“Ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc” bị "đào lại" ảnh để mặt mộc lên sân khấu sau khi lộ tin hẹn hò

Sau thành công của "Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu", Kim So Yeon nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả châu Á. Trong phim, Kim So Yeon đảm nhận vai Cheon Seo Jin – người phụ nữ kiêu ngạo, tham vọng và độc ác. Để có được điều mình muốn, Cheon Seo Jin không từ một thủ đoạn nào để hãm hại người khác. Thậm chí, cô còn hại cả cha ruột để chạm đến đỉnh cao danh vọng.

Kim So Yeon thể hiện vai Cheon Seo Jin trong "Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu".

Kim So Yeon thể hiện vai Cheon Seo Jin rất thành công khiến khán giả có ác cảm với nhân vật này ngay từ những thước phim đầu tiên. Trang Naver (Hàn Quốc) nhận định, nhân vật Cheon Seo Jin mưu mô, tính toán, thể hiện nhân cách xấu điển hình trong giới nhà giàu. Sau ngày "Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu" lên sóng, khán giả gọi Kim So Yeon là "Ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc".

Vừa qua, cư dân mạng xứ Hàn bất ngờ "đào lại" hình ảnh Kim So Yeon trong quá khứ gây xôn xao. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên trong một chương trình âm nhạc 5 năm trước – "King of Mask Singer 2016". Thí sinh tham gia "King of Mask Singer 2016" phải đeo mặt nạ để che giấu danh tính. Khi tháo bỏ mặt nạ, Kim So Yeon gây bất ngờ với gương mặt không trang điểm. Những hình ảnh nữ diễn viên để mặt mộc trên sân khấu khiến nhiều người bất ngờ.

Kim So Yeon để mặt mộc lên sân khấu ghi hình chương trình âm nhạc 5 năm trước.

Mới đây, Kim So Yeon đã lên tiếng giải thích lý do cô để mặt mộc khi ghi hình chương trình âm nhạc cách đây 5 năm. Kim So Yeon cho hay, trước ngày tham gia show, một phóng viên đã liên lạc với nữ diễn viên về việc công khai thông tin hẹn hò giữa cô và Lee Sang Woo. Kim So Yeon đề nghị lùi thời gian công bố thông tin một ngày để cô hoàn thành buổi ghi hình "King of Mask Singer 2016". Bởi, thông tin trên được công khai trước ngày ghi hình sẽ khiến cô lo lắng, khó hoàn thành phần thi.

Kim So Yeon một lần nữa tạo được tiếng vang với vai diễn Cheon Seo Jin trong "Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu".

Tuy nhiên, đúng ngày ghi hình, một trang báo khác đã công khai thông tin tình ái của Kim So Yeon. Kim So Yeon chia sẻ: "Thời điểm đó, chúng tôi hẹn hò chưa lâu nên không có nhiều chuyện để kể. Nhưng tôi thực sự thấy có lỗi vì đã xin nhà báo đó hoãn đưa tin. Tôi quyết định nói hết những gì xuất hiện trong đầu tôi cho người ấy". Vì bận trả lời báo chí Hàn Quốc về chuyện tình cảm trước giờ ghi hình nên không có thời gian trang điểm.

Kim So Yeon (sinh năm 1980) sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo cùng chiều cao mà nhiều cô gái mơ ước. Năm 14 tuổi, Kim So Yeon bất chấp sự phản đối của gia đình, tham gia một cuộc thi sắc đẹp và giành được danh hiệu cao nhất. Thành công này là bước đệm để Kim So Yeon bước vào showbiz.

Năm 1994, Kim So Yeon đảm nhận vai chính trong phim truyền hình "Dinosaur teacher". Thời điểm đó, cô mới 14 tuổi. Mặc dù không được đào tạo bài bản nhưng Kim So Yeon vẫn thuyết phục được nhiều nhà làm phim và khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên. Trong năm đó, Kim So Yeon được trao tặng giải thưởng "Diễn viên nhí xuất sắc" tại lễ trao giải SBS Drama Awards.

Thời gian sau, Kim So Yeon liên tục tham gia nhiều dự án phim truyền hình Hàn Quốc như: "Daughters of a Rich Family", "Reporting for Duty", "Open Your Heart", "Seven Spoons", "Yesterday"… Bên cạnh đó, Kim So Yeon còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, trở thành sao nhí đầu tiên ở Hàn Quốc thu về 100 triệu won nhờ việc làm người mẫu quảng cáo.

Thành công đến quá sớm khiến Kim So Yeon đối diện với áp lực dư luận. Không ít bậc phụ huynh không hài lòng khi thấy Kim So Yeon trang điểm và mặc những bộ đồ không phù hợp với độ tuổi. Họ cho rằng, nữ diễn viên là tấm gương xấu, tác động tiêu cực đến con trẻ. Đối diện với áp lực dư luận, bố mẹ Kim So Yeon không cho phép cô tiếp tục đóng phim. Vì thế, cô buộc phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Trong thời gian đó, nữ diễn viên tập trung cho việc học.

Năm 1998, "Ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc" tái xuất màn ảnh với một vai diễn trong sitcom "Soonpoong Clinic". Thời gian sau, cô tiếp tục được tin tưởng giao cho nhiều vai diễn khác. Đến 2020, Kim So Yeon một lần nữa tạo được tiếng vang với vai "ác nữ" trong "Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu".