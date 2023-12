Nhà báo Lại Văn Sâm khiến ai cũng phì cười khi dắt bò đi bán

Trong Có hẹn cùng thanh xuân phát sóng 21h15 ngày 10/12 trên kênh VTV3, "biệt đội siêu ngầu" gồm nhà báo Lại Văn Sâm, NSND Hồng Vân, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thanh Thủy vầ nhà ngoại giao Lại Ngọc Đoàn tiếp tục gây bất ngờ tại điểm đến Hà Giang. Nhiều thử thách "lần đầu tiên" xảy ra vốn gắn với những người trẻ ưa mạo hiểm như đua xe Go Kark, xe máy đổ đèo. Các nhân vật ở độ tuổi ông bà trải nghiệm những việc mà họ chưa từng nghĩ tới: dắt bò ra chợ phiên và trực tiếp… bán bò.

Các nhân vật của "biệt đội siêu ngầu" thử thách với trò lái xe Go Kark. Ảnh: NSX

Thử thách "Lái xe an toàn" trao cho 5 nhân vật cơ hội lái độc lập, đua hết mình khi mỗi người được sở hữu một chiếc xe. Sau màn đua xe địa hình tại Hội An, nhà báo Lại Văn Sâm đầy hào hứng đón nhận thử thách mới mẻ này dù đây vẫn là lần đầu tiên ông ngồi xe Go Kark.

Tinh thần của "biệt đội siêu ngầu" có chút dao động khi nghệ sĩ Kim Tử Long có kinh nghiệm lái xe hơi từ năm 18 tuổi nên chưa đua đã tin chắc mình thắng, ngược lại NSND Hồng Vân nhanh chóng "chấp nhận nhục", bởi mới nhìn thấy bộ trang phục nai nịt như siêu anh hùng, nón bảo hiểm chụp quanh đầu đã phát hoảng, mồ hôi chảy ròng ròng bên trong.

Màn trình diễn thời trang đua xe đưa 5 thành viên trải qua những giờ phút thư giãn song phần đua xe diễn ra lại đầy kịch tính. Người gây bất ngờ lớn nhất trên đường đua chính là nhà báo Lại Văn Sâm với phong thái lái xe được các tay đua khác hết lời khen "ngầu". Ông hồ hởi chia sẻ: "66 năm cuộc đời lần đầu tiên tham gia cuộc đua công thức 1".

Tay đua có phong thái thư thả ngắm hoa ngắm bướm - NSND Hồng Vân bày tỏ: "Gần 60 năm cuộc đời mới biết thế nào là cầm vô lăng!". Nàng thơ Thanh Thủy cũng 61 năm chưa bao giờ chơi trò cảm giác mạnh, sợ xe, khao khát được lái xe, nay được thử phấn khích nhưng chốt lại… "Thử thế được rồi!".

Các đội chơi thử thách đi xe máy đổ đèo ở Hà Giang. Ảnh: NSX

Nhà báo Lại Văn Sâm thử thách làm nông dân đi bán bò

Tinh thần hết mình, sẵn sàng nhận thử thách mới được nâng cao là thế, song 5 thành viên của "biệt đội siêu ngầu" đều lo lắng trước nhiệm vụ mới mang tên "Bò bí bo". Lần đầu tiên, nghệ sĩ Thanh Thủy được ghép cặp với nhà báo Lại Văn Sâm, đồng nghĩa với việc nghệ sĩ Hồng Vân nương bóng của nhà ngoại giao Lại Tự Đoàn và nghệ sĩ Kim Tử Long.

Mặc dù cả 5 nhân vật trải nghiệm đều hào hứng chia sẻ tuổi thơ gắn với đồng quê, nhiều người từng cưỡi bò, cưỡi trâu song 10 phút để làm quen với hai "người bạn đồng hành" lại diễn ra không chút dễ dàng.

Nếu như con "Bé yêu" của đội "Nước Sâm" khá thuần tính, thậm chí còn đáp lại lời gọi thì con "Giai sung" của đội "Hai ông một bà" có vẻ hung hăng mỗi khi nghe tiếng phụ nữ. Nghệ sĩ Hồng Vân luôn miệng cằn nhằn: "Tôi bỏ cuộc", "Tuổi già sức yếu thử thách kiểu này đúng là đánh đố nhau", song chị vẫn luôn là thủ lĩnh ngầm của nhóm, từ việc lựa chọn hướng đi ra chợ phiên cho đến tuyệt chiêu tìm đường đi tắt tới chợ.

Nhà báo Lại Văn Sâm thử thách làm nông dân dắt bò ra chợ phiên bán. Ảnh: NSX

Lần đầu tiên đến phiên chợ bò Mèo Vạc để… bán bò, cả hai đội đều có những "mánh" riêng. Nghệ sĩ Thanh Thủy nhanh tay mượn loa oang oang chào hàng, thu hút đông người tới xem bò; trong khi nghệ sĩ Kim Tử Long nhỏ nhẹ rỉ tai thuyết phục khách mua "con bò rất… đẹp trai!". Thử thách này cũng cho thấy tài năng kinh doanh của hai nghệ sĩ Hồng Vân và Kim Tử Long với phần xử lý đầy linh hoạt và mát tay.

Không chỉ mang tới những phần thử thách có một không hai dành cho 5 người chơi ở độ tuổi ông bà, Có hẹn cùng thanh xuân cho thấy các nhân vật vượt qua nỗi sợ và bứt phá vượt lên chính mình khi có những người bạn thân thiết kề bên. Nghệ sĩ Kim Tử Long ngưỡng mộ nghệ sĩ Hồng Vân khi dám thử thách đua xe Go Kart, nghệ sĩ Thanh Thủy sợ tốc độ, nhà báo Lại Văn Sâm sợ độ cao song sẵn sàng đón nhận thử thách "Xe máy đổ đèo".

Người dân bao quanh khi phát hiện ra các nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: NSX

Một điểm nhấn xuyên suốt trong các tập của Có hẹn cùng thanh xuân là sự xuất hiện của những người trẻ trên các chặng hành trình. Khách mời của điểm đến Hà Giang là ban nhạc Bức tường, họ vừa có sự quen biết với các nhân vật trải nghiệm, vừa gắn bó với những cung đường phượt tuyệt đẹp ở đây. Cùng với đó là một vị khách mời đặc biệt trải qua hành trình 10.000 km, 4 ngày đi đường để có được 2 ngày trải nghiệm quý giá trong chương trình.

Trailer "Có hẹn cùng thanh xuân" tập 8. Clip: NSX

Những bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tượng. Những ngạc nhiên thán phục khi nhân vật trải nghiệm lớn tuổi vượt qua những cung đường đèo dốc, dám chấp nhận mọi thử thách "lần đầu tiên" mà chương trình đưa ra. Dám dấn thân, dám chấp nhận thử thách, dám bước đến đích…, tập 8 Có hẹn cùng thanh xuân (21h15 chủ nhật 10/12/2023) tiếp tục mang tới nhiều nụ cười và giọt nước mắt ở chặng Hà Giang.