Á hậu Kim Duyên thi Miss Universe 2021 ở đâu khi thời gian tổ chức thay đổi?

Theo Bộ trưởng Bộ Du lịch Costa Rica xác nhận với truyền thông, Miss Universe 2021 vẫn sẽ được tổ chức ở thành phố San Jose. Tuy nhiên, cuộc thi sẽ bị đẩy lùi thời gian tổ chức sang tháng 1/2022.



Các diễn đàn sắc đẹp quốc tế liên tục cập nhật thông tin về Miss Universe 2021.

Đáng chú ý, người dẫn dắt Miss Universe 2021 là MC Steve Harvey và Miss Universe Costa Rica 2018 Nathalia Carvajal. Bộ ba hoa hậu của Miss Universe sẽ đảm nhận vai trò MC hậu trường là: Olivia Culpo (2012), Pia Wurtzbach (2015), Catriona Gray (2018).

Trước đó, đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe ở Việt Nam công bố Á hậu Kim Duyên sẽ là đại diện Việt Nam tiếp theo đến với cuộc thi sắc đẹp uy tín này. Hiện tại, Kim Duyên đang trong quá trình rèn luyện kỹ năng catwalk, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với hy vọng có thể mang về thành tích cao.

Á hậu Kim Duyên là đại diện Việt Nam đến với Miss Universe 2021.

Trên chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology nhanh chóng cập nhật thông tin của đại diện Việt Nam đến người hâm mộ. Chuyên trang đăng tải loạt ảnh ấn tượng của Á hậu Kim Duyên kèm theo lời giới thiệu: "Cô gái 25 tuổi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, từng là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 sẽ đại diện cho quốc gia Đông Nam Á trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần tiếp theo".

Đọc được bài đăng, Kim Duyên gửi lời cảm ơn: "This is truly my honor! Thank you Missosology for helping people get to know me better! I will try for Miss Universe 2021 and make my Vietnam proud" (Tạm dịch: Đây là niềm tự hào của tôi. Cảm ơn Missosology đã giúp mọi người hiểu hơn về tôi. Tôi sẽ cố gắng tại Miss Universe 2021 và làm cho đất nước Việt Nam của tôi tự hào).

Thông tin và hình ảnh của Á hậu Kim Duyên được Missosology chia sẻ trên trang fanpage chính thức.

Dưới bài đăng của Missosology, khán giả quốc tế dành nhiều lời khen ngợi cho đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Miss Universe. Nhiều người dự đoán với ngoại hình quyến rũ và khả năng của mình, Kim Duyên sẽ là đối thủ "đáng gờm" với những thí sinh tham gia cuộc thi.