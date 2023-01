Agribank Chi nhánh Cần Thơ II – Vui tết cùng bà con

Thực hiện chương trình an sinh xã hội "Agribank chung tay vì người nghèo", Agribank Chi nhánh Cần Thơ II đã trao 1.000 phần quà cho hộ nghèo và cận nghèo ở 4 huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Phong Điền và Thới Lai. Tại mỗi huyện Agribank Chi nhánh Cần Thơ II đã trao 200 phần quà và tại 4 phường thuộc quận Ninh Kiều (An Bình, An Hòa, Tân An và Hưng Lợi) mỗi phường trao 50 phần quà. Tổng giá trị 1.000 phần quà lên đến 500 triệu đồng.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Cần Thơ II trao bảng tượng trưng quà Tết tại huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: MK

Tại các địa phương, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Cần Thơ II gửi lời chúc mừng năm mới và chia sẻ đến các gia đình khó khăn, động viên gia đình vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời khẳng định: Agribank Chi nhánh Cần Thơ II đồng hành cùng chính quyền địa phương với mong muốn mang một mùa xuân ấm áp đến các mái ấm vùng nông thôn.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Cần Thơ II, trao quà Tết cho bà con. Ảnh: MK

Trong năm 2022, Agribank Chi nhánh Cần Thơ II đã dành gần 1,4 tỉ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, như: xây dựng nhà đại đoàn kết, trao tặng tủ sách và thiết bị học tập cho trường học với chủ đề "Thêm con chữ, bớt đói nghèo", tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ.

Agribank Chi nhánh Cần Thơ II trao quà Tết cho bà con tại huyện Cờ Đỏ. Ảnh: MK