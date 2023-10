Á quân Rap Việt mùa 3 khuấy động đêm nhạc chào mừng tân sinh viên

Tối 13/10 vừa qua, rapper 24k.Right đã xuất hiện tại đêm nhạc hội chào tân sinh viên của Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chương trình là chặng cuối cùng của chuỗi hoạt động chào tân sinh viên mang tên "Nhật ký 20 - 2023: INFINITY". Với hàng loạt các sự kiện đồng hành, BTC mong muốn truyền tải tới các tân sinh viên thông điệp về một hành trình mới: "Trưởng thành bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Bởi hành trình ấy không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có sự kết thúc".

Rapper 24k.Right khuấy động không khí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: BTC)

Góp mặt tại chương thứ 3: If I Will của phần Hội, rapper 24k.Right khuấy động không khí và làm nóng sân khấu với các ca khúc được nhiều khán trẻ yêu mến: "Bao giờ lấy vợ", "Từ A đến Z". Với chất giọng đặc trưng, phong cách thời trang cá tính cùng những sáng tạo trong âm nhạc, Á quân cuộc thi Rap Việt 2023 chiếm được cảm tình của nhiều khán giả tham dự chương trình. Anh cho biết mình vô cùng hứng khởi khi được biểu diễn và hòa mình trong không khí trẻ trung, sôi nổi của các sinh viên báo chí, truyền thông. 24k.Right cũng hi vọng những tân sinh viên sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp trong 4 năm thanh xuân của mình tại trường đại học.

24k.Right nhiệt tình giao lưu, chia sẻ với các tân sinh viên. (Ảnh: BTC)

Tham dự chương trình Hồng Ngọc, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: "Rapper 24k.Right thực sự đã "đốt cháy" sân khấu. Tôi rất thích cách anh ấy giao lưu, trò chuyện. Chương trình là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình thanh xuân của tôi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền". Trong khi đó, Trọng Lân (18 tuổi, Hà Nội) bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước những hoạt động chào đón mà nhà trường và các thế hệ sinh viên đi trước dành cho những sinh viên mới. "Đây là động lực để chúng em tiếp tục cố gắng phấn đấu, phát huy truyền thống của nhà trường, khẳng định được giá trị của con người Việt Nam trong thời kỳ mới".

Những năm gần đây, các hoạt động chào đón tân sinh viên diễn ra một cách bài bản, sáng tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng như nhiều trường đại học trong cả nước. Không ít nghệ sĩ Việt như Bùi Anh Tuấn, MONO, Hoàng Dũng cũng từng xuất hiện tại các sự kiện này.