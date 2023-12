Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và màn trình diễn pháo hoa chào năm mới sẽ diễn ra vào tối 31/12/2023 tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Trong đêm thi quan trọng này, Hoa hậu Ngọc Châu sẽ trao vương miện cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cộng đồng yêu nhan sắc liên tiếp đưa ra dự đoán về những ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp này.

Lộ diện ứng viên sáng giá tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: Trần Thị Thùy Trâm - Thí sinh có hình thể đẹp nhất

Trước khi tham gia "đường đua" Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Trần Thị Thùy Trâm (sinh năm 1996) từng vào Top 8 Vietnam's Next Top Model 2016, Top 11 Vietnam's Next Top Model All Star 2017, Top 20 Miss Grand Vietnam 2022.

Sau khi học diễn xuất trong 3 tháng, cô nhận vai chính đầu tay trong phim "Sugar daddy - Sugar baby". Hiện tại, cô là người mẫu, diễn viên tự do.



Được biết, Thùy Trâm sở hữu chiều cao 1,68m và số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 88-59-92cm. (Ảnh: FBNV)

Với ngoại hình nổi bật và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, Trần Thị Thùy Trâm được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng kế nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu. (Ảnh: FBNV)

Đậu Hải Minh Anh - mỹ nhân gốc Nghệ An



Sau đêm thi bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 diễn ra tại Đà Lạt vào tối 26/12 vừa qua, thí sinh Đậu Hải Minh Anh được sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng yêu nhan sắc. Cô đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật có khả năng lọt Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Người đẹp gốc Nghệ An tốt nghiệp ngành Luật tài chính ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Vẻ đẹp đời thường của thí sinh Đậu Hải Minh Anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng yêu nhan sắc. (Ảnh: FBNV)

Đậu Hải Minh Anh sở hữu cao 1,7m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 84-60-93cm, giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. (Ảnh: FBNV)

Đậu Hải Minh Anh thu hút người đối diện nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn. (Ảnh: FBNV)



Theo mỹ nhân gốc Nghệ An cho biết, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 không chỉ là một cuộc thi nhan sắc mà còn là một nền tảng để truyền tải những giá trị tri thức và nhân văn đến với cộng đồng. Cô mong muốn trở thành một hình mẫu tích cực, truyền cảm hứng và khích lệ những người xung quanh để họ tin tưởng vào khả năng của mình và đem lại sự tốt đẹp cho cộng đồng.

Trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, mỹ nhân gốc Nghệ An hé lộ trang phục dạ hội mang tên "Sunshine" do NTK Linh San thực hiện sẽ được cô trình diễn trong đêm thi quan trọng này. (Ảnh: FBNV)

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: Cơ hội nào cho Vũ Thúy Quỳnh - Thí sinh có gương mặt đẹp nhất?



Thí sinh Vũ Thúy Quỳnh nhận "tin vui" trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khi thắng giải thưởng phụ "Best Face" và "Miss Purité" được công bố tại vòng bán kết vào hôm 26/12 vừa qua. Hiện tại, người đẹp gốc Điện Biên có mặt trong Top 6 thí sinh trình diễn đẹp nhất vòng thi phụ "Best In Swimsuit", kết quả giải thưởng này sẽ được công bố tại đêm chung kết.

Vũ Thúy Quỳnh sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 84-63-94cm. (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Vũ Thúy Quỳnh nhận "tin vui" trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khi thắng giải thưởng phụ "Best Face". (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Trước khi lọt Top 38 thí sinh tranh tài tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Vũ Thúy Quỳnh từng vào Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và thắng giải Người đẹp ảnh. Tháng 10/2023, cô đoạt giải Á quân The New Mentor 2023, thuộc đội huấn luyện viên Hương Giang.

