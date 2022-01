8 thủ lĩnh xinh đẹp chia sẻ niềm vui đón Tết

Cô Phạm Kiều Hương sinh ngày 15/3/1983 Hiện đang là giáo viên Trường tiểu học Lê Hồng Phong - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam. Cô cũng là CEO của Trung tâm Nghệ thuật Kiều Hương. Nhiều năm gắn bó với trẻ thơ, Kiều Hương đã tạo điều kiện và giúp đỡ rất nhiều em nhỏ tỏa sáng, cho các bạn nhỏ của Hà Nam có một sân chơi nghệ thuật lành mạnh. TTNT Kiều Hương là đối tác sản xuất các chương trình lớn của Trung ương và địa phương, là đơn vị cung cấp nhân sự biểu diễn cho các đài truyền hình. Nhân dịp năm mới 2022, Kiều Hương chia sẻ: "Thay mặt TTNT Kiều Hương, xin được chúc tất cả các phụ huynh và các em nhỏ một năm mới tràn ngập niềm vui. Mong dịch bệnh đẩy lùi để các em lại tung tăng đến trường, được tham gia các sân chơi nghệ thuật".

Cô Đặng Thị Thủy sinh năm 1991 tại Chương Mỹ - Hà Nội. Tốt nghiệp Học viện múa Việt Nam, Đại học sư phạm Hà Nội. Hiện là chủ nhiệm CLB nghệ thuật Sun Art với 3 cơ sở hoạt động. CLB đào tạo các bộ môn: MC, Vẽ, Múa, Dancer, Zumba, Model Kids, Tiền tiểu học, Toán tư duy, Chữa ngọng chuyên sâu, Luyện chữ đẹp. Đặng Thị Thủy luôn nhiệt tình sôi nổi trong các hoạt động Đoàn, hoạt động thiện nguyện. Bằng ngọn lửa yêu nghề và sự sáng tạo không ngừng, cô đã phát triển CLB trở thành một đơn vị lớn mạnh, tham gia biểu diễn rất nhiều chương trình truyền hình của VTV, VTC, HN1. Cô chia sẻ: "Nhân dịp 2022, xin chúc tất cả mọi người sẽ trở lại cuộc sống bình ổn sau dịch. CLB Sun Art sẽ liên tục đổi mới tạo dựng nhiều sân chơi ý nghĩa cho các bạn nhỏ, chắp cánh cho ước mơ của các em bay cao bay xa"

Cô Ngô Văn Thảo Nguyên sinh ngày 20/10. Hiện đang là CEO Trung tâm đào tạo Nghệ thuật Viet Star - TP Đà Nẵng. Thảo Nguyên là người đi tiên phong trong việc đưa các em nhỏ tiếp cận nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Bằng tình yêu trẻ thơ và nhiệt huyết với nghề, Thảo Nguyên đã tạo nên một sân chơi lớn mạnh thuộc Top 1 của Đà Nẵng. Các em học sinh của CLB đã giành được rất nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi tài năng. Ngoài những hoạt động trên lớp, Viet Star còn có rất nhiều chương trình biểu diễn, quay truyền hình cho các bé trải nghiệm thực tế. Hiện nay Trung tâm đang đào tạo các bộ môn: MC, Thanh nhạc, Piano, Ocgan, Nhảy hiện đại - Zumba Kids, Múa, Dance Sport. Với 2 cơ sở được đặt tại Hải Châu - Đà Nẵng và Cẩm Lệ - Đà Nẵng. Viet Star của cô giáo trẻ Thảo Nguyên đã trở thành điểm đến quen thuộc của rất nhiều tài năng. Nhân dịp năm mới, Thảo Nguyên gửi gắm: "Kính chúc mọi người một năm mới: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực"

Cô Hoàng Thị Nhung hiện là Trưởng phòng Công tác HSSV trường Cao đẳng Y Dược Asean, là GVCN lớp 10A trường THPT Nguyễn Tất Thành - Hưng Yên. Nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, là Phó Bí thư Đoàn trường, được Liên đoàn lao động tỉnh khen tặng Đoàn viên công đoàn xuất sắc, giải ba Giáo viên dạy múa duyên dáng tài năng do TT Dạy múa và Biên đạo Hà Nội tổ chức, giải nhì cuộc thi viết "Đổi mới sáng tạo trong dạy học và công tác GVCN" do Nhà trường tổ chức. Cô cũng là chủ nhiệm CLB Nghệ thuật Hoa Hồng Vàng - Hưng Yên. CLB do cô làm chủ nhiệm cũng là đối tác cung cấp nhân sự biểu diễn cho các đài truyền hình Trung ương và địa phương. Nhân dịp năm mới, Hoàng Nhung gửi gắm: "Xuân đến, mọi người đều hân hoan đón Tết. CLB Nghệ thuật Hoa Hồng Vàng xin kính chúc toàn thể phụ huynh và các bé luôn an vui, mạnh khỏe và may mắn"

