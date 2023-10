Thủ khoa ngành, Á khoa Trường ĐH Ngoại thương: Học ngành "hot", chưa ra trường đã làm ở công ty lớn

Thủ khoa ngành của Trường Đại học Ngoại thương với điểm cao chót vót

Từng là học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Minh Trang, tiếp tục ghi danh vào Khoa Kinh tế Quốc tế, ngành Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương và tốt nghiệp với thành tích xuất sắc: GPA 3.98/4. Với điểm số này, Trang trở thành Á khoa trường và thủ khoa đầu ra Khóa 1, Chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương.

Trước đó, Trang bỏ túi cho mình loạt thành tích đáng nể khác như Giải Nhì cấp Quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOS World Championship) 2022; Giải Ba cấp Quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOS World Championship) 2021; 2 lần nhận Bằng khen từ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Sinh viên tiêu biểu trường Đại học Ngoại thương năm học 2019-2020.

Nguyễn Minh Trang, Thủ khoa ngành, Á khoa Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC

Và cô cũng giành nhiều học bổng khác như Học bổng Khuyến khích học tập của trường cả 7 học kỳ từ năm học 2019-2023; Học bổng của một số doanh nghiệp; Giải Best Paper của Hội thảo International Conference on Innovation and Integration for Development (VIID) 2022; Trưởng ban Xây dựng con người & Phát triển cộng đồng của tổ chức ASEAN-Australia Strategic Youth Partnership, được tài trợ bởi chính phủ Úc; Từng tham gia hỗ trợ Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844) của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Trang tiết lộ bí quyết: "Khi học đại học, em nghĩ nên phát huy thế mạnh của mình và có kế hoạch trau dồi những kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai nhưng mình hiện tại chưa làm tốt, từ đó phát triển các kỹ năng đó thông qua việc học. Với cá nhân em khi bắt đầu vào đại học, em cảm thấy mình thoải mái hơn với các phần về tư duy logic và nhìn bức tranh toàn cảnh, mặt khác còn thiếu một chút về sự sáng tạo, tỉ mỉ và các kỹ năng mềm về thuyết trình và giao tiếp. Do đó, em tận dụng thế mạnh bản thân với các môn học thiên về toán học và phân tích, bên cạnh việc tập trung rèn luyện sự tỉ mỉ thông qua việc đọc và nghiên cứu khoa học, cũng như đặt mục tiêu trở thành người thuyết trình cho các bài tập nhóm.

Một điều quan trọng khác là em may mắn có nhóm bạn rất cầu tiến và nỗ lực, các bạn đã cùng em học tập, giải thích cho em những điều em chưa hiểu, cùng em trải qua rất nhiều bài tập nhóm lớn nhỏ, và truyền cảm hứng để em không ngừng cố gắng trong việc học dù có những khoảnh khắc mỏi mệt và áp lực trong quá trình học.

Với ngoại ngữ, em được ở trong môi trường nơi các bạn đều có đam mê với ngoại ngữ, cũng như có cơ hội đi trao đổi tại trường trung học Kobe tại Nhật Bản để hiểu thêm về văn hóa nước Nhật và để thêm tự hào với ngôn ngữ mình đang học trong thời gian học cấp 3. Qua đó em nghĩ rằng để theo đuổi một ngôn ngữ, việc có sự yêu thích nhất định với văn hóa của đất nước đó cũng như việc thường xuyên đặt mình trong môi trường sử dụng ngôn ngữ đó như một thói quen là nên có".

Nữ sinh đa tài, ham học hỏi

Không chỉ giỏi ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, đào sâu về kinh tế ở đại học mà Trang còn giỏi cả tin học và từng đạt một số giải thưởng lớn. Trang chia sẻ: "Em có cơ hội đi thực tập tại một công ty start-up khi mới vào năm 1 nên em đã có cơ hội thử sức với nhiều vị trí khác nhau từ Marketing, Phát triển sản phẩm và sau đó là Phân tích dữ liệu. Để thực hiện được công việc đó đòi hỏi em cần có kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm tin học và lập trình để thực hiện các bài toán phân tích người dùng. Từ đó em bắt đầu tự học các phần mềm cũng như tham gia chương trình đào tạo về Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh của trường.

Trang được vinh danh thủ khoa xuất sắc của thủ đô Hà Nội. Ảnh: NVCC

Em nhận ra giỏi ngoại ngữ giúp em có nhiều cơ hội tiếp cận kiến thức về công nghệ, thông qua việc tham gia các khóa học online và đọc tài liệu bằng tiếng Anh, cũng như tham gia rất nhiều diễn đàn online về công nghệ và tin học. Bên cạnh đó, cơ hội được áp dụng trực tiếp những kiến thức mình đã học vào công việc giúp em thấy được ý nghĩa và giá trị của những kiến thức đó, để em có thêm động lực tiếp tục học và học nhiều hơn nữa".

Ngay từ năm 3, Trang đã xin làm việc và trở thành nhân viên chính thức trong bộ phận Phát triển Doanh thu, thuộc phòng Kế hoạch & Phân tích tài chính ở công ty thương mại điện tử lớn. Với Trang, việc đi làm sớm khá thuận lợi cho công việc: "Yêu cầu và kỳ vọng dành cho nhân viên chính thức có sự khác biệt khá lớn so với các bạn thực tập sinh, do đó việc đi làm tương đối sớm giúp em sớm có cơ hội được trau dồi các kỹ năng mềm để làm việc với đa bên và có sự chủ động khi trở thành người tham gia chịu trách nhiệm kiểm soát nguồn doanh thu của công ty".

Trang chia sẻ thêm: "Nhiệm vụ của em là tìm kiếm cơ hội tăng trưởng doanh thu cho công ty, trong khi vẫn đảm bảo sứ mệnh là kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp, người bán hàng nhỏ và vừa đưa sản phẩm tới mọi miền đất nước Việt Nam. Em nhận thấy sức mua của người mua hàng online tại Việt Nam đang tiếp tục tăng lên mạnh mẽ kể cả khi Covid-19 đã kết thúc, đặc biệt ở nhóm sản phẩm không thiết yếu".

Nói về kế hoạch sắp tới, Trang cho hay dự định trau dồi thêm kiến thức mình thông qua việc tự học cũng như cố gắng làm tốt công việc của mình tại công ty. Bên cạnh đó, Trang cũng có dự định sẽ tiếp tục học lên cao hơn nữa về ngành Tài chính của mình đang theo đuổi.