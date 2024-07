Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái hỗ trợ khách hàng lập "tường lửa" sinh trắc học bảo vệ tài khoản

Từ 1/7, theo Quyết định số 2345 của NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng của NHNN, chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay. Tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực bằng sinh trắc học hoặc có thể dùng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, tài khoản VNeID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng.

Mục đích của việc phải xác thực khuôn mặt là bảo đảm chính chủ đang thực hiện giao dịch trên ngân hàng số. Công nghệ này giúp tăng cường bảo mật và an toàn cho tài khoản ngân hàng của khách hàng. Trường hợp kẻ gian dùng tài khoản của người khác để chuyển tiền, cơ quan công an sẽ nhanh chóng xác định được danh tính qua đối chiếu với thông tin trên CCCD gắn chip. Điều này đồng nghĩa với việc giao dịch của khách hàng - nhất là các giao dịch lớn (từ 10 triệu đồng/lần và 20 triệu đồng/ngày) đều được bảo vệ nghiêm ngặt hơn bởi đều phải do "chính chủ" tài khoản thực hiện. Đây được coi là một "cú hích" thúc đẩy toàn bộ hệ thống ngân hàng phải nghiêm túc hơn nữa trong việc xây dựng "tường lửa" bảo mật kiên cố bằng dữ liệu sinh trắc học.

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bắc Yên Bái từ ngày 1- 3/7, đã có hàng nghìn lượt khách hàng đến trực tiếp hội sở để được hỗ trợ cài đặt xác thực sinh trắc học. Để đảm bảo giao dịch thông suốt, kịp thời thu thập dữ liệu sinh trắc học theo quy định, Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái đã chỉ đạo Agribank Chi nhánh loại II, Phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc thông báo đến khách hàng việc triển khai thực hiện thu thập sinh trắc học trên dịch vụ Agribank Plus; chủ động phân công cán bộ trực tư vấn, hướng dẫn khách hàng cài đặt xác thực sinh trắc học trên dịch vụ Agribank Plus, kể cả thứ 7, chủ nhật. Cùng với đó, khuyến khích cán bộ, người lao động trong hệ thống tăng cường hỗ trợ khách hàng thực hiện thu thập sinh trắc học trên dịch vụ Agribank Plus thông qua gọi điện, nhắn tin, thông báo trên các nền tảng mạng xã hội...

Ảnh: PV

Có mặt tại quầy giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bắc Yên Bái, chị Nguyễn Mỹ Hà, trú tại phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) cho biết: "Do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên chuyển số tiền trên 10 triệu đồng mỗi giao dịch/ngày. Khi biết quy định của Ngân hàng Nhà nước về xác thực sinh trắc học, tôi đã đến Ngân hàng và được nhân viên Agribank hỗ trợ thu thập dữ liệu, cài đặt xác thực sinh trắc học để tăng lớp bảo mật tài khoản. Việc này giúp tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi giao dịch thanh toán trực tuyến".

Sau khi được hỗ trợ cài đặt xong, chị Trần Tâm Tư, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vui vẻ cho biết: "Tôi nhận được thông báo nên tới ngân hàng để được hỗ trợ cài đặt xác thực sinh trắc học. Tôi thấy giải pháp này tốt, giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong bối cảnh tình trạng tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng đang gia tăng".

Theo Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái, để thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước, đơn vị đã đầu tư nguồn lực công nghệ, nhân lực, tài chính để triển khai thu thập dữ liệu sinh trắc học và xác thực với dữ liệu dân cư quốc gia để đảm bảo tính chính xác của khách hàng.

Trao đổi với PV, Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái thông tin: "Để hỗ trợ khách hàng, tại quầy Chi nhánh đã trang bị thiết bị hỗ trợ thu thập sinh trắc học tại quầy tại tất cả các điểm giao dịch trực thuộc Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái. Qua quá trình triển khai thực hiện đến nay, Chi nhánh đã đáp ứng kịp thời việc thực hiện thu thập sinh trắc học, hỗ trợ đảm bảo giao dịch thông suốt cho các khách hàng trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Đến nay, số lượng khách hàng đã hoàn thành xác thực sinh trắc học để sẵn sàng thực hiện giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng theo Quyết định số 2345/QĐ- NHNN là trên 10 ngàn khách hàng".

Ảnh: PV



"Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại chi nhánh còn một số khó khăn, vướng mắc. Như đối với khách hàng đang dùng CMTND hoặc CCCD không gắn chíp gặp khó khăn do không thực hiện tại nhà được, mà phải ra điểm giao dịch để đước ngân hàng hỗ trợ. Đối với khách hàng có CCCD gắn chíp nhưng sử dụng điện thoại không hỗ trợ chuẩn kết nối không dây (NFC) cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện thu thập sinh trắc học" - Bà Nguyễn Thị Bích Huệ cho biết.

Có thể thấy, xác thực sinh trắc học là công nghệ hạn chế tối đa khả năng làm giả với tính năng an toàn và bảo mật cao nhất hiện nay. Các chuyên gia công nghệ cho rằng các biện pháp xác thực giao dịch truyền thống như mật khẩu và mã xác thực một lần (OTP) ngày càng dễ bị tấn công. Trong khi đó, xác thực bằng sinh trắc học, có những đặc điểm độc nhất của mỗi người, hoàn toàn có thể hạn chế tối đa khả năng làm giả, gian lận của đối tượng xấu. Giải pháp này cho phép cơ quan quản lý, tổ chức cung cấp dịch vụ xác định được chính xác chủ tài khoản, người thực hiện giao dịch, người thụ hưởng. Điều này không chỉ bảo vệ tài khoản của khách hàng mà còn giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro gian lận.