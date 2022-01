Á hậu Kim Duyên: Tôi mong người dân khó khăn có Tết Nhâm Dần đủ đầy

Tết Nguyên đán 2022 đang cận kề, Á hậu Kim Duyên trở về quê hương Cần Thơ sau khi kết thúc hành trình tại cuộc thi Miss Universe 2021 (Hoa hậu Hoàn vũ) với thành tích Top 16 chung cuộc. Trong lần trở về quê hương này, Kim Duyên đã tổ chức hoạt động từ thiện dịp cuối năm. Chia sẻ với PV Dân Việt , cô xúc động khi nhận được tình cảm yêu thương và sự chào đón nồng nhiệt của người dân lẫn khán giả quê nhà.

"Năm 2021 thực sự là một năm khó khăn với bà con khi không thể lao động, sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh. Một năm không may mắn khi kinh tế gia đình chịu nhiều ảnh hưởng và thiếu thốn khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của bà con, tôi chỉ mong có thể hỗ trợ bà con phần quà nhỏ. "Của ít lòng nhiều" hy vọng sẽ giúp bà con đón Tết Nhâm Dần đủ đầy và ấm no hơn", Á hậu Kim Duyên bày tỏ.

Á hậu Kim Duyên: "Của ít lòng nhiều, tôi mong người dân khó khăn có Tết Nhâm Dần đủ đầy". (Ảnh: )Nghĩa Ngô

Được biết, Á hậu Kim Duyên đã trao tặng hơn 250 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng cho người dân tại Thới Lai, Cờ Đỏ và Nhà thờ Fatima Rạch Súc ở Cần Thơ. Người đẹp chia sẻ, đây là số tiền cô tiết kiệm và tự tổ chức chuyến đi từ thiện lần này đã được cô ấp ủ từ lâu.

"Chương trình từ thiện trong những ngày cuối năm 2021 cũng là lời tri ân, lời cảm ơn chân thành của tôi đến với người dân quê hương đã luôn yêu thương và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua", Á hậu Kim Duyên chia sẻ với Dân Việt .

Không còn là một cô gái lộng lẫy trên sân khấu, Kim Duyên mặc trang phục giản dị, mộc mạc khi đi từ thiện tại quê hương Cần Thơ. (Ảnh: Nghĩa Ngô)

Cô dành lời thăm hỏi, động viên và chúc Tết đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Nghĩa Ngô)

Á hậu Kim Duyên cho biết thêm, cô sẽ dành thời gian bên gia đình để đón chào Tết Nhâm Dần 2022 với nhiều dự định trong tương lai. Đề cập đến những dự án trong năm mới, Kim Duyên tiết lộ, cô sẽ tiếp tục gây quỹ cho "Quỹ lan tỏa yêu thương" để tạo điều kiện và giúp đỡ các trẻ em được đến trường bên cạnh những kế hoạch công việc và dự án mới sẽ được cô triển khai trong thời gian tới.



Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (sinh năm 1995) sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật 1,73 m và số đo ba gợi cảm vòng 83-62-89 cm. Người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014.

Cô tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Stamford Raffles (Singapore). Năm 2019, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, giành ngôi Á hậu 1. Cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2021.

Chung kết Miss Universe 2021 đã diễn ra tại Israel vào lúc 7 giờ (theo giờ Việt Nam ) ngày 13/12. Kết quả, Á hậu Kim Duyên - Đại diện Việt Nam dừng chân tại Top 16. Chủ nhân của vương miện Miss Universe 2021 là người đẹp Harnaaz Sandhu (21 tuổi) - đại diện Ấn Độ.