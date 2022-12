Dồn dập sự kiện du lịch hấp dẫn cuối năm tại TP.HCM, cơ hội mua tour giá rẻ du xuân

Nhiều sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch đang đồng loạt diễn ra tại khu vực trung tâm tại TP.HCM.



Ngoài Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu đang diễn ra tại trục đường Lê Lợi, lễ hội ẩm thực tại công viên bến Bạch Đằng và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội TP.HCM - Ngôi nhà của chúng ta", thì tại Nhà văn hóa Thanh Niên cũng đang diễn ra Hội xuân mua tour du lịch giá rẻ với những ưu đãi bất ngờ do Vietravel tổ chức.

Người dân mua tour giá rẻ tại Nhà văn hóa Thanh niên. Ảnh: M.Q

Đây là “cơ hội vàng” dịp cuối năm để khách hàng trải nghiệm và tìm mua những sản phẩm du xuân, đón may mắn trong “khung giờ vàng săn deal” với ưu đãi giảm đến 79% và nhiều quà tặng phong phú, voucher tiết kiệm.

Tại hội xuân du lịch này, nhiều tour trong nước chỉ từ vài trăm nghìn đồng. Cụ thể, tour về miền Tây: Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (1 ngày), khởi hành ngày 17, 24/12 và 18, 25/2 với giá 299.000 đồng. Tour Phú Quốc, tham quan thành phố không ngủ Grand World - Bãi Sao (3 ngày 2 đêm), khởi hành ngày 18, 20/12 và 3, 8/1; 21, 28/2 với giá khuyến mãi từ 2,8 triệu đồng. Tour Đà Nẵng - Hội An (3 ngày 2 đêm) khởi hành xuyên suốt từ nay đến qua Tết từ 4,3 triệu đồng.

Nhiều tour du lịch nước ngoài của Vietravel đến Malaysia, Thái Lan, Đài Loan có giá dưới 10 triệu đồng, các tour đi Nhật Bản đón Giáng sinh và năm mới, dao động từ hơn chục triệu đồng.

Nhiều doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM như Saigontourist, TST Tourist, Lữ hành Fiditour - Vietluxtour… cũng tung ra nhiều chương trình, ưu đãi hấp dẫn cho mùa du lịch cuối năm, bao gồm các tour du lịch trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp đều cho biết tín hiệu từ thị trường tour khá khả quan tính đến thời điểm này, nhất là các tour nước ngoài.

Một nhóm khách quốc tế tham quan khu vực trung tâm TP.HCM, ngày 3/12. Ảnh: Hồng Phúc

Từ ngày mai, 5/12, Tuần lễ du lịch TP.HCM lần thứ hai trong năm 2022 cũng chính thức diễn ra đến ngày 11/12 với nhiều hoạt động, lễ hội đặc sắc như Ngày hội khinh khí cầu, Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò dô, Giải Marathon quốc tế TP.HCM… Các sự kiện được tổ chức dồn dập với mong muốn tạo điểm nhấn dành cho du khách về hình ảnh TP.HCM. Song song đó, các công ty du lịch lữ hành tiếp tục tung các ưu đãi lớn về sản phẩm tour Tết.



Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Lê Trương Hiền Hòa cho biết, từ nay đến cuối năm, ngành du lịch thành phố sẽ tập trung thu hút khách du lịch quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động để tăng nguồn thu, đóng góp từ du lịch làm trọng tâm.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, 11 tháng đầu năm 2022, TP đã đón hơn 3,1 triệu lượt khách quốc tế, đạt gần 90% so với kế hoạch năm 2022. Khách du lịch nội địa đến TP đạt hơn 27,9 triệu lượt khách, tăng 11,9% so với kế hoạch năm 2022. Tổng thu du lịch ước đạt 117.988 tỷ đồng, tăng 31% so với kế hoạch năm 2022.