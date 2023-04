9 cây cảnh "nhỏ mà có võ", siêu ra hoa, lộng lẫy muôn màu, giá rẻ, dễ trồng, chạm vào là nghiện

Nhiều người trồng hoa, cây cảnh luôn muốn trồng "hàng chất lượng cao". Khi đi chợ hoa, họ dán mắt vào hàng hóa đắt tiền.

Có rất nhiều loài hoa, cây cảnh để lựa chọn, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè, đặc biệt là cho người mới bắt đầu.

Có rất nhiều loài hoa, cây cảnh để lựa chọn, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè, đặc biệt là cho người mới bắt đầu.

Nhưng nếu bạn bỏ ra hàng triệu để rồi chẳng mấy chốc bạn chỉ còn "cái chậu" thì sẽ thật sự thất vọng, chán nản. Do đó, bạn nên bắt đầu bằng những cây cảnh rẻ tiền.

Sau khi tích lũy được một lượng kinh nghiệm nhất định, bạn có thể lựa chọn các cây cảnh đắt tiền hơn, đảm bảo cây cảnh về tay bạn có thể sống sót.

Dưới đây là 9 cây cảnh có khả năng ra hoa cực kỳ ấn tượng, giá rẻ, dễ trồng, ai chạm vào cũng sẽ nghiện. Bạn sẽ nhanh chóng "phủ kín" ngôi nhà của mình bằng biển hoa rực rỡ.

Hoa mười giờ trồng ngoài trời hay trong nhà đều bung nở mạnh mẽ.

1. Cây cảnh: Mười giờ

Nhiều người thích hoa mười giờ (Moss Roses, Portulaca). Chúng rất dễ nuôi và nở hoa vô địch. Vào mùa xuân và mùa hè, chỉ cần trồng vài chậu cây cảnh này là bạn có một khoảng sân hoặc ban công rực rỡ.

Hoa mười giờ trồng ngoài trời hay trong nhà đều bung nở mạnh mẽ. Chỉ cần bạn cung cấp đủ ánh sáng, trồng trong chậu hoa nhỏ, sử dụng đất tơi xốp, thoáng khí, đảm bảo đủ phân bón và nước, cắt tỉa vừa phải, lượng hoa có thể khiến mọi người rất hài lòng.

Loài hoa này rất rẻ, mua như mua rau

Có rất nhiều giống hoa mười giờ, phổ biến hơn cả là hoa cánh kép, có màu sắc phong phú, hoa to, nhiều màu rực rỡ, dễ trồng và nở thành thảm lớn rất xinh đẹp.

Loài hoa này rất rẻ, mua như mua rau, 1 gói hạt hoặc "1 mớ" cây con vài nghìn có thể trồng thành rất nhiều chậu hoa xinh đẹp. Bạn nào vừa tập trồng cây cảnh có thể thử nghiệm bằng hoa mười giờ, bạn sẽ mê ngay được.

Cây cảnh: Hoa giấy

2. Cây cảnh: Hoa giấy

Hoa giấy (Bougainvillea) là một loại hoa có nhiều chủng loại và màu sắc phong phú. Nó là loài hoa phổ biến và được trồng ở rất nhiều nơi, cả trong nhà lẫn nơi công cộng.

Đó là vì cây cảnh này không chỉ đẹp, rực rỡ mà còn có sức sống vô cùng mãnh liệt, có thể sống được ở nhiều môi trường, chịu được nắng và khô hạn.

Điều bà con tâm đắc nhất là cây cảnh này hầu như không có sâu bệnh, không đòi hỏi độ thông thoáng cao.

Cây cảnh này có thể được làm thành cây hoa, tường hoa, hàng rào hoa và thậm chí là vòm vườn. Ngay cả trồng trong chậu cây cảnh này cũng phát triển mạnh mẽ.

Chúng trở thành một loại cây cảnh chất lượng cao, trang nhã và thanh lịch, và có đặc tính ra hoa tốt. Ngay cả bậu cửa sổ nhỏ để trong nhà cũng có thể nở hoa rực rỡ, chỉ thấy hoa không thấy lá.

Điều bà con tâm đắc nhất là cây cảnh này hầu như không có sâu bệnh, không đòi hỏi độ thông thoáng cao. Miễn là có đủ ánh sáng và kiểm soát nước thích hợp, chúng có thể phát triển mạnh.

Đây là cây cảnh có giá trị làm cảnh cao, dễ trồng và dễ sống, giá rẻ, phù hợp hơn cho người mới.

