8 thiếu nữ được giải cứu từ "động quỷ" như thế nào?

Xuống phố tìm con



Những ngày qua, ông V.L. ở huyện vùng cao Trà Bồng, Quảng Ngãi lo lắng tìm con gái mình là Hồ Thị N. 16 tuổi khi có thông tin con gái bị khống chế, nhốt trong một quán karaoke làm tiếp viên. Tìm đến cơ quan công an, ông nói: "Thời gian qua con gái tôi đi làm nhưng không liên lạc về nhà. Mới đây nghe tin con tôi đang bị nhốt, bị đánh đập thì vợ chồng tôi ăn ngủ không yên". Trong khi đó em Hồ Thị B. 17 tuổi ở huyện Trà Bồng vừa thoát khỏi "động quỷ" liền gọi gia đình đến đón chở thẳng về nhà và báo cho ông rằng con gái ông vẫn đang bị nhốt, đánh đập.

Đối tượng Phạm ngọc Tiên

Sau khi tiếp nhận cầu cứu của ông V.L., phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 12-4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tư Nghĩa kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa do Phạm Ngọc Tiên 27 tuổi, ở xã Nghĩa Thương trực tiếp quản lý, điều hành. Ngoài ra, còn có Phạm Công Đạt giúp việc cho Tiên quản lý các tiếp viên nữ.

Tại cơ sở karaoke Hoàng Gia, cơ quan Công an phát hiện 8 nhân viên nữ trong một phòng trên lầu. Trong số các nhân viên ở đây có Hồ Thị N. ở huyện Trà Bồng. Khi thấy Công an đến, các nhân viên đang ngủ trong một phòng vẫn còn sợ sệt. Khi cán bộ Công an hỏi có ai bị khống chế, đánh đập không thì tất cả nhân viên đều không dám trả lời. Đến khi lực lượng Cảnh sát hình sự đưa các thiếu nữ trên về trụ sở làm việc thì lúc đó các cô mới dám kể lại sự việc trong nước mắt.

Bộ bình chích điện dùng để tra tấn các nữ nhân viên

Năm 2020, Hồ Thị N. đang học lớp 10 được vài tuần thì bỏ học. Rồi N. nằng nặc xin cha mẹ xuống thị trấn sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) làm nhân viên quán cà phê theo mai mối của một phụ nữ làm nghề buôn bán. Dịp Tết vừa qua N. về quê ăn Tết bình thường. Em ở lại đến cuối tháng 2 rồi rủ Hồ Thị B. cùng xuống phố làm việc. Hồ Thị B. khi đó đang học lớp 11, nhưng nghe N. bảo đi làm dưới phố vui, có tiền, cũng bỏ học để đi theo. Cha mẹ của B. đang bận đi làm trên rẫy keo, khi về thì thấy con đã trốn nhà. Đến lúc cha gọi điện hỏi thì con gái nói đi làm theo N., nên không nói gì nữa.

Hai thiếu nữ làm quán cà phê được gần một tháng, đến cuối tháng 3, một người phụ nữ mai mối đến quán karaoke Hoàng Gia với mức lương cao hơn, B. và N. nhận lời. Lần đầu đến quán, N. và B. thấy các tiếp viên vui vẻ, khoe một tháng làm được 40 triệu đồng, nhưng sau này mới biết là các tiếp viên bị chủ quán karaoke ép phải nói tốt về quán.

Làm được một ngày, N. và B. bị ép ký hợp đồng làm việc trong vòng một năm với mức lương 5 triệu đồng một tháng, nếu phá vỡ hợp đồng sẽ phải bồi thường 15 triệu đồng. Do không chịu ký, N. và B. liên tục bị đá, đánh vào tay, chân, tạt tai. Những ngày sau, N. và B. bị tịch thu điện thoại. Hai thiếu nữ thường xuyên bị đánh vì nhiều lý do như: không chiều khách, không cho khách quan hệ trong phòng karaoke... Hoảng loạn khi chứng kiến những cảnh này, B. trình bày với chủ quán muốn nghỉ việc để về nhà tiếp tục đi học. Sau nhiều lần thuyết phục không thành công, B. lấy cớ điện thoại bị hư, xin đi sửa để gọi điện cho cha; nhờ ông gọi cho chủ quán xin cho em về. Một tuần sau khi B. vào làm, chủ quán đồng ý cho em về nhà. Người này chở B. ra Bến xe Quảng Ngãi để chờ người cha vượt 90 km từ huyện miền núi Trà Bồng xuống đón... Sau hơn một tháng "xuống xuôi", hành trang ngày trở về của cô thiếu nữ 17 tuổi là 0 đồng và nhiều vết thương.

