuổi ngọ, họ dễ thành công nhưng cũng dễ thua lỗ. Về phong thủy cây cảnh này sẽ giúp những người này quản lý tài chính của mình chặt chẽ hơn.