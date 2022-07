7 khu chợ nổi tiếng chưa đi chưa biết hết đặc sản ngon - sạch - lạ ở Đà Nẵng

1. Chợ Hàn - Một trong những khu chợ thu hút nhiều khách du lịch nhất ở Đà Nẵng

Nằm ở trung tâm của thành phố Đà Nẵng, chợ Hàn là địa điểm thu hút rất nhiều người dân địa phương và khách du lịch đến tham quan, mua sắm. Chợ Hàn có địa chỉ ở 119 đường Trần Phú, Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chợ Hàn có vị trí đắc địa khi 4 mặt tiếp giáp với 4 con đường là Trần Phú, Hùng Vương, Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học. Chợ cũng nằm gần sông Hàn nên thuận tiện cho du khách ghé thăm.

Chợ Hàn là khu chợ sầm uất và nhộn nhịp ở Đà Nẵng

Chợ Hàn được hình thành khá lâu, từ những năm 1940 và càng ngày càng được xây dựng khang trang theo thời gian. Đến nay, chợ có hơn 570 gian hàng và gần 40 kios xung quanh. Du khách có thể tìm thấy ở đây các mặt hàng đa dạng, từ giày dép, vải vóc, quần áo, nội thất cho đến hải sản tươi sống đánh bắt mỗi ngày từ biển, trái cây, đồ ăn... Giá cả ở chợ Hàn không rẻ nhưng nhờ có mặt hàng phong phú và chất lượng tốt nên thu hút rất nhiều người đến mua sắm.



2. Chợ Cồn - một trong những khu chợ lớn nhất Đà Nẵng

Là một trong những khu chợ lớn nhất ở Đà Nẵng, chợ Cồn tọa lạc tại ngã tư đường Quang Trung và Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chợ có quy mô lớn gồm 1 dãy nhà 3 tầng, 2 dãy nhà 2 tầng, 6 khu nhà cấp 4. Tên gọi chợ Cồn được bắt nguồn từ khi mới lập chợ, lúc đó chợ được xây trên một cồn cát, người dân gọi là “chợ Cồn”, dần dần thành tên chính thức như ngày nay.

Cũng giống như chợ Hàn, chợ Cồn có các mặt hàng rất đa dạng, từ quần áo, đồ dùng gia đình cho tới đặc sản địa phương, các món ăn, trái cây tươi, đồ khô, hải sản... Tuy nhiên, nổi bật nhất ở chợ Cồn có lẽ là mảng ẩm thực. Khu ẩm thực chợ Cồn bao gồm 2 khu: khu trong chợ và khu ngoài chợ. Khu ẩm thực trong nhà được gọi là Food Court, được chia thành dãy nhìn gọn gàng và sạch sẽ.

Du khách có thể thưởng thức thoải mái các món ngọt ở dãy đồ ngọt như sinh tố, chè, trái cây dầm... hoặc thỏa thuê ăn đồ mặn bên dãy đồ mặn với các món như bánh bèo, bánh xèo, bánh căn, ốc hút, mì quảng... Khu ẩm thực ngoài trời được gọi là Street Food với các hàng ăn nằm san sát nhau rất đông đúc. Ở khu này, du khách có thể thấy rất nhiều món ăn vặt được yêu thích của Đà Nẵng như bánh canh, mì quảng, chè chuối, bánh bột lọc, ram cuốn cải, mực nướng...

Chợ Cồn nổi tiếng với rất nhiều món ăn thơm ngon, hấp dẫn

Ngoài ra, chợ Cồn còn có khu thực phẩm khô, bày bán các loại như khô mực, tôm khô, khô cá, các loại mắm... Khách du lịch thường ghé khu này để mua đặc sản về làm quà hoặc để ăn dần. Giá cả ở chợ Cồn khá phải chăng, tuy nhiên nhiều du khách chia sẻ kinh nghiệm rằng nên cân nhắc và trả giá khi mua giày dép, quần áo ở chợ Cồn. Các mặt hàng khác ở chợ Cồn không nổi tiếng, nổi tiếng nhất ở đây như Viet Fun Travel đã giới thiệu ở trên, chính là ẩm thực Đà Nẵng.

