9 cây cảnh nở hoa đẹp như mơ, rực rỡ, lãng mạn nhất, tuổi thọ hàng trăm năm, giữ nhà, chiêu lộc

Những cây cảnh này đều mang lại vẻ đẹp lãng mạn khiến mọi người "phát cuồng" mỗi khi chúng thắp sáng cả góc trời bằng màu hoa rực rỡ, tươi đẹp đến khó tin của mình.

1. Cây cảnh: mộc lan

Cây cảnh mộc lan còn có tên khoa học là Magnolia. Ngoài ra nó còn được gọi với nhiều cái tên khác như: giáng hương, mộc niên, bạc ngọc lan... Loài hoa này có xuất xứ từ Đông Á, Bắc Mỹ, Trung Mỹ.

Cây cảnh này không chỉ tặng cho chúng ta sự xinh đẹp, lộng lẫy của những chiếc lá và thảm hoa rực rỡ mà còn lan tỏa hương thơm ngát Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này là loài thân gỗ sống lâu năm, cao khoảng 2-30m, lá hình bầu dục, có màu xanh đậm, thuôn dài, mọc so le, lá thường rụng vào mùa đông.

Khi lá rụng thì hoa nở hoa có đường kính 12-15cm, có khi to bằng bàn tay, cánh hoa hình trứng, dày và bóng với nhiều màu sắc như: Hồng, vàng, trắng, tím cà… cánh hoa dày, rất lâu tàn có khi cả tháng hoa mới tàn.

Cây cảnh này không chỉ tặng cho chúng ta sự xinh đẹp, lộng lẫy của những chiếc lá và thảm hoa rực rỡ mà còn lan tỏa hương thơm ngát và cả những tiếng hót yêu đời của những chú chim đáng yêu.

Cây cảnh này là loài thân gỗ sống lâu năm, cao khoảng 2-30m Ảnh minh họa sylvangardenslandscape

Hoa mộc lan có ý nghĩa phong thủy tốt, nhiều gia đình, nhà hàng, khách sạn trồng cây cảnh này trước cửa nhà nhằm thu hút tài lộc, may mắn cho gia chủ, giúp việc làm ăn buôn bán cũng như công việc luôn được thuận lợi, thăng tiến.

Ngoài ra hoa mộc lan còn là biểu tượng cho sự giàu sang, quý phái nên khi nhìn vào cây hoa này các vị khách ghé thăm nhà cũng biết được quyền lực của chủ nhà.

2. Cây cảnh: Anh đào Himalaya hoang dã

Anh đào Himalaya hoang dã (Cerasus cerasoides) là loài hoa rực rỡ, độc đáo. Chúng khác với hoa anh đào Nhật Bản ở chỗ hình dạng hoa có hai cánh và màu hoa tương đối tươi sáng.

Hoa anh đào Himalaya hoang dã có hoa màu đỏ rực rỡ. Ảnh minh họa Toutiao

Trong thời kỳ nở hoa cao điểm vào tháng 3, cây cảnh rực rỡ, bừng sáng như ánh bình minh.

Đứng dưới những chậu hoa anh đào cao đỏ rực, bạn sẽ xòe váy phấn khích, cảm thấy mùa xuân vô cùng trong lành và đáng giá nhất trên đời.

Hoa anh đào Himalaya hoang dã có hoa màu đỏ rực rỡ. Chúng sống động, mang tính lễ hội. Ngay cả một cây nhỏ đầy hoa màu đỏ cũng có thể khiến người ta lóa mắt.

Trong thời kỳ nở hoa cao điểm vào tháng 3, cây cảnh rực rỡ, bừng sáng như ánh bình minh. Ảnh minh họa Toutiao

Nếu hoa anh đào Nhật Bản có vẻ đẹp dịu dàng, trong khi những bông hoa Anh đào Himalaya hoang dã lại khiến người ta cảm thấy tràn ngập năng lượng, sống động và tươi trẻ.

Màu đỏ của hoa mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình, được nhiều người yêu thích.

