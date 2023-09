TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy bắt đối tượng xông vào cướp ngân hàng; khởi tố kẻ đâm công an tử vong

Truy bắt đối tượng đi xe máy không biển số, cầm vật giống súng xông vào cướp ngân hàng

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 14h chiều 25/9, một đối tượng (nam) điều khiển xe máy không biển số xông vào Phòng giao dịch ngân hàng ở Khu công nghiệp Mỹ Tho (ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã đến Phòng giao dịch ngân hàng ở Khu công nghiệp Mỹ Tho (ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy bắt đối tượng cướp ngân hàng. Ảnh: CACC

Sau đó, đối tượng này tiếp tục để 1 gói (chưa xác định là gì) lên quầy giao dịch và tiếp tục uy hiếp nhân viên ngân hàng và bảo vệ.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát tỉnh Tiền Giang có mặt tại khu vực này nhanh chóng tiếp cận vận động, kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và người dân đến giao dịch.

Lực lượng cảnh sát vừa vận động, thuyết phục cũng vừa răn đe đối tượng.

Sau đó, đối tượng đi ra ngoài leo lên xe mô tô vứt lại hiện trường vật có hình dạng giống súng tự chế và bỏ chạy tẩu thoát.

Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy bắt đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố kẻ đâm công an tử vong ở Thái Bình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/9, thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tiến Mạnh (SN 2002, quê xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội "Giết người".

Võ Tiến Mạnh được xác định là kẻ đã đâm gục trung úy Công an thị trấn An Bài Đỗ Văn Tú khi anh Tú đang làm nhiệm vụ.

Đối tượng Võ Tiến Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATB

Tại cơ quan điều tra, Võ Tiến Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi đâm tử vong trung úy Tú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ 50 phút ngày 22/9, trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998, trú tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), cán bộ Công an thị trấn An Bài đang trong ca trực thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ xuất hiện 1 đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản.

Trung úy Đỗ Văn Tú đã báo cáo và được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, trung úy Tú đã bị đối tượng dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm, bỏ trốn sau khi gây án, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung điều tra, tổ chức truy xét "nóng" đối tượng.

Cùng với đó phối hợp lãnh đạo, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung cấp cứu trung úy Tú, nhưng nam cán bộ Công an thị trấn An Bài đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Với tinh thần quyết tâm cao, sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, sau 14 giờ, Ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Trước sự hy sinh anh dũng của trung úy Tú, Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với trung úy Tú lên thượng úy kể từ ngày 24/9/2023.

Thanh niên gục tại chỗ nghi bị bắn sau mâu thuẫn tiền bạc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP.Thuận An khẩn trương điều tra, truy xét nhóm đối tượng nghi dùng súng bắn khiến 1 người bị thương.



Mã tấu các đối tượng vứt lại tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Hoàng Minh

Tối 24/9, nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy đến khu vực phòng trọ trên địa bàn phường Bình Hòa, TP.Thuận An, để nói chuyện với 2 thanh niên khác.

Lúc này, nhóm thanh niên bất ngờ rút vật nghi là súng và mã tấu tấn công 2 thanh niên. Hậu quả, một người bị bắn, gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thanh niên bị bắn gục được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an TP.Thuận An có mặt tại hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Qua điều tra, cảnh sát xác định giữa 2 nhóm thanh niên này có mâu thuẫn về tiền bạc, nên đã hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra sự việc.

Công an vào cuộc điều tra nhóm người đuổi đánh CSGT gây náo loạn đường phố ở Hà Giang

Như Dân Việt đã thông tin: Trên mạng xã hội vừa xuất hiện clip ghi lại cảnh một đoàn người đuổi theo tấn công một cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Đáng chú ý, trong quá trình bị đuổi đánh, vị cán bộ CSGT này đã phải rút súng ra bắn chỉ thiên để ngăn cản nhóm người kể trên.

Sáng 25/9, liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo Công an huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của một nhóm người có hành vi đuổi đánh, ném đá vào một cán bộ CSGT trong lúc làm nhiệm vụ.



Hình ảnh nhóm người cầm gạch, đá tấn công vị cán bộ CSGT huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. (Ảnh cắt từ clip do người dân quay lại)

Theo vị này, sáng 24/9, tổ công tác gồm 5 cán bộ của Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Yên Minh, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực xã Mậu Duệ.

Tới khoảng 7 giờ 10 cùng ngày, 2 cán bộ CSGT của tổ công tác phát hiện 2 trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, di chuyển theo hướng khu vực chợ trung tâm xã Mậu Duệ, nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình phát hiện 2 cán bộ CSGT, người điều khiển xe máy vi phạm nêu trên đã tăng ga bỏ chạy vào khu vực chợ Mậu Duệ, sau đó đâm, va vào một số gian hàng của các tiểu thương.