Mùa xuân là mùa tăng trưởng cao nhất và thời kỳ ra hoa của cây cảnh này. Nên bón nhiều phân lân và kali trong một tháng và ít nhất hai loại phân hỗn hợp trước khi ra hoa, còn phân lân và kali cứ sau 10 ngày rưỡi một lần, để đảm bảo rằng nó có thể nở hoa với số lượng lớn.



Sau khi hoa giấy nở hết vụ, nên cắt bỏ những bông hoa còn sót lại kịp thời và đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Như vậy, cây cảnh này sẽ nhanh chóng trẻ hóa và nở hoa gần như quanh năm.

Một vụ hoa có thể kéo dài từ 30 đến 40 ngày. Đây là cây cảnh có giá trị làm cảnh cao, dễ trồng và dễ sống, giá rẻ, phù hợp hơn cho người mới.

Cây cảnh: Thạch thảo

3. Cây cảnh: Thạch thảo

Thạch thảo là cây cảnh còn được gọi với cái tên hoa cúc cánh mối, hoa lưu ly hoặc For get me not (xin đừng quên tôi), có tên khoa học là Aster amellus, thuộc họ hoa Cúc – Asteracea.

Màu sắc chủ yếu của thạch thảo là hồng, lam tím, trắng, tím. Thạch thảo với hoa kết thành chùm rất sai hoa có chi chít nụ, cây ra hoa liên tục quanh năm nhưng phổ biến nhất là cuối thu.

Thạch thảo thích môi trường có đủ ánh sáng, thích ấm áp và sợ lạnh, giá rẻ.

Hoa tương đối nhỏ, cây cũng tương đối nhỏ, cành mảnh. Nhũng bông hoa nhỏ nhưng lại ra hoa dày, vài cây có thể mọc thành ôm hoa lớn, trồng thành thảm cực kỳ nổi bật. Cây cảnh này được mọi người yêu thích, gọi là "máy ra hoa nhỏ".

Thạch thảo thích môi trường có đủ ánh sáng, thích ấm áp và sợ lạnh, giá rẻ. Bạn có thể tiết kiệm hơn nữa bằng cách giâm cành, tự nhân giống.

Thạch thảo phổ biến là màu tím nhưng màu khác của nó cũng rất đẹp đẽ, tươi sáng, rất thích hợp để tạo một khu vườn nhỏ rực rỡ.

Bạn chỉ cần cắt tỉa cành, làm khô vết thương và cắt trực tiếp, giữ hơi ẩm, thông thường 7-10 ngày là bén rễ. Một chậu có thể nhanh chóng nhân lên 10 chậu, càng nuôi càng phát triển, rất tiết kiệm chi phí.



Mùa xuân và mùa hè là mùa cao điểm cho sự phát triển của thạch thảo. Bạn nên phơi nắng cây cảnh này nhiều hơn, đảm bảo đủ phân bón và nước, đồng thời cắt tỉa thường xuyên để cây ra hoa liên tục.

Thạch thảo phổ biến là màu tím nhưng màu khác của nó cũng rất đẹp đẽ, tươi sáng, rất thích hợp để tạo một khu vườn nhỏ rực rỡ.

Cây cảnh này treo trên bậu cửa sổ hoặc ban công cho bạn góc nhìn rực rỡ.

4. Cây cảnh: Tử la lan

Tử la lan (Gloxinia) là loài hoa củ lâu năm, thời kỳ ra hoa chính là vào mùa xuân và mùa hè. Màu hoa rất phong phú, đa số là hoa nhiều màu, hoa to và thanh tú, hình dạng hoa cánh kép hơi nhỏ. giống như "hoa mẫu đơn", trông rất rực rỡ, lễ hội.

Cây cảnh này treo trên bậu cửa sổ hoặc ban công cho bạn góc nhìn rực rỡ.

Cần lưu ý rằng cây cảnh này không thích ánh sáng mạnh.

Giá của hoa tử la lan không đắt, bạn có thể mua cây giống đang ra hoa với giá vài chục nghìn đồng. Cây cảnh sẽ nở hết vụ này đến vụ khác.

Cần lưu ý rằng cây cảnh này không thích ánh sáng mạnh. Vì vậy cần để nơi đủ ánh sáng để bảo quản trong nhà, ở nơi thoáng gió, không tiếp xúc với ánh sáng mạnh.

