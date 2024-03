70% bệnh truyền nhiễm trên người có nguồn gốc từ động vật, bệnh Dại có tỷ lệ gây tử vong cao nhất

Sáng nay 27/3, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024.

Theo Bộ Y tế, bệnh lây từ động vật sang người gia tăng trong các năm gần đây. Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm là các bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Hơn 20 năm qua, nhiều dịch bệnh nguy hiểm và mới đã xảy ra trên toàn thế giới như: dịch hạch, SARS, cúm gia cầm A/H5N1, đại dịch cúm A/H1N1, MERS-CoV, Ebola và gần đây nhất là đại dịch Covid-19, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người cũng như tác động lớn đến kinh tế - xã hội của các quốc gia.

Tại Việt Nam, trong phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người, Cúm gia cầm và bệnh Dại thuộc 5 bệnh truyền nhiễm ưu tiên.

Với cúm A/H5N1, sau 8 năm kể từ năm 2014 không ghi nhận ca mắc mới, tháng 8/2022 và tháng 3/2024 đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới, trong đó có 1 ca tử vong.

Bộ Y tế đánh giá, với nguồn bệnh lây truyền từ động vật, việc kiểm soát nguồn lây khó khăn nên công tác phòng, chống và kiểm soát các bệnh lây truyền từ động vật sang người không chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của ngành y tế hoặc ngành thú y mà cần sự phối hợp liên ngành một cách chủ động, chặt chẽ, thường xuyên; đồng thời cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương các cấp, các bộ, ban, ngành liên quan và đặc biệt là sự tham gia chủ động của người dân, cộng đồng.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhận định, thời gian tới nguy cơ các ổ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người vẫn tiếp tục xảy ra.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định, trong những năm qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và ngành nông nghiệp cùng sự tham gia của các cấp chính quyền, các bệnh dịch lây truyền từ động vật sang người đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, bà Hương cho biết, từ năm 2022 đến nay, một số dịch bệnh đã có sự gia tăng trở lại như: bệnh cúm gia cầm sau hơn 8 năm không ghi nhận ca mắc cúm gia cầm trên người, từ năm 2022 đến nay đã ghi nhận 2 ca mắc mới, trong đó có 1 ca tử vong do cúm gia cầm (tháng 3/2024), dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận rải rác trên đàn gia cầm ở nhiều địa phương trên cả nước, do đó luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người.

800 tỷ đồng/năm để mua vắc xin và huyết thanh kháng dại cho người

Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, trong các bệnh truyền nhiễm trên người có nguồn gốc từ động vật thì bệnh Dại đã có vắc xin cho cả người và vật nuôi nhưng tỷ lệ tử vong vẫn cao nhất trong các bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Năm 2023 ghi nhận 82 trường hợp tử vong, riêng 3 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận 27 ca tử vong do dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm ngoái (~170%), thêm vào đó, dịch bệnh xuất hiện và tăng cao đột biến ở những tỉnh trước đây không phải là khu vực trọng điểm về dại, trong đó, miền Trung ghi nhận 10 ca tử vong do dại (cao nhất cả nước). Hiện, 30/63 tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh dại, cao nhất vào các tháng 3, 4 và 8.

Theo ông Đức, việc phòng bệnh còn gặp nhiều khó khăn do người dân e ngại tiêm vắc xin phòng Dại có nhiều tác dụng phụ nên chuyển sang sử dụng các biện pháp điều trị không được Bộ Y tế công nhận. Đồng thời, giá vắc xin dại tương đối cao (1,2-1,5 triệu/liệu trình) gây khó khăn trong việc chi trả của người nghèo, dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.



Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng cũng thông tin thêm Việt Nam tiêu tốn 800 tỷ đồng/năm để mua vắc xin và huyết thanh kháng dại cho người, chưa bao gồm chi phí điều trị vết thương khác do chó, mèo cắn gây ra.



Theo Cục Thú y, cả nước hiện có 7,6 triệu con chó, mèo; nhiều nhất tại Hà Nội (trên 425.000 con), Nghệ An (trên 355.000 con), Thanh Hóa (trên 322.000 con). Năm 2023, tỷ lệ tiêm phòng trung bình cả nước 58% tổng đàn chó, mèo. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại và công tác quản lý đàn chó, mèo còn hạn chế, nhiều địa phương vẫn để xảy ra tình trạng thả rông vật nuôi, tăng nguy cơ tấn công con người dẫn tới bệnh dại.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, thời tiết diễn biến thất thường, trong khi đó đường biên giới dài, giao lưu thương mại, cùng đó là thói quen giết mổ nhỏ lẻ... là những yếu tố nguy cơ dịch bệnh bùng phát. "Chỉ tính rêng từ đầu năm đến nay đã có 27 ca tử vong do bệnh Dại và 1 ca tử vong do cúm gia cầm. Đây là dấu hiệu cảnh báo diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong năm 2024", ông Tiến nói.

Cùng đó, ông Tiến cũng nêu tỷ lệ tiêm vắc xin dại cho chó mèo chỉ đạt khoảng 30%, chó mèo cơ bản không đeo rọ khi ra đường.

"Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo; điều tra, truy tố, kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp không tuân thủ đúng quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm việc này", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.