Theo Page Six, cảnh sát đã tìm thấy lon khí nén và lọ thuốc trong phòng tắm của Aaron Carter - nơi phát hiện thi thể của nam ca sĩ vào ngày 5/11. Những thứ này cũng xuất hiện trong phòng ngủ của anh.

Trên trang cá nhân, anh đăng tải bài viết cuối cùng hôm 30/10 nhân dịp Halloween: "Hôm nay thật đẹp trời! Hãy luôn biết ơn cuộc sống. Hãy tử tế với nhau và có một dịp lễ an toàn! Nếu có con cái bên cạnh dịp Halloween, bạn sẽ biết bản thân không cô đơn".

Theo các nguồn tin, cái chết của Aaron Carter nhiều khả năng có liên quan đến chất kích thích và tiền sử chấn thương tâm lý nặng nề của nam ca sĩ. Trước khi mất 3 ngày, Aaron Carter bị cảnh sát nghi ngờ lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, anh vượt qua các bài thử về nồng độ chất kích thích. Sau đó, anh viết trên Instagram: "Khi bạn làm điều đúng, bạn sẽ không gặp phiền toái. Hãy tiếp tục làm những điều đúng đắn".

Aaron Carter cảm ơn cuộc sống trước khi qua đời

Aaron Carter. (Ảnh: IT).

Năm 2019, Aaron từng tiết lộ chứng nghiện chất kích thích. Nam ca sĩ sa chân vào con đường này sau khi được chị gái Leslie Carter dẫn dắt từ sớm. Năm 2012, ở tuổi 25, Leslie đã qua đời vì dùng thuốc quá liều. Theo People, Aaron bị ám ảnh bởi cái chết của chị Leslie và bố Robert (qua đời ở tuổi 65 vì đau tim). Anh sử dụng ma túy vào những lúc tinh thần không ổn định.

"Tôi giữ kín bí mật với cả thế giới cho đến tận bây giờ", Aaron chia sẻ. Anh cho biết mình bắt đầu sử dụng ma túy năm 16 tuổi. Tuy nhiên, năm 23 tuổi mới là đỉnh điểm nghiện ngập của anh.

Ca sĩ, nhạc sĩ Aaron Carter đã mở màn cho Backstreet Boys trong một số chuyến lưu diễn cùng các buổi hòa nhạc và có một sự nghiệp solo thành công. Carter bắt đầu biểu diễn ở năm 7 tuổi và phát hành album đầu tay cùng tên vào năm 1997 khi mới 9 tuổi.

Album thứ hai của anh là "Aaron's Party (Come Get It)", được phát hành vào năm 2000 và đạt 3 giải bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ.

Anh sở hữu các đĩa đơn "I Want Candy", "Aaron's Party (Come Get It)" và "That's How I Beat Shaq". Sau khi phát hành album, Carter đã hỗ trợ Backstreet Boys, cũng như Britney Spears trong chuyến lưu diễn "Oops!… I Did It Again". Anh tiếp tục phát hành album phòng thu "Oh Aaron" vào năm 2001 và "Another Earthquake!" năm sau.

Nam ca sĩ thành danh từ khi còn nhỏ. (Ảnh: IT).

Carter sau đó chuyển sang thể loại rap và diễn xuất. Anh đã xuất hiện trên các chương trình bao gồm cả loạt phim hài "Lizzie McGuire" và xuất hiện lần đầu trên sân khấu Broadway vào năm 2001 với vai JoJo the Who trong "Seussical The Musical".

Nam ca sĩ đã xuất hiện trên chương trình truyền hình "Dancing With The Star"s của Mỹ vào năm 2009 và trong loạt phim thực tế "House Of Carters" của gia đình.

Năm 2019, Aaron gây ồn ào khi liên tục tiết lộ những bê bối của gia đình. Anh nói từng bị chị gái Leslie Carter (mất năm 2012) cưỡng hiếp lúc nhỏ. Trước đó, Nick Carter đâm đơn ra tòa, xin lệnh cấm Aaron đến gần gia đình vì em trai dọa giết vợ con anh.

Sau bê bối với các thành viên gia đình, Aaron thừa nhận mắc nhiều bệnh về tâm lý như trầm cảm, tâm thần phân liệt. Tháng 11/2019, nam ca sĩ phải nhập điều trị vì kiệt sức do chạy show quá nhiều.