6 tháng đầu năm, các loại tội phạm trên địa bàn Hà Nội đều giảm rõ rệt

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã đã có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn; triển khai được nhiều giải pháp mới, đồng bộ, đạt hiệu quả cao.



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: hanoi.gov.vn

Phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn tiếp tục được duy trì và phát triển. Các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 các cấp đã tổ chức hàng trăm cuộc tọa đàm, hội nghị, hội thảo, buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền cá biệt... nhằm tuyên truyền các kiến thức pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm.



Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng các mô hình, lực lượng nòng cốt thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức thực hiện hiệu quả "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ"; triển khai thực hiện mô hình "Dân vận khéo".

Công an Thành phố cũng đã tham mưu triển khai xây dựng thí điểm 26 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023.

Đặc biệt, lực lượng Công an Thủ đô đã tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ công nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm. Triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nên chất lượng, hiệu quả các mặt công tác đã đạt các mục tiêu, tiến độ chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.

Cụ thể, Công an Thành phố đã kiềm chế, kéo giảm số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2022 (phát hiện 1.840 vụ, giảm 76 vụ).

Hầu hết các loại tội phạm đều giảm cả về số vụ việc và tính chất nghiêm trọng, như: cưỡng đoạt tài sản (giảm 24%), giao cấu, dâm ô với người dưới 16 tuổi (giảm 31,8%), mua bán người (giảm 50%), cố ý gây thương tích (giảm 16,4%), cướp giật tài sản (giảm 12,4%), trộm cắp tài sản (giảm 1,6%), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giảm 9,4%)...

Kết quả điều tra khám phá chung của tội phạm về trật tự xã hội, khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt cao và vượt chỉ tiêu Nghị quyết 96 ngày 27/11/2019 của Quốc hội đề ra.

Cụ thể, đã điều tra, khám phá 1.670 vụ, 3.976 đối tượng, đạt 90,7%, vượt 15,7% so với Nghị quyết 96 đề ra.

Trong đó, có 166 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt 312 đối tượng, đạt 98,8%, vượt 8,8% so với Nghị quyết 96 đề ra.

Bên cạnh đó, điều tra khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm. Không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, kéo dài. Không để tồn tại các tụ điểm về tệ nạn xã hội gây nhức nhối trong dư luận...

Ngoài ra, kết quả điều tra khám phá án kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao đều đạt kết quả cao, đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chỉ tiêu đề ra, trong đó đã phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ án gây được tiếng vang, được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng.

Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác giải quyết án đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ đề ra. Chấp hành nghiêm pháp luật trong công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm và vi phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Công an Thành phố cũng đã chỉ đạo, điều hành đổi mới phương pháp, biện pháp, cách thức tiến hành, tổ chức các chuyên đề chuyên sâu tạo được sự chuyển biến tích cực về TTATGT, TTĐT được dư luận đánh giá cao.

Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022 (số vụ, số người chết và số người bị thương), ùn tắc giao thông giảm, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép giảm rõ rệt.