Khi được giải cứu, trên cơ thể của các nhân viên nữ này mang đầy thương tích. Một số thiếu nữ (trong đó có Hồ Thị N.) trên da thịt có những vết thương mới. "Khách boa tiền riêng cho em thì em lén cất giữ. Họ phát hiện, đánh đập em" - Hồ Thị N. kể lại. Em Đinh Thị Q., 16 tuổi, ở huyện Sơn Tây cùng một số tiếp viên bị lừa vào quán phục vụ khách và thường xuyên bị đánh đập, hành hạ. Đinh Thị Q. kể lại: "Họ đưa em và một số nữ nhân viên khác vào phòng riêng rồi đánh đập. Họ đánh em không thương tiếc".

Tra tấn như thời trung cổ

Trước đây Phạm Ngọc Tiên kinh doanh karaoke ở tỉnh Bình Dương. Từ tháng 2-2021, Phạm Ngọc Tiên đưa 6 nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Quảng Ngãi hoạt động. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Phạm Ngọc Tiên cùng đồng bọn tăng cường liên kết dụ dỗ, lừa các em gái khác ở vùng cao Quảng Ngãi về quán ép làm tiếp viên.

Quán karaoke Hoàng Gia

Quá trình kinh doanh, Tiên giao cho Phạm Công Đạt trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi, chở nhân viên đi bán dâm cho khách ở khách sạn. Tất cả tiền khách trả công phục vụ cho nhân viên đều bị Tiên tịch thu lại. Khi nhân viên không chịu bán dâm cho khách thì Tiên và Đạt đánh đập, đe dọa. Em P.H.T.H. nhà ở Quảng Ngãi mà không thể thoát ra khỏi động quỷ này, kể lại: "Lúc trước em vay Tiên 5 triệu đồng nhưng nhận được 4 triệu. Tiền lãi ban đầu trả đều, nhưng trong thời gian ngắn Tiên bắt trả lãi 20 triệu đồng. 3 tháng sau anh ta bắt ghi sổ nợ 80 triệu đồng. Hắn bảo nếu không trả nợ sẽ bán em đi. Tiền đâu mà em trả nợ vì thế em phải bị bắt buộc vào "động quỷ" trả nợ".

Theo trình bày của em H.T.B., chủ quán karaoke thu giữ giấy tờ và điện thoại di động, ép em cùng một số em gái khác vừa đưa đến ký hợp đồng làm việc phục vụ khách. Khi B. và một số người bạn không đồng ý thì bị người của quán karaoke đánh đập, khống chế bắt buộc phải ký.

Thiếu nữ Ngô Thị T., 20 tuổi, ở tỉnh Thừa Thiên Huế khắp người bầm dập, thâm tím, dấu vết sau những lần bị tra tấn kinh hoàng bằng chích điện, dao, gậy... T. cho biết, em bị tra tấn, đánh đập nhiều lần từ khi ở tỉnh Bình Dương đến lúc về Quảng Ngãi. Điển hình khoảng 3 giờ sáng 7-4-2021, cho rằng Ngô Thị T. quan hệ riêng với khách tại quán karaoke nên Tiên cùng Đạt đánh T. Đạt dùng tay và gậy đánh vào người T.. Tiên bảo Đạt đổ nước ra sàn nhà, bắt T. đứng vào vũng nước rồi Tiên và Đạt lấy bình ắc quy dùng để chích cá chích vào người làm T. bị điện giật gây thương tích. Tiên tiếp tục bắt T. lột quần áo trên người rồi ngồi xuống vũng nước để Tiên dùng điện chích. T. khóc lóc van xin nhưng Tiên không dừng lại. Tiếp theo, Tiên bắt T. lên tầng hai quán karaoke, ngồi vào khung sắt. Hắn ta dùng điện bình ắc qui chích vào khung sắt khiến Thu giật điện văng ra xa. Tra tấn khoảng 4 tiếng đồng hồ đến khi T. kiệt sức, thương tích khắp người, lúc đó Tiên và Đạt mới dừng lại.