Dù đặt cây cảnh ở ban công hướng bắc cũng có thể nở hoa, nhưng nên đặt ở bậu cửa sổ hoặc ban công hướng Đông và Tây ở nhà. Nên sử dụng nhiều phân hữu cơ.

Cây cảnh: Phong lữ thảo

5. Cây cảnh: Phong lữ thảo

Phong lữ thảo (Geranium) là một cỗ máy ra hoa nhỏ vào mùa xuân. Điều này đã được nhiều người công nhận.

Trong khu vườn của nhiều người, không thể thiếu phong lữ thảo. Cây cảnh này cũng có nhiều loại, lên đến hơn 240 giống, với màu sắc phong phú và ra hoa tốt. Mùi hoa của nó cũng có thể đuổi muỗi, cây cảnh cũng không dễ bị bệnh và sâu bệnh.

Nếu cây cảnh chết vào mùa hè, bạn có thể cắt một số cành nhỏ từ gốc hoa còn sót lại và nhân giống thành cây con.

Nhược điểm duy nhất là cây cảnh này là không chịu được nhiệt độ cao. Cây sẽ có một thời gian ngủ đông ngắn vào mùa hè, nhưng giá của nó rẻ, cây con có thể nở nhiều hơn và tỷ lệ sống của cành giâm cao.

Nếu cây cảnh chết vào mùa hè, bạn có thể cắt một số cành nhỏ từ gốc hoa còn sót lại và nhân giống thành cây con. Cây con nhỏ dễ sống sót vào mùa hè và có thể nở nhiều hơn vào mùa thu.

Phong lữ thảo có rất nhiều giống, hoa và màu sắc cũng rất phong phú, từ loại dây leo đến thân bụi, thân thẳng đứng.

Nếu có hệ thống sưởi trong phòng vào mùa đông, nhiệt độ không thấp hơn 15 độ C, cây cảnh này cũng có thể nở hoa. Trừ việc không thích nhiệt độ cao còn lại cây cảnh này không có yêu cầu khắt khe khác, rất dễ chăm, dễ sống.

Phong lữ thảo có rất nhiều giống, hoa và màu sắc cũng rất phong phú, từ loại dây leo đến thân bụi, thân thẳng đứng. Bạn có thể chọn theo sở thích của riêng mình.

Khi dưỡng cây cảnh này không cần tưới quá nhiều nước. Nói chung, đất là bán khô có thể tưới nước một lần. Bón nhiều phân lân và kali vào mùa xuân, tỉa bớt cây con là cây cảnh sẽ ra hoa sớm.



Cây cảnh: Thanh xà

6. Cây cảnh: Thanh xà



Thanh xà (tên khoa học là Plumbago auriculata, tên tiếng Anh là Blue plumbago, Cape plumbago hay Cape leadwort) cũng là loài hoa thân thảo rất được ưa chuộng trong những năm gần đây.

Cây cảnh này là một loại thảo mộc thẳng đứng, có thể phát triển trong nhiều năm và ra hoa tốt. Nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác tươi mát và sảng khoái. Cành của nó mềm và có tính dẻo cao.

Chúng ta có thể biến cây cảnh này thành nhiều hình dạng khác nhau, thành chậu "kẹo mút" hay cho leo tường, leo cửa sổ, mọc thành giàn... Màu hoa xanh của nó vô cùng bắt mắt và được mọi người yêu mến.

Màu hoa xanh của nó vô cùng bắt mắt và được mọi người yêu mến.

Để cây cảnh này phát triển, bạn cần đảm bảo đủ ánh sáng, nhiều nắng, tỉa cành nhiều, tạo hình thường xuyên, bón nhiều lân và kali, bón phân tổng hợp mỗi tháng một lần để đảm bảo đủ nước thì hoa mới tiếp tục nở hoa.

Khuyết điểm duy nhất của cây cảnh này là cánh hoa mỏng, mềm, dính, sau khi hoa rụng phải cắt kịp thời, nếu không sẽ rơi xuống đất khó thu dọn.

Cây cảnh: Dạ yến thảo

7. Cây cảnh: Dạ yến thảo

Vào mùa xuân và mùa hè đặc biệt thích hợp để trồng dạ yến thảo (Petunias). Cây cảnh này rất dễ nuôi và thích nở hoa.

Khả năng ra hoa của chúng thực sự siêu mạnh. Vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu, chúng có thể nở hoa hầu như mỗi ngày.