Cô Triệu Bảo Giang sinh ngày 08/06. Sinh ra tại Tuyên Quang, hiện đang sống tại Hà Nội. Là em út trong gia đình có 2 chị em gái. Gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng Bảo Giang từ nhỏ đã rất đam mê và mong muốn xây dựng một sân chơi nghệ thuật cho trẻ em. Năm 2019 Bảo Giang thành lập CLB Happy Kids, sau 3 năm hoạt động CLB đã phát triển thành 2 cơ sở lớn mạnh với các loại hình đào tạo đa dạng: Nhảy hiện đại, Zumba, Sexy Dance, Múa, Mẫu, MC. Nhân dịp Tết đến, Bảo Giang chia sẻ: "Xin chúc năm nay dịch bệnh qua đi, các em nhỏ sẽ trở lại với những hoạt động nghệ thuật, tỏa sáng trên nhiều sân khấu lớn"

Cô giáo Trần Thị Quyên hiện nay là Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn trường THCS Cổ Loa- Huyện Đông Anh- Thành phố Hà Nội. Năm 2007 Cô giáo Trần Thị Quyên về công tác tại trường THCS Cổ Loa, các em học sinh yêu quý cô bởi sự gần gũi nhưng rất nghiêm khắc, cô luôn tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tạo sự gắn kết giữa các em học sinh. Cô từng đạt giải ba cuộc thi dạy học tích hợp liên môn Thành phố Hà Nội, được chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về những thành tích xuất sắc đạt được. Năm 2021 cô là tác giả kịch bản thi tuyên truyền sách hè Thủ đô “Hành trình theo dấu chân Bác”- đạt giải xuất sắc cấp Thành phố, cô cũng đạt giải nhất cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử Elearning” cấp huyện, giải nhì cuộc thi “Đông Anh- Hành trình khát vọng”, đạt giải bài thi viết “Gương điển hình tiên tiến” và là tác giả có ca khúc được in trong tuyển tập “Vững tin Việt Nam” trong đợt sáng tác các ca khúc cổ động phòng chống dịch covid-19 của Sở văn hóa thông tin thành phố Hà Nội.

Cô giáo Trần Ngọc - Hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ Hoạ Mi Vàng - Hưng Yên. Với 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy các bạn nhỏ cùng với sự nhiệt huyết đam mê, tận tình của mình, cô đã được các phụ huynh, bạn nhỏ yêu mến và đặt trọn niềm tin. CLB Hoạ Mi Vàng thành lập tháng 5/2019 tại Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên và đào tạo các môn zumba, ballet, dân gian, hiện đại, đương đại. Đến với CLB các bạn nhỏ được trải nghiệm các môn học và tham gia các cuộc thi biểu diễn định kỳ, phát sóng truyền hình. CLB còn nhận các show sự kiện, ghi hình, show thời trang để tạo cho học viên những sân chơi thể hiện tài năng, rèn luyện sự tự tin trên sân khấu. Chào năm mới 2022, Trần Ngọc chia sẻ: "Chúc mọi nhà năm mới thuận lợi, bình an khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc"

Cô Ninh Thị Hải sinh ngày 14/09/1984 Tốt nghiệp Đại học tại Hà Nội, có chứng chỉ MC của Trung tâm Tây Nguyên Phim, chứng chỉ dạy nhảy hiện đại, aerobic, múa dân gian. Ninh Thị Hải từng là Giáo viên mầm non, giáo viên dạy các bộ môn năng khiếu của nhiều trường học và Trung tâm. Tháng 5/2019 Ninh Thị Hải thành lập CLB Bay, đặt tại Biên Hòa - Đồng Nai. Số lượng học viên lên đến hàng trăm em.

Các em được tham gia trải nghiệm rất nhiều sân khấu lớn nhỏ, tham gia các cuộc thi và giành nhiều giải thưởng cao. Ninh Thị Hải chia sẻ: "Năm mới đến, thay mặt CLB Bay xin chúc toàn thể phụ huynh học sinh năm mới an khang, may mắn. Năm nay CLB sẽ mở rộng sân chơi để các bé có thể tham gia nhiều chương trình ý nghĩa"