Những vết thương trên người nạn nhân

Mỗi khi tra trấn đánh đập, Phạm Ngọc Tiên bắt các nữ nhân viên khác tập trung lại chứng kiến cảnh tra tấn nhằm khiến họ khiếp sợ mà phải nghe lời chúng. Các nhân viên nữ đã quá quen cảnh tượng nửa đêm bị đánh thức dậy rồi bị lôi ra đánh với nhiều lý do mà Tiên đưa ra như bị mất trộm tiền, khách phàn nàn, bỏ trốn…

Những cuộc bỏ trốn bất thành

Chính vì chứng kiến cảnh tra tấn dã man nên các nhân viên đều run sợ, không dám cãi lời Tiên. Việc tra tấn, đánh đập dã man trong "động quỷ" đã làm cho nhiều thiếu nữ bị suy sụp về thể xác và tinh thần. Không ít nạn nhân nghĩ đến đường cùng là cái chết. Em N.T.T.N. bộc bạch: "Bị áp bức, hành hạ, nhiều lúc chúng em nghĩ đến đường tìm đến cái chết. Nhưng suy nghĩ còn có mẹ ở nhà nên thôi". Theo em N.T.T.N., hầu hết nữ nhân viên trong quán đều muốn trốn ra ngoài nhưng Tiên cùng đồng bọn quản lý rất chặt. Khi ra ngoài bán dâm, hay phục vụ quán karaoke thì đều có người của Tiên đưa đi, kè kè theo dõi.

Các nữ nhân viên được giải cứu khỏi "động quỷ"

Em Ngô Thị T. kể lại, trước đây khi còn ở tỉnh Bình Dương, một lần T. trốn đi thì bị Tiên và đồng bọn bắt lại. "Bị bắt về, Tiên đánh đập em dã man. Tiên dùng dao chặt ngón tay em gây thương tích. Bây giờ ngón tay của em còn thẹo xung quanh ngón". Còn nữ nhân viên Phạm Hồ Thu H. bức xúc cho biết: "Tụi em liên tục bị đánh đập. Lúc là lý do không phục vụ vừa ý khách, lúc thì nghi ngờ tụi em lấy tiền, lúc thì do lén dùng điện thoại liên lạc với gia đình". Cũng theo Thu H: "Không phải là tụi em không muốn nghỉ việc, bỏ trốn. Vì họ quản lý, theo dõi chặt chẽ và ép buộc, đe dọa tụi em. Đến bây giờ em đã được Công an cứu mà vẫn bàng hoàng vì trước đây không nghĩ là sẽ có ngày thoát khỏi nơi kinh hoàng ấy".

Trở lại câu chuyện của ông V. L., bản thân ông đã rơi nước mắt khi thấy con mình bị thương tích. "Tôi nuôi con từ nhỏ chưa đánh con roi nào, nhưng họ lại đánh đập dã man như vậy, sao mà không xót". Ông nói sẽ cho con gái tiếp tục đi học lại. Còn một người cha của một cô gái khác thì tự trách mình nghèo nên con gái mới ra nông nỗi, nhưng cũng cương quyết bắt con gái phải trở lại trường vì "chỉ có đi học mới thoát nghèo".

Bước đầu, cơ quan Công an đã đưa các nữ tiếp viên đi kiểm tra, giám định sức khỏe, thương tích. Qua kiểm tra cơ sở karaoke, cơ quan Công an cũng thu giữ nhiều phương tiện gây án như bộ bình chích điện, khung sắt để nạn nhân lên tra tấn chích điện, gậy gộc… Công an huyện Tư Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Ngọc Tiên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.