Cây cảnh này nhiều màu sắc rực rỡ, trồng vài chậu trong nhà có thể thắp sáng nhà bạn.

Cây cảnh này nhiều màu sắc rực rỡ, trồng vài chậu trong nhà có thể thắp sáng nhà bạn.

Dạ yến thảo ở giai đoạn cây non rất rẻ, bạn có thể mua chúng với giá vài chục nghìn một chậu. Ở giai đoạn cây con, bạn có thể ngắt ngọn và giâm xuống đất, có thể nhanh chóng nhân thêm nhiều chậu cây mới.

Để chăm sóc cây cảnh này, bạn nên đặt chúng dưới ánh nắng mặt trời và đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và nhiều nước, nó có thể nở hoa hàng ngày.

Cây cảnh này thực sự là một loài hoa đại diện cho điều "nhỏ mà có võ", bé nhỏ mà năng lượng lớn, rất đáng để nuôi dưỡng.

Cây cảnh: Cúc Margaret

8. Cây cảnh: Cúc Margaret

Cúc Margaret là một loại cây rất thích hợp cho mùa xuân. Cây cảnh này ra hoa tốt, đẹp và dễ trồng, giâm cành sẽ sống được.

Sau khi chạm đất là chúng có thể nở hoa. Nếu để trong nhà, chỉ cần nhiệt độ trong nhà không cao hơn 30 độ C, cây cảnh có thể nở hoa với số lượng lớn mỗi ngày, từ mùa xuân đến mùa thu.

Giá của cây cảnh này rất rẻ, hơn 1 trăm nghìn là có thể mua được một chậu, đại diện cho những loài hoa dễ trồng và rẻ tiền.

Cây cảnh này có cơ thể nhỏ bé có nghị lực lớn, dễ dàng nở thành những chậu hoa lớn.

Cây cảnh này có sức sống mạnh mẽ và dễ chăm sóc. Ngoài việc cực kỳ sợ nhiệt độ cao, nó sẽ khó chết. Chăm sóc cây cảnh này đơn giản, miễn là có đủ ánh sáng (không bị ánh sáng mạnh), tưới nước khi đất khô.

Đồng thời, bón thêm phân hữu cơ để bón lót, trước khi ra hoa bón thêm một ít phân lân và kali, vun gốc là chúng sẽ sớm nở đầy hoa.

Cây cảnh này có cơ thể nhỏ bé có nghị lực lớn, dễ dàng nở thành những chậu hoa lớn.

Cây cảnh: Dâm bụt

9. Cây cảnh: Dâm bụt

Dâm bụt (tên khoa học là Hibiscus rosa-sinensis L, tên tiếng Anh là Rose – mallow) là loại cây bụi rụng lá, rất thích hợp để dưỡng vào mùa xuân và hè.

Đặc điểm lớn nhất của nó là nó nở vào buổi sáng và rụng vào buổi tối. Một bông hoa chỉ có thể nở trong một ngày, nhưng nó có thể nở hoa mỗi ngày.

Chỉ cần có đủ ánh sáng và phân bón, chồi của nó có thể mọc ra vô tận. Vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu, cây cảnh có thể nở hoa hầu như mỗi ngày.

Đặc điểm lớn nhất của cây cảnh này là nó nở vào buổi sáng và rụng vào buổi tối.

Dù có thân hình nhỏ nhắn nhưng lại ẩn giấu vô số bông hoa bên trong, giúp chúng nở hoa mỗi ngày. Cây cảnh này trồng ngoài trời có vóc dáng cao lớn và nở hoa càng dày.

Đối với cây cảnh dâm bụt trong chậu trồng trong nhà cần đảm bảo thông gió, ánh sáng tốt, bón phân và tưới nước thường xuyên thì cây sẽ ra hoa nhiều.



Cây cảnh này trồng ngoài trời có vóc dáng cao lớn và nở hoa càng dày.

Khi mới bắt đầu trồng cây cảnh, bạn chú ý không đầu tư vào nhưng cây cảnh đắt tiền ngay. Nếu bạn đầu tư quá nhiều, bạn sẽ mất rất nhiều nếu bạn không nuôi chúng tốt.

Nên bắt đầu bằng một số loại hoa, cây cảnh dễ nuôi, rẻ tiền. Khi bạn đã tích lũy được một số kinh nghiệm nhất định mới trồng các cây cảnh đắt tiền, như vậy sẽ tăng tỷ lệ sống sót, giúp bạn vui vẻ và tự tin.

(Theo Inf.news)