Á hậu Phương Nga bật khóc vì màn cầu hôn lãng mạn của Bình An dịp Valentine

Tối 13/1, diễn viên Bình An bất ngờ cầu hôn Á hậu Phương Nga tại một nhà hàng ở Hà Nội. Sự kiện có sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và những người bạn thân thiết của cả hai chứng kiến.

Theo một người bạn thân của cặp đôi tiết lộ, Á hậu Phương Nga đã bật khóc vì xúc động trong giây phút được bạn trai cầu hôn. Trước đó, nam diễn viên Bình An đã bí mật chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối cầu hôn lãng mạn. Khi nền nhạc ca khúc "Beautiful In White" vang lên, nam diễn viên ngỏ lời cầu hôn Á hậu Phương Nga. Diễn viên Bình An cũng đã khóc khi bạn gái đồng ý cùng anh tiếp tục chặng đường phía trước.

Á hậu Phương Nga bật khóc vì màn cầu hôn lãng mạn của diễn viên Bình An dịp Valentine 2022. (Ảnh: FBNV)

Đăng tải bức ảnh cầu hôn Á hậu Phương Nga dịp Valentine 2022, diễn viên Bình An gửi lời cảm ơn bạn gái đã hơn 4 năm đồng hành cùng anh. "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em đồng ý làm vợ của anh chứ?", nam diễn viên viết.

Chia sẻ với Dân Việt sau màn cầu hôn của bạn trai, Á hậu Phương Nga cho biết, cô khóc vì xúc động khi bạn trai cầu hôn vào dịp Valentine. Đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên nam diễn viên Bình An, Á hậu Phương Nga bày tỏ: "Em đồng ý".

Màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi Bình An - Phương Nga dịp Valentine đã nhận được lời chúc phúc lần lượt từ Á hậu Thụy Vân, Á hậu Kiều Loan, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Hà Kiều Anh, "Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung và đông đảo người hâm mộ: "Đợi siêu đám cưới"; "Chúc mừng hạnh phúc chị Phương Nga!"; "Tướng phu thê là có thật"; "Chúc mừng em gái!"; "Ngày mai trong đám xuân xanh ấy/ Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"...

Diễn viên Bình An cầu hôn Á hậu Phương Nga vào tối qua (13/2). (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An bắt đầu hẹn hò từ khoảng năm 2018, thời điểm Phương Nga thi Hoa hậu Việt Nam. Đến dịp Valentine năm 2019, cặp đôi chính thức công khai chuyện tình cảm. Sau đó, Phương Nga - Bình An thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, chương trình lớn nhỏ. Cả hai người cũng không ngại bày tỏ tình yêu thông qua trang cá nhân.

Gần đây nhất, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, diễn viên Bình An gây chú ý khi đăng tải ảnh bạn gái chụp cùng mẹ ruột kèm dòng trạng thái: "Bạn Bùi Phương Nga cười hơi tươi". Trong bức ảnh được chia sẻ, người đẹp cùng mẹ nam diễn viên ngồi chung gần gũi.

Sau màn cầu hôn lãng mạn, Phương Nga - Bình An được dàn sao Việt và người hâm mộ mong chờ cả hai sớm về chung một nhà. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về bạn gái, diễn viên Bình An cho biết, anh yêu Phương Nga vì nụ cười tỏa nắng trong lần đầu tiên gặp gỡ. Trong suốt quá trình tìm hiểu, hẹn hò, cặp đôi cũng hé lộ việc đã chia sẻ với nhau từ công việc, cuộc sống và thường nhường nhịn nhau nên ít khi cãi vã, giận hờn.

"Khi có Bình An, mọi thứ vui hơn nhiều. Tôi có người cùng trò chuyện, đi ăn, đi chơi, xem phim. Ở cạnh nhau, chúng tôi vô tình tạo nên một thứ hoàn chỉnh, bổ sung lẫn nhau. Trong 6 tháng đầu yêu, chúng tôi không cãi nhau lần nào. Sau này cũng có giận dỗi, nhưng sau tất cả, hai đứa vẫn ngồi lại nói chuyện", Á hậu Phương Nga cho hay.