Link xem trực tiếp chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Top 38 thí sinh tranh tài tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Tối nay (31/12), chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sẽ chính thức diễn ra tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Trong đêm thi quan trọng này, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu sẽ trao vương miện mang tên "Tre'15 The Crown" cho người chiến thắng.

Chia sẻ với Dân Việt, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cho biết, Top 38 thí sinh đã tập luyện miệt mài để tỏa sáng trong đêm thi này. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 với các nội dung chính gồm: Đồng diễn - Công bố danh sách Top 16; Top 16 trình diễn bikini; Công bố Top 10 và Top 10 trình diễn trang phục dạ hội; Công bố Top 5 và thông báo mở cổng bình chọn Top 2; Top 5 ứng xử và chọn Top 2 hùng biện, trình bày kế hoạch hành động tương lai.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi không có Á hậu 2 và Top 2 cũng không tham gia thử thách ứng xử", đại diện BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho hay.

Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu sẽ trao vương miện cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: FBNV)

Ngoài dàn thí sinh, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 có sự góp mặt của dàn sao đình đám như: ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Hương Giang, ca sĩ Anh Tú, ca sĩ Vũ Thảo My và ca sĩ Như Quỳnh. Trong đó, ca sĩ Vũ Thảo My - người thể hiện ca khúc chủ đề của cuộc thi năm nay "Made, Not Born - Tôi luyện nên tôi" sẽ mở màn cùng Top 38 với tiết mục đồng diễn.

Theo BTC cuộc thi cho biết, cặp đôi MC Đức Bảo và Thanh Thanh Huyền sẽ dẫn dắt chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Ca sĩ Anh Tú - Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2, ca sĩ Thu Phương, Hương Giang... trong buổi tập luyện và tổng duyệt trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: BTC)

Hội đồng giám khảo hai đêm thi bán kết và chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 (Miss Cosmo Vietnam) bao gồm: MC, ca sĩ Quỳnh Hoa - Phó Giám đốc Nhà văn Hóa Thanh niên TP. HCM Quỳnh Hoa; Siêu mẫu Vũ Thu Phương; Hoa hậu Hương Giang; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân...

Hiện tại, BTC cuộc thi công bố Top 6 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất gồm: Nguyễn Thanh Thanh (SBD:088); Phan Lê Hoàng An (SBD:382); Bùi Thị Xuân Hạnh (SBD:579); Hoàng Thị Nhung (SBD:676); Ngô Bảo Ngọc (SBD:678) và Vũ Thúy Quỳnh (SBD:696). Kết quả người đẹp chiến thắng giải thưởng này sẽ được công bố tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Top 6 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Link xem trực tiếp chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023



Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và màn trình diễn pháo hoa chào năm mới diễn ra tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vào tối nay (31/12). "Người dân tại khu vực đèo Prenn, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, các tỉnh thành lân cận và du khách sẽ lần đầu tiên được xem trực tiếp những màn bắn pháo hoa mãn nhãn tại chân đèo Prenn (phường 3, TP. Đà Lạt). Hoạt động bắn pháo hoa hấp dẫn này sẽ diễn ra trong 15 phút với 150 dàn bắn. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam", đại diện BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho hay.

