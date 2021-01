6 võ sĩ gốc Việt tại ONE Championship: Làm rạng danh “con rồng cháu tiên”

Năm 2019, ONE Championship bắt đầu tiến quân vào thị trường Việt Nam, mở đầu là sự kiện ONE: Immortal Triumph. Giải đấu nhanh chóng khẳng định được sự hấp dẫn của mình và nhận được sự yêu mến vô cùng to lớn của khán giả. Đặc biệt, những cái tên đậm chất Việt nổi đình nổi đám của ONE cũng là một trong những điều khiến mọi người càng thêm tự hào để ủng hộ đấu trường võ thuật này nhiều hơn. Cùng điểm qua một lượt các võ sĩ gốc Việt đáng khâm phục của tổ chức quảng bá MMA lớn nhất hành tinh này.

1. Martin Nguyễn

Có thể nói Martin Nguyễn là một trong những võ sĩ nổi tiếng nhất ONE Championship hiện nay. Anh hiện là đương kim vô địch hạng lông của ONE và là tay đấm đầu tiên đạt được hai đai vô địch ở hai hạng cân khác nhau của giải đấu này. Martin không chỉ được mọi người hâm mộ bởi kỹ năng tấn công đứng thần sầu, làm kinh sợ bất kỳ đối thủ nào, mà còn bởi gia đình nhỏ đáng yêu cùng chuyện tình ngọt ngào khiến ai nấy đều ghen tị.

Tuy sinh ra và lớn lên tại Australia, nhưng quê cha đất tổ của võ sĩ 31 tuổi lại là Việt Nam. Bên cạnh quốc kỳ Australia, Martin cũng thường khoác lên mình chiếc cờ đỏ sao vàng để nhớ về cội nguồn của bản thân. Cho đến nay, Martin vẫn luôn mơ ước được thi đấu tại quê nhà và dùng chiến thắng của mình như món quà dành tặng cho quê hương nơi cha mẹ mình sinh ra và lớn lên.

2. Bi Nguyễn

Bi Nguyễn là nữ võ sĩ gốc Việt duy nhất tại ONE Championship. Cô là một trong những tay đấm sáng giá thuộc hạng cân nguyên tử của giải đấu này. Tuy chỉ mới ra mắt tại ONE vào đầu năm 2019, "Ong sát thủ" đã mang về được những thành tích đáng nể.

Khác với Martin Nguyễn, Bi Nguyễn sinh ra tại Việt Nam và từng trải qua nhiều năm tháng thơ ấu tại đây. Bi cũng có mỗi gắn kết rất lớn tại nơi chôn nhau cắt rốn của mình vì cha cô vẫn thường xuyên trở về Việt Nam khi sinh thời. Bên cạnh đó, nàng "ong" cũng từng giành được vinh quang khi đánh bại cựu vô địch Tán Thủ Ấn Độ, ngay tại quê hương mà cô xa cách suốt hai mấy năm ròng.

3. Michael Phạm



Michael Phạm cũng được sinh ra tại Việt Nam và gắn bó những năm đầu đời của mình tại đây trước khi theo gia đình di cư sang Anh. Anh là một trong những võ sĩ MMA và Muay Thái khét tiếng trên toàn châu Âu. Đúng như biệt danh "Quái vật phương Đông", Micheal Phạm gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhiều đối thủ, càn quét các giải đấu lớn trên toàn châu Âu và mang về cho mình nhiều danh hiệu vô địch, bao gồm các đai của ISKA, WKA và MTGP.

Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục mang về vinh quang cho quê cha đất tổ khi trở thành cái tên sáng giá của tổ chức võ thuật lớn nhất hành tinh ONE Championship, và giành chiến thắng trước Mohamad Bin Yusoff ngay trong trận debut vào tháng 9/2019. Anh nói trước trận đấu: "Tôi sẽ thể hiện 100% và khiến những người con Việt tự hào".

4. Nguyễn Trần Duy Nhất

Nguyễn Trần Duy Nhất là một trong những niềm tự hào lớn của làng võ Việt khi 7 lần vô địch ở nhiều giải Muay Thái thế giới, đồng thời anh cũng là võ sĩ thuần Việt duy nhất tham gia tranh tài tại đấu trường võ thuật hỗn hợp lớn nhất thế giới.

Vừa bước vào đấu trường quốc tế trong năm 2019, võ sĩ hạng ruồi 31 tuổi đã gây được ấn tượng mạnh với hai màn knock-out siêu ngoạn mục trước các đối thủ vô cùng nặng ký là Azwan Che Wil và Yuta Watanabe.

Duy Nhất là chiến binh được chủ tịch Chatri của ONE Championship khen ngợi hết lời, đồng thời được nhà vô địch hạng lông Martin Nguyễn đánh giá là người hội tụ đủ khả năng để trở thành nhà vô địch hạng ruồi trong thời gian tới.

5. Thành Lê

Tuy đến với võ thuật khá muộn màng, nhưng võ sĩ mang hai dòng máu Việt-Mỹ cũng đã có những thành công nhất định trên trường võ quốc tế, mang lại niềm tự hào không nhỏ cho quê hương của cha mình – vị võ sư mà anh vô cùng yêu quý và kính trọng. Một trong số đó là danh hiệu vô địch hạng lông của LFA.

Dù là "ma mới", chỉ vừa chính thức ký hợp đồng và thi đấu tại ONE chưa đầy một năm, Thành Lê đã có những thành tích đáng nể. Anh chào sân với ba trận thắng knock-out liên tiếp trước ba đối vô cùng thủ nặng ký và được đánh giá là người có khả năng đe dọa ngôi vương hạng lông Martin Nguyễn.

Cách đây không lâu, khán giả đã được chiêm ngưỡng màn so tài giữa hai võ sĩ mang dòng máu Việt: Martin Nguyễn và Thành Lê. Trận này, Thành Lê đã thi đấu vô cùng xuất sắc để giành thắng lợi bằng knock-out trước đối thủ.

6. Chris Nguyễn

Chris Nguyễn sinh ra và lớn lên tại Melbourne, Australia. Là học sinh gốc Á duy nhất tại trường, Chris từng có tuổi thơ bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt. Vì vậy, anh kết duyên với võ thuật để trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuy không có tài năng thiên bẩm, Chris Nguyễn cũng mang về cho mình danh hiệu vô địch Muay Thái tại bang Victoria, Australia sau thời gian luyện tập chăm chỉ. Dẫu không quá nổi bật như các võ sĩ gốc Việt còn lại tại ONE, anh cũng đã giành được chiến thắng trước tay đấm Nhật Bản Yukinori Ogasawara trong trận ra mắt vào hồi tháng 9/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, từ đó chứng tỏ bản thân là một chiến binh đang trên đà phát triển và có tiềm năng to lớn.

Anh đã nói trước sự kiện đó: "Tôi phải trở về Việt Nam và đại diện cho quê hương mình. Đó là điều mà tôi luôn mong đợi kể từ khi bắt đầu thi đấu".