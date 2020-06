8 nhóm nhạc giành nhiều giải thưởng nhất lịch sử Kpop: Cái tên đứng đầu là ai?

Đâu là nhóm nhạc đạt được nhiều Daesang nhất?

2NE1

Kể từ khi ra mắt vào năm 2009, nhóm nhạc nữ 4 thành viên của YG Entertaiment đã trở nên nổi tiếng nhờ những bài hát có giai điệu bắt tai, giúp họ giành được 6 Daesang trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

4 thành viên xinh đẹp của 2NE1

2NE1 đã 2 lần giành được giải Bài hát của năm tại lễ trao giải MAMA và 2 lần giành giải Album của năm tại lễ trao giải Melon Music Awards. Đặc biệt, riêng năm 2010, 2NE1 đã đem về 2 Daesang là Album của năm và Nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải MAMA.

Super Junior

SM Entertaiment là công ty quản lý duy nhất có 3 nhóm nhạc nằm trong danh sách các nhóm nhạc giành được nhiều Daesang nhất tính đến tháng 6 năm nay và Super Junior là một trong số đó. Đây chính là nhóm nhạc huyền thoại đã tạo nên bản hit "Sorry Sorry" vào năm 2009. "Sorry Sorry" đã mang lại nhiều thành tích và giúp Super Junior trở thành "ông hoàng của làn sóng Hallyu".

Trong suốt thời gian hoạt động, Super Junior đã đem về 7 Daesang bao gồm: 2 Bài hát của năm, 1 Album của năm, 1 Nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải MAMA. Bên cạnh đó, Super Junior cũng đạt được 2 Daesang cho hạng mục Album của năm tại lễ trao giải Melon Music Awards và 1 Daesang cho hạng mục bài hát của năm tại Golden Disk Awards.

Ông hoàng của làn sóng Hallyu – Super Junior

Wonder Girls

Wonder Girls đã tạo được tiếng vang trên toàn thế giới với bản hit đình đám "Nobody" vào năm 2008. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2007, Wonder Girls đã ẵm chiếc cúp Tân binh của năm, và chỉ sau 1 năm, các cô gái đã đem về cho mình Daesang tại hạng mục Bài hát của năm với bản hit "Nobody". Trong suốt 10 năm hoạt động, Wonder Girls đã giành được tất cả 8 Daesang trước khi tan rã.

Chủ nhân của bản hit "Nobody" - Wonder Girls

Big Bang

Là một nhóm nhạc khác thuộc quản lý của YG Entertaiment, Big Bang đã đạt được 10 Daesang. Big Bang giành được Daesang đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2007 với bản hit "Lies" tại lễ trao giải MAMA ở hạng mục Bài hát của năm và "Lies" cũng liên tục được đề cử trong các chương trình trao giải ở năm tiếp theo.

Vào năm 2012 và 2015, Big Bang đã chiến thắng và giành giải thưởng Nghệ sĩ của năm ở hai lễ trao giải Mnet Asian Music Awards và Melon Music Awards

Những ông hoàng Kpop – Big Bang

Girls' Generation

Là nhóm nhạc thứ 2 thuộc SM Entertaiment, nhóm nhạc nữ quốc dân Girls’ Generation đã đem về cho mình 10 Daesang. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, năm 2009 Girls’ Generation giành được Daesang kép tại Melon Music Awards ở hai hạng mục là Bài hát của năm và Nghệ sĩ của năm, tại Golden Disk Awards Girls’ Generation cũng ẵm về chiếc cúp Daesang ở mảng nhạc số với bản hit "Gee".

Vào năm 2010, Girls’ Generation đã chiến thắng hạng mục Bài hát của năm tại lễ trao giải Korean Music Awards, Nghệ sĩ của năm tại Melon Music Awards, Daesang tại Seoul Music Awards và đặc biệt là Disk Daesang tại Golden Disk Awards (đây là nhóm nhạc nữ duy nhất đạt được giải thưởng này) với bản hit "Oh!".

Đến năm 2011, Girls’ Generation vẫn giữ vững phong độ và tiếp tục đạt Daesang tại Seoul Music Awards, giành được giải thưởng Nghệ sĩ của năm tại MAMA. Tại Golden Disk Awards, các cô gái đã đạt được Daesang ở mảng nhạc số vào năm tiếp theo.

Nhóm nhạc nữ quốc dân - Girls’ Generation

Top 3: TWICE (15 Daesang)

Đây dường như là thành tích đền đáp xứng đáng cho 9 cô gái của JYP Entertaiment - một trong những nhóm nhạc nữ chăm chỉ và bận rộn nhất hiện nay tại Kpop. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, TWICE đã đem về vô số giải thưởng. Tính đến hiện tại, nhóm nhạc nữ của JYP đã được trao tổng cộng 15 Daesang, giúp cho TWICE đạt kỷ lục là nhóm nhạc nữ giành được nhiều cúp Daesang nhất trong lịch sử Kpop.

Những cô gái chăm chỉ - TWICE

Top 2: EXO (23 Daesang)

Trong nhiều năm qua, EXO luôn luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong top những nhóm nhạc đạt được nhiều Daesang nhất. Tuy nhiên, năm nay EXO đã tụt xuống vị trí thứ 2. EXO là nhóm nhạc thứ 3 thuộc sự quản lý của SM Entertaiment nằm ở trong danh sách này. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, EXO đã đạt được 23 Daesang trong sự nghiệp âm nhạc của họ.

EXO đã mang về cho mình Daesang đầu tiên vào năm 2013 tại MAMA ở hạng mục Album của năm và tại Melon Music Awards, KBS Gayo ở hạng mục Bài hát của năm với bản hit đình đám "Growl". Trong những năm hoạt động tiếp theo, EXO đã tiếp tục mang về thêm 20 Daesang tính đến cuối năm 2017.

Ông hoàng triệu bản - EXO

Top 1: BTS (41 Daesang)

Thật đáng kinh ngạc khi BTS đã đem về tất cả 41 Daesang chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. BTS nhận được Daesang đầu tiên vào năm 2016 tại Melon Music Awards ở hạng mục album của năm với "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever".

Những chàng trai tạo nên kỷ lục mới - BTS

Sau đó, BTS càn quét tất cả các giải thưởng Daesang trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2020. Với 41 Daesang, BTS đã khẳng định được vị trí của mình, đồng thời tạo một dấu ấn quan trọng nhất, một kỷ lục "điên rồ" trong lịch sử Kpop.