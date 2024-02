Agribank Chi nhánh Cần Thơ II chung tay vì người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024

Sáng 3/2, ông Trương Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Cần Thơ II, cho biết: Trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội của Agribank "Chung tay vì người nghèo", vào các ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2024, Agribank Chi nhánh Cần Thơ II đã trao tặng 800 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng), tổng giá trị là 400 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Tân An, An Hòa, An Bình (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và các xã trên địa bàn 4 huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Thới Lai và Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ).

Ông Trương Hoàng Hải - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Agribank Chi nhánh Cần Thơ II trao 160 phần quà tại các xã trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, trong ngày 1/2.

Giám đốc Agribank Chi nhánh Cần Thơ II, chi sẻ: Món quà tuy không lớn, nhưng góp một phần nhỏ gởi tới các gia đình như lời tri ân ấm áp, thể hiện tấm lòng sẻ chia của CBVC Agribank đến từng hoàn cảnh hiện còn khó khăn, cũng là sự động viên vươn lên trong cuộc sống, cầu chúc cho mọi người khỏe mạnh, vui Xuân, đón Tết sum vầy.

Ông Huỳnh Mười Một - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ và ông Trương Hoàng Hải - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Agribank Chi nhánh Cần Thơ II trao quà cho bà con tại các xã trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với hơn 4 vạn cán bộ, người lao động toàn hệ thống đã dành 215 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội như: Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xây dựng trường học, trạm y tế, công trình thắp sáng đường quê...

Ông Châu Văn Truông - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ II trao 490 phần quà tại các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền, và Thới Lai, trong ngày 2/2.

Ông Châu Văn Truông - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ II và lãnh đạo địa phương trao quà Tết cho bà con tại các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền, và Thới Lai.

Hưởng ứng Chương trình "Chung tay vì người nghèo", trong nhiều năm qua, Agribank luôn là một trong những đơn vị tích cực đồng hành, duy trì các hoạt động tặng quà Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Bà Trần Thị Diên - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ II trao 150 phần quà tại phường Tân An, An Hoà, An Bình (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Tết Giáp Thìn năm nay, Chương trình "Tết vì người nghèo" được Agribank dành hơn 100 tỷ đồng được triển khai trên toàn hệ thống với mong muốn mang lại một Tết an vui cho mọi người, mọi nhà.