Hình ảnh cán bộ CSGT huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang phải rút súng công vụ để ngăn cản nhóm người đánh đuổi mình. (Ảnh cắt từ clip người dân quay lại)

"Sau khi bị CSGT đuổi theo, 2 người vi phạm bất ngờ hô hào người thân trong chợ đi ra rồi đuổi, đánh một cán bộ CSGT của chúng tôi. Để tự vệ, anh em đã phải rút súng công vụ sử dụng đạn nhựa và bắn chỉ thiên 2 phát lên trời, thế nhưng đoàn người hung hãn vẫn đuổi theo để tấn công anh em CSGT", lãnh đạo Công an huyện Yên Minh nói.

Cũng theo vị này, sau khi cán bộ CSGT chạy vào nhà dân thì mới thoát được sự đuổi, đánh của nhóm người nêu trên.

Hiện qua xác minh, Công an huyện Yên Minh đã xác định được 6 đối tượng liên quan tới hành vi chống người thi hành công vụ.

Vụ việc cũng đã được Công an huyện Yên Minh báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang và tiếp tục làm rõ sự việc.

CEO Lotte E&C và Giám đốc Posco E&C hầu tòa Hà Nội trong vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 25/9, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây thiệt hại 460 tỷ đồng tại giai đoạn 2 (dài 74km) dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày dưới sự điều hành của thẩm phán, chủ tọa Nguyễn Thanh Nhã để xem xét cáo buộc vi phạm quy định về xây dựng với 22 bị cáo, đều là người Việt.

Các bị cáo trong vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại tòa ngày 25/9.

Cơ quan tố tụng còn xác định 27 công dân Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Australia, Philippines có vi phạm khiến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng khi vừa sử dụng. Tuy nhiên, họ đã về nước nên tách hồ sơ xử lý sau.

Tòa án cũng triệu tập đại diện nhiều doanh nghiệp liên quan gồm nhóm phụ trách thi công là Lotte E&C, Posco E&C (Hàn Quốc); Shandong Luquao Group – Sơn Đông, Jiangsu Provincial – Giang Tô (Trung Quốc).

Tuy nhiên, đại diện các tập đoàn Sơn Đông, Giang Tô vắng mặt tại tòa. Phía Lotte E&C có Giám đốc điều hành (CEO), còn Posco E&C có Giám đốc đến tòa.

Giám đốc điều hành Lotte E&C trả lời chủ tọa, sáng 25/9.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Anh Sơn vắng mặt, vợ anh ta cho hay lý do vì phải cấp cứu ở Bệnh viện Hà Đông (Hà Nội). Viện kiểm sát cho rằng đây là bất khả kháng nên đề nghị tòa hoãn xét xử. Sau hội ý, chủ tọa chấp nhận ý kiến này, cho hay hoãn phiên tòa đến ngày 16/10.

Theo cáo trạng, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là công trình trọng điểm quốc gia, do Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140km. Trong đó, giai đoạn 1 dài 65km từ TP.Đà Nẵng tới thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), thông xe tháng 8/2017, còn giai đoạn 2 dài hơn 74km, từ Tam Kỳ đến TP.Quảng Ngãi, thông xe tháng 9/2018.

Tuy nhiên, khi vừa đi vào sử dụng, đường cao tốc đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khai thác, an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Các vi phạm tại giai đoạn 1 dài 65km đã được xử lý với 35 người Việt và 1 người Nhật chịu chế tài hình sự.

Tại giai đoạn 2 dài 74km, Viện kiểm sát truy tố 22 người về các tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Số này gồm Mai Tuấn Anh, cựu Chủ tịch VEC; Trần Văn Tám, cựu Tổng giám đốc VEC; Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào, cùng cựu Phó Tổng giám đốc VEC; Hoàng Việt Hưng và Nguyễn Tiến Thành, cùng là cựu Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi…

Trong đó, Nguyễn Mạnh Hùng nhận 7 năm tù, Lê Quang Hào bị phạt 6 năm tù tại phiên tòa xét xử vi phạm ở giai đoạn 1,

Ở giai đoạn 2 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cáo trạng xác định dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và do Tổ chức tư vấn CDM Smith Inc của Mỹ thực hiện giám sát thi công.

Việc chỉ dẫn kỹ thuật do liên danh các nhà thầu Nippon Koei - Nippon Engineering (Nhật Bản) - Chodai và Thai Engineering (cùng từ Thái Lan) thực hiện khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán.

Quá trình xây dựng, 22 bị cáo trong vụ cùng nhiều người khác không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu, thiết kế trộn, thi công… Lúc nghiệm thu, họ không đo đạc đầy đủ và có những hạng mục được nghiệm thu dù vắng mặt đại diện Ban quản lý dự án.

Viện kiểm sát cáo buộc hành vi của họ khiến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không đảm bảo chất lượng vẫn được đưa vào vận hành và sau đó hư hỏng. Việc này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 460 tỷ đồng tại giai đoạn 2 dài 74km.

Trong vụ án, Bộ Giao thông Vận tải được xác định là "Người quyết định đầu tư" và quản lý công trình. Đơn vị này từng 81 lần kiểm tra hiện trường nhưng không phát hiện vi phạm. Cảnh sát tuy vậy cho rằng không có căn cứ xử lý hình sự với các cá nhân liên quan ở Bộ Giao thông Vận tải, chỉ đề nghị xử lý họ theo quy định của Đảng và chính quyền.