Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 2 năm 2022, sẽ diễn ra từ ngày 8-11/12 tại công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP.Thủ Đức) và đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).



So với những lần trước đó, Ngày hội Khinh khí cầu lần này tại TP.HCM sẽ mang đến cho người dân và du khách dịch vụ bay khinh khí cầu, trải nghiệm ngắm thành phố ở độ cao 70m.

Dịch vụ bay khinh khí cầu tại TP.HCM nhân dịp ngày hội Khinh khí cầu có giá 699.000 đồng/khách. Ảnh: H.Phúc

Công ty du lịch TST Tourist cung cấp dịch vụ bay khinh khí cầu với mức giá 699.000 đồng/khách, gói 4 khách là 2,5 triệu đồng. Mỗi lượt bay sẽ có 4 khách, có phi công đi cùng hành khách. Thời gian trên khinh khí cầu từ 5-15 phút/lượt (bay treo), đã gồm bảo hiểm.

Để đảm bảo an toàn, khách không được tự ý chụp ảnh khi ở trên cao. Trong khi đó, việc chụp ảnh đã có flycam hỗ trợ.

Đại diện TST Tourist cũng cho biết hành khách cần cung cấp và xác nhận đầy đủ thông tin cá nhân (CMND, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy khai sinh), tình trạng sức khỏe đảm bảo liên quan đến điều kiện an toàn bay theo hướng dẫn, quy định và ký cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn bay do ban điều hành dịch vụ khinh khí cầu thông báo.

Đơn vị tổ chức cũng lưu ý hành khách tham gia trải nghiệm phải có khả năng tự trèo vào giỏ bay khinh khí cầu mà không cần sự trợ giúp, để trong trường hợp khẩn cấp có thể trèo ra khỏi giỏ mà không cần trợ giúp.

Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM diễn ra từ ngày 8-11/12 tại công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 và đường đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: H.Phúc

Ngoài ra, với Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM, người dân và du khách còn được xem các nghệ nhân trình diễn khinh khí cầu và chụp ảnh lưu niệm.

Điểm nhấn là chương trình Đêm hoa đăng diễn ra lúc 19h ngày 11/12 với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật cùng khinh khí cầu, thả đèn hoa đăng, các hoạt động vui chơi dành cho gia đình và trẻ em, trải nghiệm ẩm thực…

Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM diễn ra cùng lúc với Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM Hozo, cùng địa điểm tại công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP.Thủ Đức) và đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Lễ hội năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế như Babyface - ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Hoa Kỳ, chủ nhân của hơn 12 giải Grammy.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kết hợp này sẽ tạo thêm điểm nhấn, nhiều màu sắc cho mùa lễ hội cuối năm tại TP.HCM, thu hút thêm du khách.

Song song đó, Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 2 cũng đang diễn ra với hàng loạt hoạt động thú vị trải khắp các điểm vui chơi ở khu vực trung tâm thành phố như Bưu điện Trung tâm Thành phố, Nhà hát Thành phố, Đường sách TP.HCM…

Các chương trình gồm biểu diễn nhạc cụ dân tộc, đờn ca tài tử, acoustic, vĩ cầm, nhảy hiện đại và các hoạt động trò chơi dân gian như tô vẽ nón lá, nặn tò he, vẽ thư pháp, bong bóng nghệ thuật, trình diễn và chụp hình với trang phục truyền thống…