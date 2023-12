Á hậu Hàn Quốc lần đầu lên tiếng về việc làm dâu nhà tài phiệt vì tiền

Ngày 7/12, một bài báo viết về cuộc hôn nhân quá khứ của Go Hyun Jung bất ngờ được chia sẻ. Theo đó, người đẹp khẳng định, cô đến với doanh nhân Chung Yong Jin xuất phát từ tình yêu.

"Chúng tôi hẹn hò được 2 năm. Tôi kết hôn khi 22 tuổi và bạn đời của tôi 25 tuổi. Vì chúng tôi còn trẻ nên tôi không hiểu việc trở thành con dâu nhà tài phiệt có gì đặc biệt. Khi tôi cưới anh ấy, có nhiều người nói tôi đến với anh ấy vì tiền chứ không phải vì tình yêu", người đẹp sinh năm 1971 nhớ lại.

Go Hyun Jung và chồng doanh nhân, Chung Yong Jin, từng có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm (Ảnh: Naver).

Trước nghi vấn kết hôn vì tiền, Go Hyun Jung nhận định, cô thực sự yêu chồng cũ và đã chấp nhận hy sinh sự nghiệp vì tình yêu. "Tôi thực sự yêu anh ấy. Anh ấy có khiếu hài hước tinh tế. Anh ấy là người tốt. Anh ấy không hề tự mãn về việc mình sinh ra trong gia đình giàu có. Anh ấy vui tính và chúng tôi khích lệ nhau tốt lên. Tôi muốn có thật nhiều con với anh ấy. Tôi thích anh ấy đến mức đã giải nghệ vì gia đình", cô nói.

Giải thích lý do hôn nhân đổ vỡ, Go Hyun Jung cho rằng, việc kết hôn khi còn trẻ là một hạn chế. "Nếu tôi tìm hiểu nhiều hơn và gặp anh ấy khi tôi trưởng thành, tôi nghĩ mình đã có thể đáp ứng được kỳ vọng, nhưng tôi nghĩ lúc đó tôi không thể làm được", Go Hyun Jung chia sẻ.

Trong quá khứ, cuộc hôn nhân 8 năm của Go Hyun Jung và Chung Yong Jin từng là tâm điểm truyền thông xứ Hàn. Mỹ nhân xứ Hàn bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Hyun Jung bất ngờ ngừng đóng phim, trở thành con dâu của một gia đình tài phiệt nổi tiếng tại Hàn Quốc vào năm 1995. Chồng cũ của cô là Chung Young Jin, Phó Chủ tịch của tập đoàn Shinsegae, cháu trai Chủ tịch Samsung - Lee Byung Chul.

Go Hyun Jung tình cờ gặp Chung Young Jin ở New York (Mỹ). Doanh nhân họ Chung bị vẻ đẹp ngọt ngào của cựu Á hậu Hàn Quốc mê hoặc. Không lâu sau lần gặp đầu tiên, họ bắt đầu hẹn hò và tiến tới hôn nhân.

Go Hyun Jung ly hôn rồi quay trở lại làng giải trí (Ảnh: Sina).

Sau đám cưới, Go Hyun Jung rời xa làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình. Nhiều đồng nghiệp từng thừa nhận ghen tị với Go Hyun Jung khi cô trở thành con dâu của một trong những gia tộc giàu có tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau 8 năm kết hôn và sinh 2 con, Go Hyun Jung bất ngờ đệ đơn xin ly hôn.

Cuộc hôn nhân của Go Hyun Jung cũng dần được hé lộ. Theo đó, nữ diễn viên không được gia đình chồng cũ coi trọng. Nguyên nhân được cho là do xuất thân thường dân của nữ diễn viên.

Gia tộc giàu có luôn có cách cô lập và tạo bức tường ngăn cách với Go Hyun Jung. Nữ nghệ sĩ bị đối xử như người giúp việc dù đã sinh con.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân, Go Hyun Jung nhận được khoản bồi thường trị giá 1,5 tỷ won (27 tỷ đồng) cùng lời cam kết từ bỏ quyền nuôi con. Nhiều năm qua, cô không được gặp các con.

Hậu ly hôn, Go Hyun Jung nhanh chóng quay trở lại giới giải trí, nỗ lực giành lại danh tiếng đã mất. Giải thích lý do trở lại đóng phim, Go Hyun Jung cho biết, cô xuất hiện thường xuyên trên truyền hình với mong muốn các con được nhìn thấy mẹ.

Nữ diễn viên 52 tuổi giờ chọn cuộc sống độc thân, tập trung phát triển sự nghiệp (Ảnh: Vogue).

Năm nay, Go Hyun Jung có sự trở lại ấn tượng trong dự án phim truyền hình Mask Girl (Cô gái đeo mặt nạ). Cô thừa nhận may mắn khi nhận được vai chính trong một tác phẩm đen tối, khác hẳn với những vai diễn tinh tế, sang trọng trước đây.

"Tôi thích những tác phẩm thuộc thể loại đen tối. Nhưng tôi thường không có nhiều cơ hội thể hiện con người thật của mình trong đời sống riêng tư và cũng chưa bao giờ chia sẻ suy nghĩ của mình một cách công khai. Nên tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện thể loại như vậy", cô nói với tờ Korea Times.

Ngoài công việc một diễn viên, Go Hyun Jung còn trở thành một nhà sản xuất, kinh doanh bất động sản, xuất bản sách và làm giảng viên đại học. Ở tuổi 52, Á hậu Hàn Quốc lựa chọn cuộc sống độc thân và tập trung cho sự nghiệp. Sau khi ly hôn, cô chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm nào.

Khi được hỏi về những biến cố trong cuộc đời, cô đáp: "Nếu bạn sinh ra trong một thế giới quá hoàn hảo, không có bất cứ đau đớn nào, điều đó chẳng phải nhàm chán sao?".