3. Cây cảnh: Tử đằng

Từ đằng (Wistreria) có nguồn gốc từ Trung Quốc, nổi tiếng với vẻ duyên dáng và sự nở hoa như thác đổ ngoạn mục. Nó được coi là loài hoa lãng mạn nhất thế giới.

Những bông hoa thơm ngát của nó rủ xuống như một tấm màn mỏng manh. Ảnh minh họa Toutiao

Trong tiếng Hán Việt, "tử" có nghĩa là màu tím, còn "đằng" có nghĩa là dây leo. Như vậy "tử đằng" là dây leo màu tím. Mặc dù loại hoa này còn nhiều màu khác như hồng, trắng nhưng màu tím biếc vẫn được ưa thích và trồng nhiều hơn cả.

Những bông hoa thơm ngát của nó rủ xuống như một tấm màn mỏng manh, hút mọi ánh nhìn và tạo nên cảm giác thanh bình và yên tĩnh.

Vào tháng 4, tháng 5 là thời kỳ nở rộ nhất của hoa tử đằng, nhìn như chốn thần tiên ở hạ giới. Bạn có thể kê dưới dàn tử đẳng một chiếc ghế, ngồi dưới ngắm những chùm hoa tím đong đưa giữa trời, hoa mắt như lạc vào cõi tiên, tận hưởng hương hoa thơm ngát sẽ cảm thấy tâm hồn thư thái lạ.

Cây cảnh này cũng mang ý nghĩa của sự bất tử về thời gian. Ảnh minh họa

Mỗi bông hoa tím cũng giống như vạn vạn con bướm đang bay múa. Màu sắc đẹp, số lượng hoa nhiều, tử đằng đang "lên ngôi" ở nhiều nơi, đánh bại cả những loài hoa nở rộ khác như anh đào, mộc lan...

Ngôn ngữ loài hoa của nó cũng vô cùng lãng mạn, mang ý nghĩa “tình yêu ám ảnh, kiên trì vì em, sống vì tình yêu, chết vì tình yêu”, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt.

Cây cảnh này cũng mang ý nghĩa của sự bất tử về thời gian. Không chỉ vậy, trong phong thủy loại hoa này còn có thể mang lại may mắn, một sự khởi đầu thuận lợi cho gia chủ.

Cây cảnh tử đằng có tuổi thọ cao tới hàng trăm năm, tốc độ sinh trưởng rất nhanh, khả năng leo bám tốt.

4. Cây cảnh: Đỗ quyên

Đỗ quyên (Rhododendron) là loài hoa bụi rụng lá độc đáo. Nó mọc hoang dã ở nhiều vùng đồi núi. Ở Việt Nam, có một khu rừng đỗ quyên nổi tiếng ở đỉnh núi PuTaLeng trên dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Đỗ quyên được mệnh danh là "hoa mỹ nhân". Ảnh minh họa pin

Nơi đây có hàng nghìn cây đỗ quyên có tuổi đời hàng trăm năm, khi nở rộ tạo thành khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Cây cảnh này cũng là cây cảnh trồng trong nhà nổi tiếng với vẻ đẹp đa dạng, màu sắc rực rỡ mà không nhiều hoa có được.

Đỗ quyên được mệnh danh là "hoa mỹ nhân" thể hiện địa vị, thân phận của nó trong dân gian. Nó là một loài hoa rất phổ biến, được nhiều người ưa thích.

Trong phong thủy, cây cảnh này là biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc. Bên cạnh đó, cây cảnh còn có khả năng xua đuổi vận đen, xui xẻo và thu hút những năng lượng tích cực.

Trong phong thủy, cây cảnh này là biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc.Ảnh minh họa Toutiao

Trong cuộc sống, cây cảnh đỗ quyên là đại diện cho niềm vui và sự hạnh phúc. Văn hóa của một số quốc gia cho rằng đỗ quyên tượng trưng cho sự sum vầy, ấm áp trong gia đình, giúp gắn kết tình cảm giữa các thành viên và mang lại niềm vui, hạnh phúc.