Clip: Phần thể hiện đầy tự tin của Vũ Thúy Quỳnh tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Nguồn: Ghi màn hình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: Hoàng Thị Nhung được kỳ vọng tỏa sáng

Thí sinh Hoàng Thị Nhung (23 tuổi) từng vào Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô là một trong những thí sinh sở hữu chiều cao "khủng" vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Người đẹp gốc Hà Nội cao 1,79m và có số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 86-62-98cm. (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Vẻ đẹp quyến rũ của Hoàng Thị Nhung "gây thương nhớ" cho người đối diện. (Ảnh: FBNV)

Người đẹp 23 tuổi hiện đang được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, FBNV)

Trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Hoàng Thị Nhung tiết lộ, cô đã rèn luyện nhiều kỹ năng như ngoại ngữ, thuyết trình, ứng xử một năm trước khi trở lại cuộc thi năm nay. Người đẹp 23 tuổi hiện đang được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: Liệu Bùi Thị Xuân Hạnh - Á hậu The Face Vietnam 2023 có tỏa sáng?

Thí sinh Bùi Thị Xuân Hạnh (22 tuổi) từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp gốc Ninh Bình sở hữu hình thể cân đối với chiều cao 1,71m, số đo ba vòng quyến rũ lần lượt là 82-60-87cm.

Liệu Bùi Thị Xuân Hạnh - Á hậu The Face Vietnam 2023 có tỏa sáng tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023? (Ảnh: FBNV)

Trước khi tham gia "đường đua" Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cô đoạt danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2023. Người đẹp 22 tuổi lọt Top 6 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ)

Với kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và lợi thế về ngoại hình, cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng Bùi Thị Xuân Hạnh sẽ tỏa sáng tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Ngô Bảo Ngọc - ứng viên sáng giá nhất chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023?



Ngay từ những ngày đầu tham gia "đường đua" Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Ngô Bảo Ngọc được đánh giá là thí sinh "nặng ký". Cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giải thưởng phụ Người đẹp biển.

Người đẹp 27 tuổi sở hữu chiều cao 1,75m và số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 85-62-92cm. Ở vòng bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 diễn ra vào tối 26/12 vừa qua, Ngô Bảo Ngọc được xướng tên chiến thắng giải thưởng phụ "Best Catwalk" và trở thành Đại sứ môi trường trong khuôn khổ cuộc thi. "Tôi thật sự hạnh phúc và vinh hạnh khi nhận được 2 giải thưởng phụ quan trọng trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023", người đẹp bày tỏ.

Ngô Bảo Ngọc từng giành giải thưởng phụ Người đẹp biển và lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Ngô Bảo Ngọc đang góp mặt trong Top 6 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Với ngoại hình nổi bật và thành tích đáng nể, Ngô Bảo Ngọc được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: FBNV)

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: Cao Thiên Trang là đối thủ "đáng gờm" của dàn thí sinh?

Cao Thiên Trang (sinh năm 1993) có lợi thế về cao 1,76m cùng số đo ba vòng lần lượt là 86-67-97cm. Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Cao Thị Thiên Trang từng giành danh hiệu Á quân 2 Vietnam's Next Top Model 2012 và lọt Top 5 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2017 All Stars. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Cao Thiên Trang hiện góp mặt trong Top 10 Người đẹp Thời trang.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1993 giành giải thưởng phụ "Best Social Media Award" được BTC công bố tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Cao Thiên Trang sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng lần lượt là 86-67-97cm. (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Người đẹp sinh năm 1993 giành giải thưởng phụ "Best Social Media Award" được BTC công bố tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: FBNV, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Cao Thiên Trang chia sẻ: "Tôi không biết mình sẽ đi được bao xa nhưng tôi đã nhận được rất nhiều điều tốt đẹp từ hành trình Miss Cosmo Vietnam 2023- Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tới bây giờ, tôi cũng không biết nói gì thêm nữa mong mọi người tiếp tục ủng hộ và gửi năng lượng an lành tới tôi trong đêm chung kết vào ngày 31/12 tới đây".