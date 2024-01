8 đối tượng đá gà ở bãi đất trống thuộc ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, hyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị bắt quả tang. Ảnh: CACC

Chiều 29/1, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đang lấy lời khai 8 đối tượng vừa bị bắt quả tang tại tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền do một thanh niên địa phương đứng ra tổ chức lấy tiền xâu từng trận.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, trinh sát hình sự huyện Đức Hòa phối hợp Công an xã Đức Lập Hạ kiểm tra tụ điểm đá gà bãi đất trống ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ đang đá gà ăn tiền.

8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền đã bị bắt giữ cùng số tiền gần 81 triệu đồng, 10 điện thoại di động và nhiều dụng cụ sử dụng để đánh bạc như gà đá, băng keo, cân., xe máy..

Cơ quan CSĐT xác định, trong nhóm đối tượng bị tạm giữ có 1 thanh niên chuyên đứng ra tổ chức đánh bạc, tuy nhiên qua lấy lời khai vẫn chưa thừa nhận.