3. Chợ đầu mối Hòa Cường - Địa điểm du lịch đêm thú vị ở Đà Nẵng

Chợ Hòa Cường nằm ở đường Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đây là khu chợ rất đặc sắc của Đà Nẵng khi thường hoạt động từ 12h – 8h sáng. Nếu du khách muốn tìm một địa điểm để du lịch đêm Đà Nẵng thì chợ Hòa Cường là một gợi ý đầy thú vị. Ban ngày, chợ Hòa Cường nhìn khá vắng vẻ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, chợ thay đổi hẳn, trở nên cực kì náo nhiệt và đông đúc.

Đúng như tên gọi, chợ Hòa Cường là đầu mối tập trung các mặt hàng nông sản cho Đà Nẵng và các vùng xung quanh. Thường thì từ 12h đêm đến 2hh sáng, các loại nông sản từ khắp nơi ùn ùn đổ về chợ Hòa Cường. Du khách có thể bắt gặp các loại trái cây theo mùa nổi tiếng của Việt Nam như vải thiều Bắc Giang, thanh long Bình Thuận hoặc những loại rau củ trồng được quanh năm như khoai tây Đà Lạt, chuối Gia Lai...

Chợ đầu mối Hòa Cường hoạt động chủ yếu vào ban đêm

Một điểm thú vị ở chợ Hòa Cường là việc buôn bán thường do người phụ nữ đảm nhiệm còn việc bốc vác, kéo xe do người nam thực hiện. Không khí nơi này vừa náo nhiệt vừa khẩn trương với hàng hóa ra vào tấp nập. Du khách có thể ghé thăm chợ Hòa Cường để thấy được một nét sinh hoạt chợ đêm của người Đà Nẵng, đồng thời mua rau củ, trái cây với mức giá rẻ hơn các khu chợ khác.

4. Chợ Bắc Mỹ An - Khu chợ được mệnh danh "thiên đường đồ ăn ở Đà Nẵng"

Địa chỉ của chợ Bắc Mỹ An nằm ở số 25 Nguyễn Bá Lân, Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Được nhiều người ưu ái đặt cho biệt danh là “thiên đường đồ ăn ở Đà Nẵng”, chợ Bắc Mỹ An nằm gần đại học Kinh Tế Đà Nẵng. Tuy không nằm ở vị trí trung tâm như chợ Hàn, chợ Cồn nhưng chợ Bắc Mỹ An vẫn nổi tiếng và được rất nhiều người ghé thăm.

Lý do là vì chợ Bắc Mỹ An có rất nhiều quán ăn ngon mà mức giá lại rẻ hơn rất nhiều so với nhiều khu chợ khác. Nơi này có đầy đủ các món ăn của Đà Nẵng. Du khách có thể tìm thấy ở đây mì quảng, hủ tiếu, các loại bún, ốc hút hay những món ăn du nhập từ nơi khác như kem bơ, cao lầu.

Chợ Bắc Mỹ An được nhiều người yêu thích vì đồ ăn đa dạng và mức giá rẻ

Khu ăn uống nằm ở trung tâm của chợ Bắc Mỹ An với các hàng quán nhìn rất bình dị, dân dã, đúng phong cách của một khu chợ bình thường. Nhưng chất lượng món ăn ở đây lại rất ngon. Do đó mặc dù chợ Bắc Mỹ An không gần trung tâm thành phố song vẫn được nhiều người bỏ công tìm đến. Cộng thêm mức giá rẻ, chợ Bắc Mỹ An càng được lòng những người yêu thích khám phá ẩm thực.



Do đó, khi đến chợ Bắc Mỹ An, du khách vừa được thưởng thức nhiều món ăn tuyệt vời của Đà Nẵng lại vừa được tận hưởng cảm giác dân dã, hòa mình vào không khí tấp nập đời thường của người dân nơi đây. Chợ Bắc Mỹ An cũng là địa điểm yêu thích của các bạn sinh viên Đà Nẵng bởi sự đa dạng món ăn và mức giá hợp lý.

5. Chợ hải sản phường Thanh Khê Đông - Khu chợ bán hải sản đông đúc và tươi ngon nhất Đà Nẵng

Khu chợ này nằm ở đường Yên Khê 2, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Du khách chỉ cần đi đến con đường biển Nguyễn Tất Thành nổi tiếng và hỏi thăm chợ hải sản Thanh Khê Đông là có thể đến. Đây là một trong những chợ hải sản đông đúc và tươi ngon nhất của thành phố Đà Nẵng.

