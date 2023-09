Chiều 26/9, Giám đốc Agribank Tiền Giang cùng lãnh đạo các phòng Hội sở tỉnh đã trực tiếp đến Phòng Giao dịch Khu Công nghiệp Mỹ Tho – Agribank TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) để trao chứng nhận cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong bảo vệ an toàn tài sản Agribank trong đó có 1 chiến sĩ cảnh sát cơ động, 1 vệ sĩ bảo vệ và 4 nhân viên của phòng giao dịch kèm số tiền thưởng mỗi cá nhân 2 triệu đồng.



Giám đốc Agribank Tiền Giang trao chứng nhận và tiền thưởng cho 6 cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ tài sản Agribank. Ảnh: PV

Theo thông tin, khoảng 13 giờ 37 phút ngày 25/9, tại Phòng Giao dịch Khu Công nghiệp Mỹ Tho - Agribank TP.Mỹ Tho (tại địa chỉ 668 ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) đã xảy ra vụ việc một nam thanh niên đi xe gắn máy đến giao dịch, người này đeo khẩu trang và nón bảo hiểm, mang theo túi xách, dùng súng tự chế uy hiếp giao dịch viên nhằm mục đích cướp tiền.

Với tinh thần cảnh giác cao, các giao dịch viên đã nhanh chóng nhấn còi báo động khẩn cấp có kết nối với Trung tâm Cảnh sát 113, đồng thời hô to để mọi người ẩn nấp an toàn và gọi điện thoại kịp thời đến các cơ quan Công an.

Bằng sự linh hoạt của chiến sĩ Cảnh sát cơ động và vệ sĩ bảo vệ trong tiếp cận, vận động, răn đe, kêu gọi đối tượng bỏ phương tiện nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và người dân đến giao dịch. Lợi dụng tình thế, sau đó đối tượng đã bỏ chạy tẩu thoát.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt kịp thời phối hợp với Agribank Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, tiến hành xác minh sự việc, trích xuất camera để khẩn trương truy bắt đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, hoạt động của Phòng Giao dịch Khu Công nghiệp Mỹ Tho đã trở lại bình thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự nhanh chóng thông báo kịp thời đến cơ quan Công an nên vụ việc không gây thiệt hại về người và đảm bảo an toàn tài sản của Agribank.