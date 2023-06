Agribank đồng hành thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

Chương trình “Ngày không tiền mặt” được phát động lần đầu tiên triển khai vào năm 2019 và đến nay, đã trở thành hoạt động thường niên, truyền tải thông điệp tích cực, góp phần lan tỏa, xây dựng thói quen thanh toán, chi trả bằng phương thức không dùng tiền mặt trong xã hội.. Nội dung chính của chương trình 2023 là tập trung triển khai kết nối, khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư ứng dụng trong các hoạt động ngân hàng, đồng thời nâng cao nhận thức về thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh thanh toán số. Chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, nổi bật là Hội thảo “Kết nối dữ liệu, thanh toán thông minh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội" với nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng.

Hội thảo năm nay lấy “dữ liệu” làm điểm nhấn, góp phần phát triển hoạt động thanh toán thông minh, thúc đẩy phát triển xã hội, qua đó tạo diễn đàn cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, ngân hàng cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phân tích, khai thác và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực liên quan nói chung và lan tỏa thanh toán không dùng tiền mặt trong mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội.

Đại diện Agribank (thứ 3 từ phải sang) nhận biểu trưng của Ban tổ chức trao tặng đơn vị đồng hành cùng chương trình Ngày không tiền mặt 2023.

Xác định rõ mục tiêu trên, nhiều năm qua, Agribank đã sớm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động. Bên cạnh mô hình Ngân hàng số (Agribank Digital) đang triển khai, hiện nay, Agribank đang tiến hành thử nghiệm và sẽ thực hiện theo lộ trình ứng dụng CCCD gắn chip vào hoạt động giao dịch. Với hình thức này, khách hàng đến Agribank giao dịch chỉ cần chọn dịch vụ và ký duy nhất một chữ ký mà không cần viết hay điền bất kỳ thông tin gì bằng tay. Việc mở tài khoản, phát hành thẻ, đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile banking, cho đến vay vốn hay nộp tiền vào tài khoản… đều được thực hiện rất nhanh chóng, an toàn với độ chính xác cao do thông tin khách hàng được hệ thống “đọc” qua chip và được xác thực trực tiếp với cơ sở dữ liệu công dân của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Agribank có nhiều chính sách, giải pháp phát triển dịch vụ, chức năng, tiện ích mới trong thanh toán sử dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, như: Mở tài khoản trực tuyến eKYC, thẻ phi vật lý, thẻ chip không tiếp xúc, mã PIN điện tử ePIN, chuyển tiền liên ngân hàng bằng mã VietQR, ATM đa chức năng (CDM) với chức năng nạp tiền tự động và gửi tiền trực tuyến... Đây là những giải pháp cụ thể được Agribank thực hiện nhằm góp phần thay đổi thói quen thanh toán của người dân, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt toàn diện trong nhiều mặt từ hoạt động thương mại đến dịch vụ công, từ thành thị đến nông thôn…

Là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”, Agribank đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi miễn phí giao dịch thanh toán tại quầy giao dịch và trên các kênh Ngân hàng điện tử, giúp cho các công cụ thanh toán không tiền mặt trở nên thân thiện, đơn giản, tiết kiệm với người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn; giúp đẩy nhanh tốc độ số hóa trong thanh toán, đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu đa dạng của khách hàng.

Để góp phần tích cực hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ tại Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế; Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025; giải pháp thanh toán số đã được Agribank ứng dụng nhanh chóng vào các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, cung cấp trải nghiệm giao dịch, hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hiện đại, tiện ích. 10 giải thưởng Sao Khuê cho hệ thống công nghệ thông tin xuất sắc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và ngân hàng số trong những năm qua là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Agribank trong việc ứng dụng công nghệ số, phát triển các sản phẩm tiện ích, với những giải pháp thanh toán vượt trội, góp phần quan trọng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nội địa.

Đồng hành cùng Ngày không tiền mặt 2023, Agribank mong muốn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và chuẩn hóa các cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho kết nối liên thông, tích hợp liền mạch giữa ngành Ngân hàng với các ngành, lĩnh vực khác để hình thành hệ sinh thái số, cung ứng dịch vụ đa tiện ích cho khách hàng. Đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách cho hoạt động thanh toán không dung tiền mặt, chuyển đổi số ngành ngân hàng trong tương lai.