Với vị trí gần biển nên chợ hải sản Thanh Khê Đông thường mua được hải sản từ những ngư dân đi đánh bắt ngoài biển về. Do đó, hải sản ở đây tươi roi rói và có chất lượng cao. Du khách có thể dễ dàng mua được những loại hải sản tươi ngon như tôm, ghẹ, cua, ốc, ngao, cá bò, cá mú... với mức giá phải chăng.

Chợ hải sản phường Thanh Khê Đông





Chợ hải sản Thanh Khê Đông còn có dịch vụ chế biến hải sản tại chỗ, giúp du khách nhanh chóng được thưởng thức những loại hải sản mình vừa mua. Điều này làm tăng thêm cảm giác thú vị cho thực khách từ những nơi khác đến Đà Nẵng. Một lưu ý nhỏ là du khách nên đến chợ Thanh Khê Đông từ sáng sớm, khoảng 5 – 6h để mua được hải sản chất lượng tốt hơn. Đồng thời, du khách còn có thể quan sát quang cảnh mua bán hải sản đầy thú vị ở nơi này.

6. Chợ hải sản Đống Đa Đà Nẵng - Khu chợ bán hải sản lâu năm nhất nhì ở Đà Nẵng

Vì là thành phố biển nên các khu chợ hải sản ở Đà Nẵng có khá nhiều. Ngoài chợ hải sản phường Thanh Khê Đông, du khách còn có thể ghé thăm chợ hải sản Đống Đa Đà Nẵng. Khu chợ này nằm ở số 42 đường Lương Ngọc Quyến, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Khung cảnh mua bán nhộn nhịp ở chợ hải sản Đống Đa Đà Nẵng

Chợ hải sản Đống Đa là một trong những khu chợ được hình thành khá lâu năm, vì thế được rất nhiều người dân địa phương yêu thích. Hải sản ở chợ Đống Đa rất tươi ngon và đa dạng. Các loại như nghêu, sò, cua, tôm, cá, ốc, hến... được bày bán tấp nập mỗi ngày. Giá cả ở chợ Đống Đa cũng rất phải chăng.

Cũng như chợ Thanh Khê Đông, ở chợ hải sản Đống Đa cũng có dịch vụ chế biến hải sản tại chỗ để phục vụ du khách.

7. Chợ đầu mối Thủy Sản Thọ Quang - Khu chợ cá lớn nhất ở miền Trung Việt Nam hiện nay

Chợ đầu mối Thủy Sản Thọ Quang tọa lạc ở số 20 Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tấp nập nhất từ nửa đêm cho đến sáng, chợ Thọ Quang được xem là chợ cá lớn nhất ở miền Trung Việt Nam hiện nay. Chợ Thọ Quang được chia làm 2 khu trong nhà và ngoài trời.

Khu chợ này tập hợp rất nhiều loại hải sản, bao gồm hải sản đánh bắt được ở Đà Nẵng và đánh bắt được từ các tỉnh khác. Tuy nhiên muốn vào được chợ Thọ Quang thì hải sản từ nơi đó phải được đánh bắt ở biển lên. Chính vì vậy, chất lượng hải sản ở chợ Thọ Quang rất ngon và tươi mới.

Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang nằm ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Đến với chợ Thọ Quang vào đêm, du khách sẽ thấy cảnh mua bán tấp nập với những chiếc xe tải chở hải sản từ các nơi khác đến, những người gánh hàng thuê, những chiếc xe ba gác chở hải sản từ các ghe mới đi đánh bắt về. Không khí rất nhộn nhịp và ồn ã. Giá cả hải sản ở chợ Thọ Quang khá rẻ và phải chăng. Từ chợ Thọ Quang, hải sản được vận chuyển đi đến nhiều khu chợ khác của Đà Nẵng và các vùng lân cận.



Ở chợ Thọ Quang không có dịch vụ chế biến hải sản tại chỗ. Do đó, du khách có thể đến đây tham quan, trải nghiệm không khí mua bán địa phương và mua hải sản tươi sống đem về.