Vì thế không chỉ những dịp Tết đến xuân về mà thường niên các mùa trong năm cây cảnh này cũng được rất nhiều người chọn để trang trí trong nhà.

5. Cây cảnh: Hoa trà

Hoa trà (tên tiếng Anh là Camellia) là loại thực vật thuộc chi chè, có nguồn gốc xuất phát từ vùng Đông Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Ngày nay, hoa trà có mặt ở khắp các quốc gia trên thế giới, được rất nhiều người yêu thích.

Ngôn ngữ hoa của hoa trà là may mắn và giàu có. Nếu bạn trồng nó trong sân, vận may của bạn sẽ ngày càng thịnh vượng.Ảnh minh họa Toutiao

Màu sắc rực rỡ, hoa lớn, đẹp và tinh tế, vòng đời của hoa trà cũng rất dài, cây cảnh này được mệnh danh là “Nữ hoàng của các loài hoa”.

Nếu được trồng thông thường, cây cảnh này có thể tồn tại hàng chục năm và nếu được chăm sóc tốt, nó có thể sống hàng trăm năm.

Ngôn ngữ hoa của hoa trà là may mắn và giàu có. Nếu bạn trồng nó trong sân, vận may của bạn sẽ ngày càng thịnh vượng.

Trong quan niệm người xưa, hoa trà có màu đỏ màu của sự may mắn và lạc quan, tràn ngập sức sống cho những ngày đông lạnh lẽo và ảm đạm.

Cây cảnh sum suê, xanh tốt, hoa nở rộ đầy cành thì càng tượng trưng cho tài lộc trong nhà thịnh vượng. Ảnh minh họa Toutiao

Chính vì thế, trưng một bình hoa trà trong nhà sẽ giúp gia chủ có thêm động lực để phấn đấu, và tự nâng cao tinh thần của bản thân.

Hoa trà cũng thường được bày ở cửa giúp chiêu tài nạp phúc, nghênh đón cát khí cho ngôi nhà, khai thông tài vận mà còn mang đến sự tươi vui, mới mẻ trong năm mới.

Hoa trà là đại diện của vượng tài, sung túc. Cây cảnh sum suê, xanh tốt, hoa nở rộ đầy cành thì càng tượng trưng cho tài lộc trong nhà thịnh vượng.

6. Cây cảnh: Hồng mân côi vàng

Cây cảnh này cũng có cái tên khác lạ: Hồng mân côi. Ngoài ra cây cảnh này còn có các tên gọi khác như mộc hương, hường mân côi, kim ngân nữ.

Cây cảnh này cũng có cái tên khác lạ: Hồng mân côi. Ảnh minh họa Toutiao

Đây là cây cảnh thuộc họa hoa hồng Rosaceae, có tên tiếng Anh là Rosa Banksiae Lady Banks' rose giặc Banks' rose.

Cây cảnh này có nguồn gốc từ miền Trung và miền Tây Trung Quốc nhưng hiện nay được trồng phổ biến nhiều vùng trên thế giới và người yêu cây cảnh Việt cũng đã bắt đầu quen thuộc với cây cảnh này.

Hoa nở cùng lúc hàng ngàn, hàng vạn bông. Những bông hoa có mùi thơm nhẹ được tạo thành cụm trên những cành gần như không có gai với tán lá xanh mướt hấp dẫn. Hoa thường nở một đợt rực rỡ duy nhất mỗi năm vào mùa xuân.

Cây cảnh này có nguồn gốc từ miền Trung và miền Tây Trung Quốc Ảnh minh họa Toutiao

Với hương hoa thơm ngào ngạt, sắc màu rực rỡ, hoa nở từng chùm dày đặc nên khi cây cảnh này nở hoa hầu như không ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của nó.

Hoa hồng mân côi là biểu tượng cho sự ngọt ngào và tình yêu vĩnh cửu. Bông hoa được trồng ở ban công của nhà để giải tỏa căng thẳng với thể hiện sự ngọt ngào, yêu thương trong căn nhà của mình.

