9 tháng đầu năm, quận Bắc Từ Liêm thu ngân sách được bao nhiêu?

Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 28 để xem xét báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.



Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: hanoi.gov.vn

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã lãnh đạo đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Quận đã hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Quận tiếp tục rà soát, sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Quận đã tập trung cụ thể hóa thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm về công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Quận ủy đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 78 trường hợp; đảm bảo đúng quy trình, nghiêm túc, chất lượng; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo.

Quận đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, cấp ủy từ quận đến cơ sở tiến hành kiểm tra 62 tổ chức đảng và 31 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Quận ủy kiểm tra 12 tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở kiểm tra 50 chi bộ và 31 đảng viên. Duy trì giám sát tổ chức đảng và đảng viên.

Cũng theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất các ngành ước đạt gần 46,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,56% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt gần 32 nghìn tỷ đồng, tăng 11,08% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ ước đạt gần 14 nghìn tỷ đồng, tăng 16,74% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 545,4 tỷ đồng, bằng 98,98% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước đạt 1.748 tỷ/3.504 đồng, đạt 50% dự toán thành phố giao. Chi ngân sách quận đã đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng trên địa bàn, các nhu cầu về an sinh xã hội.

Việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường tiếp tục được chú trọng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, phong phú góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác giáo dục đào tạo đạt kết quả toàn diện, đảm bảo an sinh xã hội.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.