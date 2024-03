9x viết truyện trinh thám nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam: "Tôi may mắn khi sống bôn ba"

Vừa qua, nhà văn Đức Anh (sinh năm 1993) đã giành giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam 2023 với cuốn tiểu thuyết "Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời". Tác phẩm giả tưởng kết hợp trinh thám được đánh giá cao về nội dung khi viết về thế giới của những người có hai thân xác nhưng chung một linh hồn, hay còn được gọi là "nhân sinh kép".

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với anh về niềm đam mê dành cho thể loại trinh thám, cũng như những dự định trên chặng đường sáng tác sắp tới:

Cảm xúc của anh thế nào khi nhận giải thưởng Tác giả trẻ năm 2023 do Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng?

- Tôi tương đối bất ngờ khi được Hội Nhà văn trao giải thưởng Tác giả trẻ. Giải thưởng này mang ý nghĩa rất lớn đối với con đường viết lách của tôi. Nó là một sự công nhận quan trọng về tài năng và tiềm năng của các nhà văn thế hệ thứ ba lớn lên trong thế giới toàn cầu hóa.

Nhà văn Đức Anh. (Ảnh: NVCC)

Giải thưởng còn đem đến một cảm giác vui mừng và tự hào. Nó chứng tỏ rằng những nỗ lực và thành tựu của tôi đã được đánh giá cao và tạo được sự chú ý trong cộng đồng văn chương.

Về mặt xã hội, giải Tác giả trẻ là một cách để tôi được công chúng biết đến và thu hút sự quan tâm từ độc giả và những người có ảnh hưởng trong ngành văn học. Điều này mở ra nhiều cơ hội mới, như được xuất bản nhiều hơn, được tham gia vào các dự án văn học quan trọng và xây dựng mạng lưới các tác giả và các chuyên gia trong ngành. Đương nhiên, đó đồng thời cũng là áp lực.

Theo anh, đâu là những nét độc đáo của cuốn Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời khiến tác phẩm được giới chuyên môn cũng như những người yêu văn học đánh giá cao?

- Tôi nghĩ trước hết là chủ đề. Đó là một giả thuyết độc đáo. Tôi là người có may mắn được sống bôn ba, qua lại cả chốn chợ đời lẫn chốn cửa quan. Tôi rất bị ấn tượng khi thấy chúng ta sống quá khác nhau. Cùng được sinh ra và tạo hoá ban cho thân thể, nhưng người có đời sống êm ấm, kẻ thì ngu ngơ, bế tắc. Tôi thử đặt giả thuyết nếu tạo hoá bắt chúng ta có hai thân thể, hai cuộc đời thì sao.

Nhưng như thế thì chưa đủ. Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời là một câu chuyện có đủ những khoảng trống lớn để bạn đọc cùng suy tư, cùng tưởng tượng. Phong cách viết linh hoạt, đổi giọng văn liên tục một cách cố ý, dồn nén cảm xúc và bùng nổ vào những thời điểm quan trọng. Đó là những ưu điểm kỹ thuật mà các nhà chuyên môn có đánh giá, nhận xét cho cuốn sách này.

Đức Anh phát biểu trong buổi Tổng kết và bế mạc trại sáng tác cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện ngắn đề tài "Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống". (Ảnh: NVCC)

Tại sao anh lại chọn thể loại trinh thám để chinh phục độc giả? Từ Tường lửa (2019) tới Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời, cách viết của anh có nhiều thay đổi?

- Tiểu thuyết khác với mọi thể loại: Ta phải tư duy nó như một thế giới riêng. Vậy bạn cần đủ tỉnh táo, đủ khả năng bao quát, lại còn phải lôi kéo được độc giả đọc hết. Trong số những thể tài, không gì cung cấp những điều ấy hơn là văn học trinh thám. Cái khác ở Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời là tham vọng: Tôi muốn tác phẩm sống lâu trong lòng độc giả, ít nhất là số ít độc giả của tôi, thay vì đọc như một tác phẩm mua vui.

Nhiều nhà văn trinh thám trên thế giới có cuộc sống thoải mái khi những tác phẩm của họ thường lọt vào danh sách bán chạy, chứng minh sự hấp dẫn của thể loại này. Tại Việt Nam, doanh số phát hành các tác phẩm của anh có tích cực?

- Tương đối tích cực. Tôi tin rằng trong tương lai gần, nếu tôi tiếp tục bền bỉ, sẽ có những cuốn sách bán chạy. Độc giả trẻ rất sẵn sàng mua sách, khác với vài năm trước, miễn là bạn phải có tác phẩm đủ sức lôi cuốn, dự án truyền thông sạch sẽ và bài bản.

Theo anh, đâu là sự khác biệt của những nhà văn trẻ so với các tác giả gạo cội?

- Sự hài hước kín đáo. Các nhà văn gạo cội, mà đã được ghi nhận về tài năng, đều có sự hài hước kín đáo. Do lối nhìn của họ với cuộc đời vừa tha thiết hơn, vừa bao dung hơn. Nhà văn trẻ - và nhìn chung là những người còn ở tuổi hoa niên - thì thiên về cảm tính và sôi nổi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn sự từng trải thì là tuỳ vào may mắn và hoàn cảnh của mỗi người.

Anh có chia sẻ, sau khi nhận giải thưởng Tác giả trẻ, anh có nhiều tầng lớp độc giả hơn, bởi vậy cũng có những thay đổi trong kế hoạch sáng tác. Anh có thể chia sẻ những dự định của mình trong thời gian tới?

- Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao bạn đang ngồi ở đây, mà không phải là người khác, đáng lẽ ra số phận của bạn đã khác đi rồi. Có bao nhiêu bàn tay đã nắn cuộc đời bạn, hữu hình thì là gia đình, vô hình thì là văn hoá, lịch sử? Tôi cứ suy ngẫm mãi điều này và tôi hiểu rằng không thể tìm hiểu cho thấu đáo nếu như tôi không... đầu tư cuộc đời vào một nghề nghiệp nào đó, chẳng hạn như kinh doanh.

Thực tế, tôi viết xong Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời vào tháng 10/2021, sau hai năm rưỡi đến nay tôi khởi nghiệp, kiếm tiền, sống, không sáng tác gì. Giờ mới là lúc tôi trở lại bàn viết, với nhiều sức mạnh và suy nghĩ chín chắn hơn. Trước hết, tôi sẽ thay đổi phong cách truyền thông, hướng tới lớp độc giả mới nhằm đảm bảo sách ra sẽ bán được, không gây khó khăn cho đơn vị làm sách. Sau đó, các tác phẩm sẽ có tính nghiên cứu cao hơn. Chúng ta có rất nhiều đề tài, câu chuyện bị bỏ quên trên đất nước mình. Chúng ta cũng còn rất nhiều câu hỏi cho hôm nay, cho tương lai đối chiếu với quá khứ. Một cuốn tiểu thuyết tham vọng hơn cũng như những cuốn truyện trinh thám giải trí tử tế hơn, hấp dẫn hơn sẽ là bước tiếp theo của tôi. Đó là hai cuộc đời văn chương tôi cùng sống.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!