7. Cây cảnh: Kèn hồng

Kèn hồng hay còn gọi là chuông hồng (tên tiếng Anh là Pink Trumpet, tên khoa học là Tabebuia rosea thuộc họ Bignoniaceae (Núc Nác), là chị em của cây chuông vàng (tên tiếng Anh là Yellow Trumpet hay Golden Trunmpet (cây kèn vàng), tên khoa học là Tabebuia Argentea).

Hoa nở khi cây đã rụng hết lá, tạo thành một chiếc dù hồng khổng lồ. Ảnh minh họa Reddit

Cây kèn hồng có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia châu Mỹ, sau đó được du nhập và trồng ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Thái Lan, Việt Nam.

Việt Nam có 1 số con đường kèn hồng được nhiều người biết đến ở TP.HCM, Sóc Trăng... Mỗi khi hoa nở thu hút rất nhiều người đến ngắm cảnh và chụp ảnh.

Hoa nở khi cây đã rụng hết lá, tạo thành một chiếc dù hồng khổng lồ, nổi bật trên nền trời xanh. Sắc hồng lãng mạn của cây cảnh này khiến nhiều người choáng váng.

Cây kèn hồng cũng có ý nghĩa tốt trong phong thủy. Ảnh minh họa Toutiao

Và mỗi khi cơn gió thổi qua, kèn hồng lại tạo thành một cơn mưa hồng đẹp đến xao xuyến.

Với "chiếc dù" hồng xinh xắn, cây cảnh này xứng đáng để bạn trồng trước sân nhà. Cây cảnh với bóng mát có khả năng thanh lọc bầu không khí giúp bạn, mang lại không gian đầy màu sắc lãng mạn, phấn hồng mỗi khi cây cảnh nở hoa.

Với màu hoa hồng rực, nở hoa rạng rỡ, cây cảnh này được coi là biểu tượng của sự vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Cây kèn hồng cũng có ý nghĩa tốt trong phong thủy.

Cây cảnh này giúp thu hút khí tốt, mang lại sức khỏe và bình an cho gia chủ. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này giúp thu hút khí tốt, mang lại sức khỏe và bình an cho gia chủ. Sự hiện diện của cây cảnh này trước sân nhà cũng thể hiện sự tươi trẻ, tinh tế, sang trọng của gia chủ.

8. Cây cảnh: Phượng tím

Cây cảnh này có tên khoa học là Jacaranda mimosifolia, thuộc họ Chùm ớt (Bignoniaceae ) bao gồm các cây như chùm ớt, núc nác, đào tiên.

Cây cảnh này là cây thân gỗ có hình dáng độc đáo. Thân cây cao và thẳng, cành mảnh mai dày đặc. Những tán cây gần như được bao phủ hoàn toàn bởi hoa trong mùa hoa nở, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp.

Cây cảnh này là cây thân gỗ có hình dáng độc đáo. Ảnh minh họa Toutiao

Những chiếc lá mảnh mai như lông vũ xanh tươi, sang trọng và giàu sức sống. Mỗi lần cơn gió qua, những chiếc lá lại tung bay giống như những chiếc lông vũ bay lên trong gió.

Nhưng đẹp nhất chính là màu sắc của loài hoa này, mờ ảo và sang trọng, khiến cây cảnh này còn có biệt danh mỹ miều là "ngọn lửa tím", có lúc lại biến ảo thành màu xanh biếc bí ẩn.

Mỗi bông hoa phượng tím nhỏ nhắn và xinh đẹp, cánh hoa mềm mại và quyến rũ, hoa có hình dạng độc đáo giống như cả chùm chuông gió nhỏ treo trên cành cây, reo vui trong gió.

Khi hoa nở rộ, cả cây cảnh thấm đẫm một màu tím hoa cà, tím oải hương lại có vẻ xanh lam rực rỡ. Nhìn xa, màu hoa giống như sương, như khói lại như mây, tím biếc, xanh dịu dàng, bồng bềnh, mờ ảo và tao nhã.

