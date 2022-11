Agribank Quảng Nam ra mắt mô hình ngân hàng số Agribank Digital

Ngày 17/11, tại thành phố Tam Kỳ, Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam đã chính thức ra mắt mô hình ngân hàng số Agribank Digital, cung cấp dịch vụ ngân hàng 24/7, giúp khách hàng chủ động trong giao dịch tài chính, tăng tương tác với ngân hàng đồng thời giúp ngân hàng tiết giảm chi phí vận hành.

Ông Hà Thạch - Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ ra mắt ngân hàng số. Ảnh: T.H

Ông Hà Thạch - Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, trong suốt chặng đường gần 35 năm hình thành và phát triển, Agribank nói chung và Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam nói riêng đã khẳng định vai trò tiên phong với sự kiên định của một thương hiệu luôn đồng hành với sứ mệnh "tam nông", chủ lực cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp, nông thôn, có đóng góp rất quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Là ngân hàng thương mại duy nhất 100% vốn nhà nước, Agribank nhận thức sâu sắc được vai trò và trách nhiệm của mình đối với nền kinh tế.

Chính vì vậy, chúng tôi hiểu rằng đã đến lúc cần có sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa, từng bước chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng lấy chuyển đổi số làm cốt lõi để có những bước phát triển đột phá và bền vững hơn. Thời gian qua, Agribank đã liên tục ra mắt và cải tiến nhiều sản phẩm số như ứng dụng Agribank E-Mobile banking, Internet Banking với rất nhiều tính năng hiện đại, phát hành thẻ chip nội địa hai ứng dụng "Lộc Việt" - An toàn, nhanh chóng, đa tiện ích với hạn mức tín dụng lên đến 30 triệu đồng giúp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hạn chế, đẩy lùi nạn tín dụng đen và gần đây về cơ bản đã hoàn thành thí điểm hệ thống Agribank Digital tạo sự thuận tiện cho khách hàng, từng bước cung cấp cho quý khách trải nghiệm ngân hàng số hiện đại, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường chúc mừng Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

"Với mong muốn nâng tầm trải nghiệm của khách hàng, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam chính thức ra mắt mô hình ngân hàng số Agribank Digital, cung cấp dịch vụ ngân hàng 24/7, giúp khách hàng chủ động trong giao dịch tài chính, tăng tương tác với ngân hàng đồng thời giúp ngân hàng tiết giảm chi phí vận hành.

Giải pháp Agribank Digital cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng, giúp khách hàng chủ động tiếp cận một cách hoàn toàn tự động 24/7, nhanh chóng, an toàn và bảo mật. Có thể khẳng định Agribank Digital là mô hình ngân hàng thu nhỏ, dần thay thế các Phòng giao dịch, xe ô tô lưu động, phù hợp với nhiều địa bàn khác nhau đặc biệt là địa bàn nông nghiệp nông thôn mà Agribank đang phục vụ.

Các dịch vụ chính của Agribank Digital bao gồm, định danh, đăng ký ký thông tin sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay); đăng ký mở tài khoản trực tuyến; đăng ký phát hành thẻ trực tuyến; đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử và đăng ký vay vốn trực tuyến…", ông Hà Thạch nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND tỉnh tham quan mô hình ngân hàng số của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

Cũng theo ông Hà Thạch, với trải nghiệm Agribank Digital, mọi giao dịch đều được tự động hóa với tốc độ xử lý nhanh chóng, độ chính xác cao, khách hàng có thể thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng cơ bản, đặc biệt có thể đăng ký nhu cầu vay vốn tại bất kỳ thời điểm nào thay vì phải đến ngân hàng xếp hàng chờ đợi như trước kia, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với chi phí hợp lý.

Ngoài việc vẫn kế thừa các phương thức bảo mật đã được áp dụng cho khách hàng trên các dịch vụ trước đây thì nay, với Agribank Digital khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm với dịch vụ định danh nhận diện khách hàng bằng công nghệ sinh trắc học, chỉ có chủ thẻ mới có quyền truy cập và sử dụng dịch vụ đã được đăng ký trước đó. Các công nghệ xác thực cùng với OTP sẽ là các lớp bảo vệ gia tăng, tạo nên một "bức tường" bảo mật kiên cố đảm bảo sự an toàn cho khách hàng trong mỗi giao dịch.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ ra mắt ngân hàng số. Ảnh: T.H

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Tôi thấy Agribank Quảng Nam đến nay đã có nổ lực rất lớn, theo thống kê có khoảng 70% là phục vụ nguồn vốn cho nông thôn, nông nghiệp của Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Agribank Quảng Nam còn đóng góp lớn vào an sinh xã hội, đến nay đã có hơn 120 tỷ đồng cho an sinh xã hội, đặc biệt gần đây nhất do tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai, Agribank Quảng Nam cũng có chiến lược hỗ trợ trên địa bàn tỉnh trong lúc khó khăn này.

Và hôm nay, tỉnh Quảng Nam rất hoan nghênh Agribank Quảng Nam đã khởi đầu cho một công cuộc chuyển đổi số của ngành ngân hàng, đó là ra mắt mô hình ngân hàng số Agribank Digital đưa dịch vụ ngân hàng tới gần người dân hơn và cái quan trọng đó là đem lại tiện ích cho người dân khi rút tiền, vay tiền bằng hình thức trực tuyến.

Hơn thế nữa, với chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam về đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới người dùng chuyển đổi số tại Quảng Nam, với việc khai trương này, tôi hy vọng sẽ đem lại thiết thực cụ thể cho người dân.

Qua đây, tôi đề nghị Agribank Quảng Nam cần đẩy mạnh triển khai mô hình ngân hàng số Agribank Digital và hy vọng lượng khách hàng đứng đầu tại khu vực về việc dùng mô hình ngân hàng số Agribank Digital".