95 mùa xuân khát vọng và điểm hội tụ trong kỷ nguyên vươn mình

Những điều kiện hội tụ trong mùa xuân năm 1930

Đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam là tìm ra con đường cách mạng đúng đắn để giải phóng dân tộc. Con đường đó hướng tới mục tiêu triệt để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng và gắn liền với quá trình xây dựng đường lối, lãnh đạo đấu tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn liền với lịch sử của dân tộc Việt Nam từ mùa xuân năm 1930 đến nay.

Lý luận cách mạng tiên tiến, khoa học mới chỉ là điều kiện cần cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Điều kiện đủ không thể thiếu là phải xây dựng được một Đảng cách mệnh vững mạnh và đội ngũ cán bộ cách mạng trung kiên, đủ nhiệt tình và năng lực đưa lý luận cách mạng vào thực tiễn đấu tranh. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị mảnh đất để gieo những "hạt giống đỏ" đầu tiên cho cách mạng Việt Nam với tất cả những nỗ lực của mình.

Ngày 13/8/2024, phát biểu tại cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Cần thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc Việt Nam”. Ảnh: TTXVN

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hội tụ thực lực nội sinh của dân tộc kết hợp ngoại lực do thời cơ mang lại với ý chí mạnh mẽ, tích cực, với tinh thần nỗ lực, tự tin thực hiện khát vọng "Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới" (Di chúc) như tâm nguyện cuối cùng của Bác Hồ.

Từ những năm 1925 - 1930, với sự hoạt động sôi nổi, mạnh mẽ của lớp cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết đã được Nguyễn Ái Quốc tổ chức và huấn luyện ở Quảng Châu, phong trào cách mạng Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ. Với sự nhạy bén chính trị đặc biệt của mình, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời triệu tập các đại biểu và tổ chức cuộc Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng đầu năm 1930. Từ "đốm lửa" nhỏ trong mùa xuân Canh Ngọ 1930, với ý chí đấu tranh bất khuất, với tinh thần độc lập tự do được Đảng khơi dậy trong mỗi người Việt Nam, đã bùng lên "ngọn lửa" rực rỡ năm 1945. Ngọn cờ đấu tranh mang khát vọng về những quyền thiêng liêng của dân tộc, quyền chính đáng của con người đã được Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao trong cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ của nhân dân Việt Nam đã dẫn đến thắng lợi trọn vẹn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với bản Tuyên ngôn độc lập đánh dấu kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên Độc lập Tự do, đưa dân tộc bước vào cuộc trung hưng mới.

Đón thời cơ hội tụ tổng hòa các lợi thế, sức mạnh

Thắng lợi mang tầm vóc thời đại của Kỷ nguyên độc lập, tự do do Hồ Chí Minh tiên phong mở ra từ năm 1945 và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Kỷ nguyên đổi mới và phát triển do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi đầu từ năm 1986 đã tạo ra tiền đề vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thuận lợi cùng những thách thức vẫn đan xen, nhưng một kỷ nguyên mới của dân tộc đã mở ra - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Cách đây 95 năm, Đảng mới ra đời còn phải hoạt động bí mật, phải đối phó với sự truy lùng của chính quyền thực dân. Hôm nay, các điều kiện hội tụ để dân tộc bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam đã mạnh mẽ và rộng lớn hơn rất nhiều. Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, hội nhập sâu, rộng trong nền kinh tế, chính trị thế giới. Tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh của đất nước không ngừng củng cố, nâng cao. Vị thế quốc gia trong vai trò là nhân tố tích cực duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới ngày càng được đánh giá cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: "Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu từ Đại hội XIV của Đảng". Chúng ta đã nhận thức thời gian và không gian phát triển. Khoảng thời gian từ nay đến năm 2030 chính là thời cơ lịch sử để dân tộc vươn lên giành những thắng lợi quyết định. Đó là khoảng thời gian hội tụ tổng hòa các lợi thế, sức mạnh cho dân tộc phát triển vươn lên trong bối cảnh diễn ra bước chuyển có tính thời đại của một thế giới đang thay đổi mạnh mẽ. Không gian phát triển của chúng ta là cả thế giới rộng lớn đang được sắp xếp lại trật tự. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, mang đến cơ hội cho những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, có thể nắm bắt, tận dụng "ưu thế phát triển sau" để bứt phá.

Với mục tiêu, đích đến "bất biến" là độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân trong một thế giới toàn cầu hóa, cả dân tộc đồng lòng, chung sức, nắm bắt thời cơ, tận dụng thuận lợi, vượt lên thách thức để đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, đạt mục những tiêu chiến lược khi tới mốc 100 năm thành lập Đảng, tạo tiền đề vững chắc để vươn lên đạt các thành tựu lịch sử ghi dấu một thế kỷ thành lập nước Việt Nam mới.