Khi hoa nở rộ, cả cây cảnh thấm đẫm một màu tím hoa cà. Ảnh minh họa Toutiao

Chúng giống như một giấc mơ nhưng không phải là một giấc mơ. Trong gió, dưới ánh mặt trời rực rỡ, những bông hoa nở rộ như những ngọn lửa nhảy múa, vô cùng lộng lẫy.

Phượng tím còn được coi là cây may mắn và được cho là mang lại may mắn và giàu có. Đó là vì màu hoa phượng tím xứng với câu mà người xưa vẫn nói: "Tử khí Đông lai", nghĩa là "sắc tím từ phương Đông đến".

Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn, là điềm báo may mắn sắp đến, có thể giúp đời bạn thuận buồm xuôi gió

Phượng tím còn được coi là cây may mắn và được cho là mang lại may mắn và giàu có. Ảnh minh họa Toutiao

Trong văn hóa của một số dân tộc, loài hoa này còn tượng trưng cho sự kiên trì và hy vọng, bởi nó có thể phát triển bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt và nở những bông hoa xinh đẹp vào mùa xuân, có sức lay động trái tim mọi người.

9. Cây cảnh: Lưu tô

Cây cảnh này có tên khoa học là Chionanthus retusus, tên tiếng Anh là Chinese fringe tree, thuộc họ ô liu (Oleaceae), chi Chionanthus ('chion' có nghĩa là tuyết, 'anthus' là hoa).

Cây cảnh này có tên khoa học là Chionanthus retusus, Ảnh minh họa Toutiao

Loài cây này có nguồn gốc từ khu vực Đông Á, nổi bật với hoa màu trắng, lá xanh, sau đó chuyển màu sang lá vàng, rụng lá vào mùa đông.

Ngày nay chúng được trồng phổ biến ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia châu Âu cũng xuất hiện loài hoa này.

Đặc điểm khiến cây cảnh "hút hồn" mọi người chính là những chùm hoa trắng như tuyết, mỗi bông hoa có 4 cánh, mọc thành chùm lớn dày đặc, có hương thơm dịu nhẹ.

Thời kì hoa lưu tô nở bắt đầu vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè, rộ nhất là vào tháng 4 đến tháng 6 hàng năm.

Với những bông hoa trắng tinh khiết kết thành từng chùm tạo thành từng đám mây trắng mỏng manh với mùi thơm nhẹ và dịu dàng. Khi những bông hoa tàn, những cánh hoa rơi như tuyết trên mặt đất nên còn gọi là tuyết tháng tư.

Đặc điểm khiến cây cảnh "hút hồn" mọi người chính là những chùm hoa trắng như tuyết. Ảnh minh họa Toutiao

Khi cây cảnh này nở hoa trông như tuyết, như mây, bồng bềnh trong gió nhẹ, mùi thơm tràn ngập trong gió, tạo nên bầu không khí thần tiên say lòng người, khiến người ta thật lâu không muốn rời đi.

Ngôn ngữ của loài hoa này tượng trưng cho tình yêu say đắm, sự khao khát của nữ quyền và tượng trưng cho sự bình đẳng giữa nam và nữ.

Lưu tô còn được gọi là cây cát tường với ý nghĩa tên gọi mang lại sự may mắn, bình an cho gia đình, người thân và bạn bè.

Lưu tô còn được gọi là cây cát tường. Minh họa Toutiao

Trong phong thủy, cây cảnh lưu tô mang ý nghĩa về những điều may mắn, tài lộc và tốt lành đến cho gia đình. Cây cảnh có tuổi thọ rất cao, càng sống lâu hoa càng sum suê, tươi đẹp nên được xem cây "giữ nhà, sinh lộc".

Người ta xem cây cảnh này là vật báu gia truyền qua nhiều thế hệ, là cây "ông bà trồng, con cháu hưởng phúc".

Mọi người trồng cây cảnh này trong nhà, ngoài sân với mong muốn luôn may mắn, bình an, thư thái, vạn sự hanh thông và mọi điều tốt lành sẽ đến với gia chủ.